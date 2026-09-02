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Dell 14S : un ordinateur portable aux variantes de couleurs vives

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 2/9/2026

Dell rend son dernier ordinateur portable attrayant grâce à ses couleurs. Le Dell 14S est disponible en quatre variantes colorées.

Jusqu'à présent, la gamme de couleurs des ordinateurs portables Dell se limitait à différentes nuances de gris, d'argent et de noir. Avec le 14S, le fabricant ajoute des tons pastel de rose, bleu, marron et vert. Dell espère séduire principalement les écoles et les universités avec ce modèle d'entrée de gamme coloré.

Quatre couleurs aux intensités variées

Le Dell 14S est le plus remarquable avec son boîtier en aluminium dans la teinte «Velvet Green». Mais même la variante verte reste sobre et n'est pas excentrique. Plus discret et déjà bien établi pour les ordinateurs portables, le modèle rose est désigné par le fabricant sous le nom de «Dusty Rose». «Linen» se révèle être un ton marron bronze et «Washed Denim» un bleu clair tirant vers l'argent.

Deux des couleurs sont voyantes, les deux autres sont discrètes.

Dell propose deux variantes de l'écran de 14 pouces au format 16:10. Les deux ont la même taille et couvrent 100 % de l'espace colorimétrique sRGB. Il existe des différences au niveau de la résolution, du taux de rafraîchissement et de la luminosité de l'écran : résolution Full HD, 60 Hertz et 350 nits contre résolution 2,8K, 120 Hertz et 450 nits.

Matériel pour les applications bureautiques quotidiennes

Pour le processeur, il existe également deux options de la série 3 d'Intel : le Core 5 320 ou le Core 7 350. Indépendamment du processeur, le Dell 14S utilise la puce graphique intégrée. La mémoire vive comprend huit ou seize gigaoctets. Le SSD intégré offre 256 ou 512 gigaoctets ou un téraoctet d'espace de stockage.

Le Dell 14S est disponible en différentes variantes d'équipement.

Pour la première fois, Dell intègre une batterie à plus haute densité énergétique, permettant d'atteindre une capacité de 61,2 wattheures dans un ordinateur portable de 13,5 millimètres d'épaisseur. La batterie devrait atteindre une autonomie allant jusqu'à 21 heures en lecture vidéo et accepte jusqu'à 65 watts lors de la charge. Malgré cela, le Dell 14S reste relativement léger avec 1,15 kilogramme.

Sur le côté du Dell 14S, vous trouverez deux ports USB-C (3.2 Gen 2, DisplayPort) et un port HDMI 1.4. Pour les écouteurs ou le microphone, il existe également une prise audio universelle.

Trois des ports se trouvent sur le côté gauche de l'ordinateur portable.

Prix et disponibilité

Le Dell 14S devrait être disponible au cours de l'automne dans différentes variantes d'équipement. Le fabricant n'a pas encore communiqué de prix précis. La seule indication donnée est que le nouveau portable devrait se situer dans une gamme de prix similaire à celle du Dell XPS 13.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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