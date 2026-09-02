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ePaper couleur ou trio d'écrans : Acer présente des moniteurs portables originaux

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 2/9/2026

Acer présente deux moniteurs portables originaux à l'IFA : l'un complète l'ordinateur portable avec trois écrans, l'autre utilise du papier électronique couleur.

Lors de sa conférence de presse à l'IFA 2026, Acer a présenté deux nouveaux moniteurs portables sortant de l'ordinaire. L'un combine l'efficacité énergétique du papier électronique (ePaper) avec la couleur. L'autre se compose de trois écrans qui transforment un ordinateur portable en un appareil multi-affichage.

Acer EP130K : ePaper en noir et blanc ou en couleur

Dans l'EP130K de 13,3 pouces, Acer intègre un écran ePaper mat qui consomme très peu d'énergie. En mode noir et blanc, il atteint une résolution de 3200 × 2400 pixels. Lors du passage en mode couleur, la résolution est réduite à 1600 × 1200 pixels. Le nombre de couleurs reste limité à 4096, bien en dessous des 16,7 millions qui sont la norme pour la plupart des écrans. Le taux de rafraîchissement est de 60 Hertz. Avec 20 millisecondes, le temps de réponse est rapide pour un ePaper, mais lent comparé à un écran classique.

L'écran tactile possède un angle de vision de 178 degrés et réagit aux doigts ainsi qu'aux stylets. L'alimentation électrique s'effectue via l'un des deux ports USB-C. Il dispose également d'un port mini-HDMI. Comme l'ePaper ne consomme de l'énergie que pour modifier l'affichage, la dernière image reste visible en cas de coupure de courant.

À première vue, le rendu granuleux de l'image ne convainc pas.

L'Acer EP130K devrait être disponible au premier trimestre 2027. Le fabricant n'a pas encore communiqué de prix.

Acer PD163Q P3 : un moniteur portable à trois écrans

L'Acer PD163Q P3 se compose de trois écrans IPS de 15,6 pouces avec une résolution Full HD. Lorsqu'ils sont utilisés avec un ordinateur portable, ils se placent au-dessus et sur les côtés de l'écran du PC. L'appareil, qualifié par le fabricant de «Triple Screen Extender», dispose de son propre pied. Son utilisation n'est pas limitée aux ordinateurs portables et, grâce à une fixation VESA de 75 mm, le trio d'écrans peut également être installé autrement.

Tout avoir sous les yeux avec quatre écrans.

Les moniteurs 60 Hertz offrent un angle de vision de 170 degrés et une luminosité de 250 nits. La transmission de l'image se fait via USB-C. Pour l'alimentation, les trois moniteurs nécessitent un adaptateur secteur de 45 watts. Les trois écrans prennent en charge les modes d'affichage étendu et miroir. Le panneau supérieur peut être pivoté en mode tente, permettant ainsi aux personnes assises en face de le consulter.

La construction complète vue de dos.

L'Acer PD163Q P3 devrait être disponible au premier trimestre 2027. Le prix de vente conseillé est de 349 euros.

Trois écrans sont moins faciles à transporter qu'un écran unique.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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