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Apple TV arriva nell'abbonamento Sky Show Premium, senza costi aggiuntivi!

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 3.9.2026

Chi ha un abbonamento a Sky Show Premium riceverà da metà settembre un intero servizio di streaming in aggiunta: Apple TV sarà integrato senza costi aggiuntivi.

Ancora un altro servizio di streaming? Questa volta, per fortuna, no. O almeno, non necessariamente. A partire da metà settembre, Sky Switzerland integrerà l'intero catalogo di Apple TV nel suo abbonamento Premium. Lo ha annunciato Sky tramite un comunicato stampa. Chi paga già per Sky Show Premium avrà accesso a serie Apple come «Severance», «Silo», «Slow Horses» e «Ted Lasso».

Sky Show raggruppa già serie e film di diversi studi e canali. L'offerta include, tra gli altri, produzioni HBO come «House of the Dragon», «The Last of Us» e «The White Lotus», Sky Original come «The Day of the Jackal», oltre a film che arrivano sul servizio poco dopo l'uscita nelle sale. A ciò si aggiungono oltre 20 canali pay-tv lineari. Con Apple TV, questo pacchetto si arricchisce ora di un ulteriore catalogo di streaming completo.

Dal punto di vista finanziario, la cosa è decisamente interessante. Sky Show Premium costa regolarmente 24.90 franchi al mese; dopo sei mesi si applica il prezzo fedeltà di 20.90 franchi. Apple TV da solo costa attualmente 10.90 franchi al mese. Chi è già abbonato a entrambi i servizi potrà quindi risparmiare sull'abbonamento Apple separato in futuro.

Un abbonamento, due servizi di streaming – o quasi

Tuttavia, Sky Show e Apple TV non si fonderanno completamente. Sky parla di un'integrazione «app-in-app»: i contenuti Apple potranno essere trovati direttamente tramite Sky Show, ma verranno poi riprodotti nell'app Apple TV. Il requisito è l'abbonamento Premium; Sky non ha annunciato l'integrazione per Sky Show Light e Standard.

La partnership è interessante anche perché corrisponde quasi esattamente alla strategia che il CEO di Sky Svizzera, Eric Grignon, mi ha descritto in un'intervista alla fine dello scorso anno. All'epoca, Sky si trovava in una situazione scomoda: HBO Max è arrivato in Svizzera e, di conseguenza, proprio quel fornitore le cui serie avevano caratterizzato Sky per anni minacciava di camminare sempre più con le proprie gambe.

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La risposta di Grignon a riguardo: Sky deve posizionarsi in modo più ampio. Invece di dipendere da singoli studi, l'azienda vuole riunire diversi fornitori sotto lo stesso tetto. «Vogliamo fare da intermediari. Curare. Rimanere flessibili», mi disse allora. E ancora più concretamente: «Stiamo lavorando a una vera aggregazione, ovvero ‹un prezzo, molti contenuti›».

Con Apple TV, questa visione sta diventando qualcosa di molto concreto.

È tornata la vecchia pay-tv?

Lo sviluppo ha qualcosa di ironico. Per anni, il mercato dello streaming si è frammentato in pezzi sempre più piccoli. Netflix qui, Disney+ là, Apple TV, HBO Max, Paramount+ e chi più ne ha più ne metta. Chi voleva seguire diverse grandi serie, a un certo punto ha iniziato a collezionare abbonamenti streaming come altri collezionano figurine Panini.

Ora sembra iniziare il movimento opposto: i fornitori stanno raggruppando nuovamente i servizi di streaming in pacchetti più grandi. In fondo, stiamo reinventando in parte la buona vecchia pay-tv, solo con le app al posto dei canali televisivi. Per Sky, Apple TV è quindi molto più di un semplice contenuto aggiuntivo. È un tassello molto importante nel piano di Grignon di trasformare Sky da un classico servizio di streaming a un aggregatore di streaming. Alla fine del 2025 mi ha promesso: «Sky Show non diventerà più piccolo, ma più grande».

A quasi un anno di distanza, si può dire: almeno questa promessa Sky l'ha mantenuta.

Immagine di copertina: Luca Fontana

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