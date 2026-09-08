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Oukitel RG14-P : ordinateur portable étanche au design de valise avec panneau solaire et batterie amovible

Martin Jud Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 8/9/2026

À l'IFA, Oukitel présente son premier ordinateur portable, le RG14-P. Cet appareil étanche est doté d'un panneau solaire sur le capot et recharge la moitié de sa batterie en six heures dans des conditions optimales.

Oukitel s'aventure récemment sur le marché des ordinateurs portables. En plus de ses smartphones durcis habituels, le fabricant présente le RG14-P à l'IFA. Outre son design en forme de mallette, la caractéristique la plus frappante de cet ordinateur est son panneau solaire qui recouvre presque tout le capot. Oukitel l'avait déjà présenté pour la première fois en mars lors du Mobile World Congress. Au-delà du panneau solaire, le concept de cet ordinateur portable robuste et étanche rappelle la série Toughbook de Panasonic.

L'ordinateur portable dispose de deux batteries : une intégrée de 3000 mAh et une amovible de 5200 mAh. La capacité totale est de 95 Wh. Le panneau solaire est censé charger jusqu'à 10 watts et permettre de faire passer l'ensemble de la combinaison de batteries de 0 à 50 pour cent en six heures. Cela ne s'applique toutefois que dans des conditions optimales, comme dans le désert d'Atacama ou dans un laboratoire extrêmement ensoleillé. La météo, l'angle d'incidence, la température et l'ombrage peuvent réduire considérablement la puissance de charge réelle.

L'écran tactile de 14,1 pouces offre une résolution Full HD (1920 × 1080 pixels) et atteint une luminosité de 1000 nits. Ainsi, le contenu reste lisible même en plein soleil.

Le RG14-P est propulsé par un Intel Core 7 150U. Présentée au premier trimestre 2024, cette puce offre deux cœurs de performance allant jusqu'à 5,4 GHz et huit cœurs d'efficacité allant jusqu'à 4,0 GHz. L'unité graphique intégrée est une Intel Iris Xe avec 96 unités d'exécution. À cela s'ajoutent 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD remplaçable de 512 Go. Le fabricant a préinstallé Windows 11 comme système d'exploitation.

Le boîtier est certifié IP69K, ce qui signifie qu'il est étanche à la poussière, à l'eau et même résistant à la haute pression. Avec ses 3,7 kilogrammes et ses dimensions de 35,7 × 24,5 × 4,0 cm, cet ordinateur portable est un véritable poids lourd. Les larges bordures de l'écran lui donnent les dimensions d'un ordinateur portable de 16 pouces classique.

La webcam magnétique de 5 mégapixels est particulièrement remarquable. Elle peut être retirée et fixée sur l'écran, orientée vers l'avant ou vers l'arrière. Sur la face avant, c'est-à-dire devant le clavier et le pavé tactile, il y a un emplacement où la caméra peut être rangée en toute sécurité pendant le transport.

L'équipement comprend également deux haut-parleurs de 5 watts, le NFC, un capteur d'empreintes digitales, une interface série (RS-232), HDMI, Ethernet et une connectivité 4G. Sur secteur, l'appareil se charge jusqu'à 65 watts. L'appareil offre donc également une possibilité rapide de recharger la batterie. Avec la bonne batterie externe, cela est même possible en extérieur par temps nuageux.

Oukitel n'a pas encore annoncé de prix. Le lancement sur le marché est prévu pour novembre 2026.

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