Nouveautés + tendances 8 0

L'Amazfit T-Rex Dual Solar se recharge par l'avant et par l'arrière

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 22/9/2026

La nouvelle montre connectée d'extérieur devrait tenir jusqu'à 51 jours en utilisation typique. Pour y parvenir, Amazfit utilise pour la première fois deux modules solaires sur une montre AMOLED.

Un panneau solaire est intégré à l'écran et collecte de l'énergie pendant que vous portez la montre. Le second se trouve au dos et offre, selon Amazfit, plus de deux fois plus de surface de charge active. Pendant les pauses, vous pouvez retirer la montre et exposer la face inférieure à la lumière. Un bracelet fourni permet également de fixer la smartwatch à l'extérieur du sac à dos.

Le module solaire arrière offre plus de deux fois plus de surface de charge active que celui situé à l'avant.

Source : Amazfit

L'énergie solaire prolonge l'autonomie

Sans support solaire, une autonomie allant jusqu'à 25 jours est possible en utilisation typique, selon Amazfit. Trois heures de lumière par jour à 50 000 lux, par exemple par temps modérément ensoleillé avec quelques nuages, devraient augmenter cette valeur à 34 jours via le panneau avant. Avec le module solaire plus grand situé à l'arrière, jusqu'à 51 jours seraient possibles.

Le fabricant indique d'autres valeurs pour l'autonomie de la batterie : en utilisation intensive, jusqu'à 13 jours sont possibles. Avec l'énergie solaire, cette valeur passe à 15 ou 18 jours selon le panneau.

En mode extérieur extrême, l'autonomie monte jusqu'à 180 jours. Pour cela, la montre limite certaines fonctions. Elle ne détermine la position par GPS qu'une fois par heure. L'écran ne s'allume également automatiquement que douze fois par jour lorsque vous levez le poignet. Pour une autonomie maximale, le panneau arrière doit en outre recevoir continuellement une lumière de 50 000 lux. Sans énergie solaire, jusqu'à 40 jours sont possibles dans ce mode selon le fabricant.

Écran lumineux et boîtier robuste

L'écran AMOLED rond mesure 1,32 pouce et atteint, selon le fabricant, jusqu'à 3000 nits de luminosité. Un verre saphir protège l'écran. Amazfit fabrique la lunette et les quatre boutons en titane de grade 5, et le panneau solaire arrière en verre céramique.

La montre prend en charge, entre autres, la randonnée, l'alpinisme et la plongée de loisir.

Source : Amazfit

La T-Rex Dual Solar est conçue pour des plongées de loisir jusqu'à 50 mètres. Elle est censée fonctionner à des températures comprises entre moins 30 et plus 70 degrés Celsius.

Navigation même sans réseau mobile

Pour une détermination précise de la position, la smartwatch utilise le GPS bi-bande et six systèmes de satellites. Des cartes en couleur sont disponibles sur la montre. En complément, vous pouvez télécharger des cartes topographiques avec courbes de niveau et des cartes de ski. Des points de passage et un profil altimétrique en couleur facilitent l'orientation en déplacement.

La montre prend en charge plus de 180 modes sportifs. Via l'application Zepp, des plans d'entraînement ainsi que des fonctions d'analyse de la charge et de la récupération sont également disponibles.

Pour le quotidien, la T-Rex Dual Solar propose la téléphonie Bluetooth, la musique hors ligne et la commande vocale Zepp Flow. La version européenne prend également en charge le paiement sans contact via NFC.

L'Amazfit T-Rex Dual Solar pourra être précommandée en Europe à partir du 22 septembre. Le prix de vente conseillé est de 649,90 euros selon le fabricant. Dès que je saurai quand la smartwatch sera disponible chez nous, je mettrai le lien ici.

Photo d’en-tête : Amazfit

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 8 personne(s)







