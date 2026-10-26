Novità e trend 38 18

Apple presenta l'iPad Mini con display OLED

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 26.10.2026

Miglior display, nuovo chip, scocca più sottile e protezione contro gli schizzi d'acqua: Apple regala un aggiornamento al suo piccolo tablet. Tuttavia, questo comporta anche un aumento del prezzo.

L'iPad Mini è dotato di un display OLED con una diagonale di 8,5 pollici. Si tratta di 0,2 pollici in più rispetto alla versione precedente (8,3 pollici) e 0,9 pollici in più rispetto all'iPhone Duo (7,6 pollici). Il miglioramento del display comporta anche un prezzo più elevato. Mentre l'ultimo iPad Mini costava almeno 499 franchi o 599 euro al lancio, ora il prezzo è di 679 franchi o 749 euro.

Con uno spessore di 5,4 millimetri e un peso di 255 grammi, il nuovo iPad Mini è più sottile e leggero del suo predecessore (6,3 millimetri, 293 grammi). Le specifiche sono quasi identiche a quelle dell'iPhone Duo (5,2 millimetri, 254 grammi).

Non finiscono qui le somiglianze con il pieghevole di Apple: l'iPad Mini monta anch'esso il chip A20 Pro ed è ora disponibile opzionalmente con nanotexture, sebbene solo a partire dalla versione con 256 gigabyte di memoria. Il rivestimento opaco comporta un sovrapprezzo di 100 franchi o 130 euro.

Niente Tandem-OLED e solo 60 Hertz

Chi sperava che l'iPad Mini integrasse la stessa tecnologia OLED dell'iPad Pro rimarrà deluso: al posto del «Ultra Retina XDR Display», Apple utilizza qui solo un «Super Retina XDR Display». Non si tratta, come nell'iPad Pro, di un Tandem-OLED con 1000 nit di luminosità a tutto schermo e 1500 nit di picco, bensì di un OLED convenzionale con 600 nit a tutto schermo e 1200 nit di picco. In termini assoluti, si tratta comunque di buoni valori per un tablet.

OLED non è uguale a OLED: chi vuole il miglior display deve continuare a scegliere l'iPad Pro.

Fonte: Apple

Un'altra nota dolente è tuttavia l'assenza di ProMotion a 120 Hertz. Il tablet compatto di Apple deve continuare ad accontentarsi di 60 Hertz. La densità di pixel di 326 pixel per pollice (2316 × 1512 pixel su 8,5 pollici) supera però addirittura quella del fratello maggiore (264 ppi).

Una novità interessante riguarda gli altoparlanti, che sono collegati direttamente al display. Apple la chiama «Acoustic Display». In questo modo, l'iPad Mini non necessita più di aperture sul lato inferiore, il che lo rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua secondo lo standard IP67. I colori disponibili sono «Mezzanotte» e «Galassia».

Un acquazzone non dovrebbe danneggiare il nuovo iPad Mini.

Fonte: Apple

L'iPad Mini è probabilmente il primo di diversi nuovi prodotti Apple attesi nei prossimi giorni. Sarà ordinabile dal 28 ottobre. Le consegne inizieranno il 6 novembre. Non appena i prodotti saranno inseriti nel nostro catalogo, verranno linkati in questo articolo.

Mi piace questo articolo! A 38 persone piace questo articolo







