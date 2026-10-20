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Il 28 ottobre Apple presenterà nuovi prodotti: ecco cosa aspettarsi

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 20.10.2026

Solo una settimana dopo l'ultimo lancio di prodotto, Apple invita nuovamente i media. Questa volta sembra sia il turno di MacBook Pro e iPad mini.

Il flusso di nuovi prodotti Apple continua. Dopo gli iPhone e il nuovo HomeView, la prossima settimana sono attesi nuovi MacBook e un iPad mini. Apple ha nuovamente invitato i rappresentanti dei media a un hands-on con i nuovi prodotti intitolato «Pro and Tell» il 28 ottobre. Come l'ultima volta, è probabile che le informazioni non vengano diffuse tramite un video di presentazione, ma tramite un semplice comunicato stampa.

In questo articolo troverai un riassunto delle voci attuali. Nulla di tutto ciò è confermato da Apple e, come rivenditori, non abbiamo informazioni privilegiate.

A parte gli aggiornamenti dei chip, Apple non ha toccato il MacBook Pro per cinque anni. Ora sembra imminente un aggiornamento con novità più importanti. Probabilmente non sostituirà il vecchio modello, ma amplierà la linea di prodotti verso l'alto e sarà anche più costoso. Per questo motivo, i leaker hanno speculato a lungo su una denominazione «Ultra». Tuttavia, il motto «Pro and Tell» mette fine a queste voci.

(https://x.com/gregjoz/status/2112212372182249831)

Come prima grande novità, il nuovo MacBook Pro dovrebbe ricevere un display OLED. Nei modelli precedenti, Apple ha sempre puntato sul Mini-LED, che offre un'elevata luminosità e, grazie al local dimming, anche buoni contrasti. Ma negli ultimi anni l'OLED si è evoluto notevolmente. Tra le altre cose, ora esiste il Tandem OLED, che Apple ha già integrato nell'iPad Pro. Raggiunge una luminosità simile a quella del MacBook Pro, ma con neri perfetti, colori migliori e senza blooming.

Retroscena L'OLED tandem è una follia brillante Samuel Buchmann 177 like 177 81 commenti 81

A proposito, il Tandem OLED non è la stessa cosa del Tandem WOLED. Nel Tandem OLED senza W, due strati di diodi sono impilati l'uno sull'altro, emettendo direttamente luce rossa, verde e blu. Non è necessario alcun filtro colore aggiuntivo. Questa architettura funziona bene con i piccoli display. Per gli schermi grandi (monitor e TV), invece, si utilizza il Tandem WOLED. Qui, tre strati di diodi emettitori di luce producono insieme una luce bianca, che viene poi colorata attraverso dei filtri. Il Tandem OLED raggiunge valori di luminosità più elevati rispetto al Tandem WOLED. Entrambe le tecnologie di visualizzazione provengono da LG.

Come seconda nuova funzionalità, il MacBook Pro avrà probabilmente un touchscreen. Indizi in tal senso sono già stati trovati nelle versioni beta di macOS 27. Steve Jobs probabilmente si starà rivoltando nella tomba. Il fondatore di Apple aveva un tempo definito l'idea di un controllo touch su uno schermo verticale come "ergonomicamente terribile". Dopotutto, sembra che rimarrà opzionale per tutti coloro che (come me) preferiscono continuare a usare trackpad e tastiera invece di rovinare il display con le dita sporche.

Cosa direbbe Steve Jobs del fatto che presto toccheremo anche gli schermi dei Mac?

Fonte: Shutterstock

Affinché lo schermo non si muova a ogni tocco, la cerniera sarà rinforzata e avrà una maggiore resistenza. Ciononostante, secondo quanto riferito, il portatile è più leggero del modello attuale. Probabilmente Apple installerà una batteria leggermente più piccola. Questo è possibile perché l'autonomia con le nuove generazioni di chip dovrebbe essere comunque più che sufficiente. Le dimensioni (14 e 16 pollici) non cambieranno. Tuttavia, l'incavo nella parte superiore dello schermo («notch») dovrebbe essere sostituito da una Dynamic Island come quella dell'iPhone.

Una possibile sorpresa negativa: a quanto pare, Apple salterà gli M6 Pro e M6 Max per i chip e continuerà a utilizzare la generazione M5. Gli M7 Pro e M7 Max sono previsti solo per la fine del 2027.

MacBook Pro M6 e iMac

Secondo le voci, il MacBook Pro base e l'iMac riceveranno un aggiornamento del chip all'M6 standard. Questo è già utilizzato nel Mac Mini e ha lasciato un'ottima impressione nel mio test, ma a costo di un prezzo più elevato. È molto probabile che anche l'iMac e il MacBook Pro entry-level diventino più costosi.

Il design dell'iMac non cambierà.

Fonte: Samuel Buchmann

iPad mini: OLED in formato ridotto

Insieme al nuovo MacBook Pro, probabilmente anche l'iPad mini riceverà un display OLED. Dopo l'iPad Pro, sarebbe il primo tablet di Apple con questa caratteristica. Rimane però poco chiaro se la frequenza di aggiornamento rimarrà a 60 Hertz o se salirà anch'essa a 120 Hertz.

Inoltre, grazie agli altoparlanti a vibrazione, il mini non dovrebbe più aver bisogno di aperture per l'uscita audio, risultando così meglio protetto da polvere e acqua. Potrebbe diventare il primo iPad con una certificazione IP. Come chip, i leaker ipotizzano l'A20 Pro dell'iPhone 18 Pro. Il prezzo dovrebbe aumentare notevolmente a causa del display OLED. Si parla di 799 dollari, rispetto ai 599 dollari del vecchio modello.

Immagine di copertina: Apple

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