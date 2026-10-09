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Apple annuncia un evento per il 13 ottobre: ecco cosa aspettarsi

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 9.10.2026

Il tanto atteso Home Hub di Apple vedrà probabilmente la luce martedì prossimo. Inoltre, l'azienda californiana dovrebbe presentare aggiornamenti per l'HomePod mini e l'Apple TV 4K, oltre a una collaborazione con LG.

Martedì 13 ottobre 2026, Apple presenterà nuovi prodotti sotto il titolo «Welcome Home». Potrai seguire l'evento a partire dalle 19:00 sul sito web di Apple o sul suo canale YouTube. Il titolo parla chiaro: dovrebbe trattarsi di dispositivi per la smart home, tra cui il tanto atteso Home Hub.

In questo articolo troverai un riepilogo aggiornato delle indiscrezioni. Nulla di tutto ciò è stato confermato da Apple e, in qualità di rivenditori, non disponiamo di informazioni privilegiate.

Home Hub: Siri in tutta la casa

L'ingresso di Apple nel settore della smart home è atteso da anni. La centrale operativa dovrebbe essere un nuovo Home Hub. Si prevede che arriverà in due varianti: una montabile a parete e l'altra dotata di un display posizionato su una base per altoparlante a forma di semisfera.

Un'immagine render immaginaria dell'Home Hub. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che, nella realtà, sarà probabilmente piuttosto piccolo. I leaker ipotizzano un display da 6 pollici.

Fonte: Yanko Design

Si dice che l'Home Hub sia pronto da tempo, ma pare che Apple volesse attendere la maturazione dell'IA di Siri, che a dire il vero è ancora in fase beta e richiede ancora un bel po' di lavoro. L'hub dovrebbe eseguire un sistema operativo chiamato homeOS, basato su tvOS e contenente le app e i widget più noti.

Sul display sarà possibile, ad esempio, consultare le voci del calendario, guardare video, effettuare videochiamate e controllare i dispositivi smart home. In standby, l'Home Hub mostrerà probabilmente l'ora o widget configurabili. Grazie alla fotocamera e al riconoscimento facciale, il software sarà in grado di capire chi si trova nelle vicinanze nelle case con più persone, mostrando contenuti personalizzati. L'Home Hub dovrebbe costare 350 dollari. Apple spera che le persone ne installino diversi in tutta la casa.

HomePod mini, Apple TV 4K

Oltre all'Home Hub, è previsto un aggiornamento dell'HomePod mini. Dovrebbe ricevere un processore più veloce e il chip di rete N1 di Apple, che supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Grazie al nuovo processore, l'HomePod mini dovrebbe offrire anche il pieno supporto per Apple Intelligence. L'HomePod grande, a quanto pare, non riceverà alcun aggiornamento per il momento. Non è chiaro se verrà sostituito dal nuovo Home Hub o se verrà semplicemente aggiornato in un secondo momento.

Non sono previste modifiche al fattore di forma dell'HomePod mini.

Fonte: Apple

L'IA di Siri arriverà anche sulla nuova Apple TV 4K, che dovrebbe avere un chip più potente e più memoria RAM. Secondo le indiscrezioni, si tratterà dell'A19 o dell'A19 Pro (presente anche nell'iPhone 17 Pro) con 8 o 12 gigabyte di RAM. Come per l'HomePod mini, sarà presente il chip di rete N1.

Collaborazione con LG?

Un nuovo prodotto e due aggiornamenti sarebbero un po' poco per un evento dedicato. È quindi molto probabile che l'azienda californiana presenti contemporaneamente una collaborazione con LG. Secondo un rapporto di «Bloomberg», Apple intende lanciare sul mercato telecamere di sorveglianza, un campanello intelligente, un termostato e altri gadget per la smart home insieme al produttore sudcoreano.

Per LG si tratterebbe di un piccolo colpo. Se la presunta collaborazione sia una buona idea per il marchio Apple al momento, è un altro paio di maniche. LG ha fatto parlare di sé negativamente di recente perché il produttore presumibilmente raccoglie i dati degli utenti per venderli agli inserzionisti, sia con i televisori che con i monitor. Scandali di questo tipo non si addicono affatto ad Apple, che da anni attribuisce grande importanza alla protezione dei dati e alla fiducia dei propri clienti.

Immagine di copertina: Apple

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