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Apple présente les M6 et M5 Ultra – et les intègre dans le Mac mini et le Mac Studio

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 25/8/2026

La M5 Ultra est la puce la plus puissante d'Apple à ce jour, tandis que la M6 marque l'entrée dans le domaine des 2 nanomètres et constitue le modèle de base de la prochaine génération de processeurs.

Avec le M5 Ultra, Apple présente un chipset conçu principalement pour alimenter des modèles d'IA locaux dans le Mac Studio. Bien que le M6 appartienne à une génération ultérieure, il se situe à l'autre extrémité du spectre de performances. Néanmoins, il sera rare de se plaindre d'un manque de puissance avec lui dans le Mac mini.

Avec le M6 et le M5 Ultra, Apple présente deux nouvelles puces.

Source : Apple

M5 Ultra : la puce d'Apple dotée de la plus grande puissance de calcul – jusqu'à présent

Le M5 Ultra est pratiquement composé de deux M5 Max. Grâce à sa technologie UltraFusion, Apple combine deux M5 Max basés sur l'architecture quad-die, créant ainsi sa première architecture quad-die. Pour les utilisateurs, cela signifie avant tout encore plus de puissance. Le groupe cible comprend les particuliers, les entreprises et les institutions qui utilisent des modèles d'IA locaux ou qui effectuent du codage et du décodage basés sur le matériel.

Le CPU à 36 cœurs, composé de 12 super cœurs et 24 cœurs de performance, devrait offrir une performance single-thread augmentée de 25 % et une performance multi-thread jusqu'à 30 % supérieure à celle du M3 Ultra. Il n'existe pas de M4 Ultra, il ne peut donc pas être utilisé pour la comparaison.

Le M5 Ultra est censé, entre autres, faire fonctionner des modèles d'IA localement.

Le GPU à 80 cœurs devrait présenter une puissance de calcul graphique de pointe pour l'IA jusqu'à 4,7 fois supérieure à celle du M3 Ultra. Le Dynamic Caching de deuxième génération ainsi que le mesh shading accéléré par le matériel et le ray tracing de troisième génération augmentent les performances graphiques jusqu'à 40 %.

Le Neural Engine du M5 Ultra dispose de 32 cœurs de calcul et est conçu pour exécuter «des tâches d'IA complexes et des fonctionnalités Apple Intelligence en toute sécurité avec une efficacité énergétique de pointe».

La bande passante mémoire du M5 Ultra augmente de 50 % par rapport au M3 Ultra pour atteindre 1,2 To/s. Avec jusqu'à 512 gigaoctets de mémoire vive, il devrait être possible d'utiliser d'énormes ensembles de données entièrement dans la mémoire locale et d'exécuter localement des LLM avec des centaines de milliards de paramètres.

Mac Studio avec M5 Ultra ou M5 Max

Apple intègre le M5 Ultra dans le Mac Studio et propose désormais l'ordinateur de bureau également avec le M5 Max. Par rapport aux variantes précédentes de l'ordinateur, Apple annonce des «performances CPU 1,3 fois plus rapides, des graphismes jusqu'à 1,8 fois plus rapides, une mémoire jusqu'à 2 fois plus rapide et des performances IA jusqu'à 4,3 fois plus rapides».

La vue de face du nouveau Mac Studio

Source : Apple

Le M5 Max devrait accélérer les performances IA d'un facteur 3,9 par rapport à la génération précédente. Le M5 Ultra devrait augmenter les performances IA de 4,3 fois par rapport au M3 Ultra.

Visuellement, rien ne change sur le Mac Studio. Indépendamment du chipset, il dispose du Bluetooth 6.0, du Wi-Fi 7 et du Thunderbolt 5. Via ce port, plusieurs Mac Studio peuvent être connectés en clusters pour augmenter encore davantage les performances IA.

Les ports à l'arrière du nouveau Mac Studio.

Source : Apple

Le nouveau Mac Studio devrait être livré à partir du 22 septembre. Le prix de vente conseillé par Apple commence à 2499 francs/2999 euros pour la variante avec le M5 Max et à 5499 francs/6599 euros pour le modèle avec le M5 Ultra.

M6 : le premier de la nouvelle génération

En termes de performances, le M6 n'atteint pas le M5 Ultra, mais il marque l'entrée dans la prochaine génération de puces d'Apple. Il s'agit du premier processeur d'Apple fabriqué avec un procédé de 2 nanomètres et il reçoit deux cœurs CPU et deux cœurs GPU de plus par rapport au M5. Les douze cœurs de calcul CPU sont divisés en deux super cœurs, quatre cœurs de performance et six cœurs d'efficacité. Ils devraient augmenter les performances multi-thread de 20 %. Les douze cœurs GPU devraient offrir 30 % de puissance de calcul graphique de pointe supplémentaire pour l'IA. L'architecture des cœurs de shader, le Dynamic Caching et le ray tracing accéléré par le matériel bénéficient de mises à jour.

Apple a conçu le M6 pour les applications quotidiennes.

Source : Apple

Le «Dual 16-Core Neural Engine» double sa puissance de calcul de pointe par rapport à la génération précédente. Par rapport au M5, la bande passante pour la mémoire partagée augmente de dix pour cent pour atteindre 170 Go/s.

Apple présente le M6 comme idéal pour les «utilisateurs quotidiens, étudiants, développeurs, passionnés d'IA et entreprises». Il offrirait «un équilibre idéal entre performance, efficacité énergétique et IA sur l'appareil pour accomplir sans effort les tâches quotidiennes, la programmation et les projets créatifs».

Mac mini avec M6 ou M5 Pro

Apple intègre le M6 dans le Mac mini et propose désormais le petit ordinateur de bureau également avec le M5 Pro. Par rapport à l'équipement précédent de l'ordinateur, les performances IA devraient quadrupler, les performances graphiques doubler et le CPU être 40 % plus rapide. Et ce, déjà avec le M6. Avec le M5 Pro, les performances augmentent encore davantage.

De face, le nouveau Mac mini semble inchangé.

Source : Apple

Le mini-PC est équipé du Bluetooth 6.0, du Wi-Fi 7 et d'Ethernet 2,5 Gbit – 10 Gbit sont également disponibles en option. Visuellement, il n'y a aucun changement.

La vue arrière du nouveau Mac mini avec les ports.

Source : Apple

Le Mac mini devrait également être livré à partir du 22 septembre. Son prix de vente conseillé commence à 899 francs/1049 euros avec le M6 et à 1699 francs/1999 euros avec le M5 Pro.

Photo d’en-tête : Apple

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