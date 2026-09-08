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Batteries externes refroidies et câbles lumineux : nouveaux accessoires pour smartphones présentés à l'IFA

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 8/9/2026

L'une des batteries externes devient plus sûre, l'autre refroidit mieux lors de la recharge sans fil, sans oublier les câbles de charge lumineux et un minuscule SSD. En matière d'accessoires pour smartphones, l'IFA propose quelques nouveautés.

En me promenant à l'IFA, je suis submergé par le choix de coques pour smartphone, mais une seule m'a semblé assez intéressante pour figurer dans cet aperçu. Les fabricants de batteries externes ont été bien plus créatifs cette année. En revanche, je ne m'attendais pas du tout à deux autres choses.

Batteries externes : plus sûres, plus froides ou modulaires

Belkin est le premier fournisseur de renom à proposer une batterie externe semi-solide. Il la qualifie de « cellule BoostSolid ». L'année dernière, j'ai vu cette technologie pour la première fois chez « BMX » à l'IFA. Elle nécessite moins de liquide dans les batteries. Par conséquent, elles ne s'enflamment plus en cas de dommage. Théoriquement, je pourrais planter un clou dans la batterie portable et elle resterait intacte et fonctionnelle. Les cellules de batterie habituelles jusqu'à présent auraient très probablement pris feu.

Les nouvelles batteries externes de Belkin ne devraient pas prendre feu, même en cas de dommage.

La petite variante magnétique de 5000 mAh se recharge sans fil via Qi2 jusqu'à 15 watts. La version de 10 000 mAh se recharge via trois ports USB jusqu'à 60 watts. Les deux batteries externes sont déjà listées chez nous, il ne reste plus qu'à améliorer leur disponibilité.

Chargeur de secours CHF 107.– CHF 1.45 / 1Wh Belkin UltraCharge Pro PB PD 60 W 10 000 mAh, écran noir BPB044hqBK 10000 mAh, 60 W, 74 Wh Chargeur de secours −15% CHF 81.90 avant CHF 96.90 CHF 1.10 / 1Wh Belkin UltraCharge Pro Slim Magn PB 5 000 mAh 15 W noir BPD024hqBK 5000 mAh, 15 W, 74 Wh

Chez Anker et Ugreen, je trouve des cellules de batterie classiques, mais avec un meilleur refroidissement. Les deux assurent un meilleur refroidissement pour leurs batteries externes sans fil. La chaleur ralentit la charge et finit par endommager les batteries des smartphones et des batteries externes.

La MagGo Power Bank 2 Pro est disponible en trois couleurs.

Anker mise sur un refroidissement mécanique. La MagGo Power Bank 2 Pro intègre un ventilateur et une ouverture pour la circulation de l'air. Cela permet à la batterie externe de charger en continu à 25 watts via Qi 2.2 à une température maximale de 36 degrés. Via USB-C, elle délivre jusqu'à 45 watts. Anker prévoit de vendre la MagGo Power Bank 2 Pro à partir de fin septembre pour 109,99 euros.

Port USB-C sur le côté et ouverture de ventilation en bas.

Ugreen, en revanche, mise sur un refroidissement liquide avec une micro-pompe et un film de dissipation thermique. Lors des tests du fabricant, la MagFlow Pro a réduit la température lors de la charge d'un iPhone 17 Pro Max jusqu'à 10 degrés. Dans l'idéal, le smartphone n'a donc atteint que 38 degrés. Ugreen s'aligne sur la référence du secteur, qui considère 48 degrés comme acceptable pour la charge sans fil.

Sur la photo, on ne peut que deviner le mouvement du liquide de refroidissement.

Comme gadget, Ugreen a intégré une petite fenêtre à travers laquelle je peux voir le liquide de refroidissement en mouvement. Cependant, les fines bandes ne sont pas éclairées, de sorte qu'elles passent presque inaperçues. La MagFlow Pro se fixe magnétiquement aux smartphones et prend en charge Qi2 25W, transférant ainsi l'énergie sans fil jusqu'à 25 watts. Via câble, elle délivre jusqu'à 45 watts. La batterie externe devrait coûter 120 euros.

Shift souhaite se lancer sur le marché des batteries externes. Le fabricant d'appareils faciles à réparer originaire de Hesse utilise depuis quelque temps la même batterie de 3820 mAh pour ses appareils – du moins pour trois smartphones et un clavier. Actuellement, la petite entreprise travaille sur une batterie externe modulaire, pour laquelle trois de ces batteries de 3820 mAh sont insérées dans un boîtier.

Shift insère trois de ses batteries dans un boîtier et la batterie externe est prête.

Cela donne une batterie externe de 11 460 mAh. Si nécessaire, vous pourriez également insérer une batterie fraîchement chargée de la batterie externe dans votre smartphone. Le boîtier présenté à l'IFA était encore un prototype et devrait devenir encore plus compact dans sa version finale. Le prix à prévoir n'est pas encore clair. Les batteries coûtent actuellement 18 euros l'unité.

Chargeurs : charge plus sûre et câbles intégrés

Avec le Nano Universal Charger, Anker a augmenté la puissance de son chargeur de voyage pratique à 100 watts. Comme pour le modèle plus fin, tous les types de prises du monde sont intégrés. Le nouveau modèle dispose en plus d'un écran qui affiche la quantité de courant qui circule. De plus, l'appareil vérifie la tension et donne un OK si la prise est sûre. Le prix et la disponibilité ne sont pas encore clairs.

Ce chargeur de voyage mesure la tension de la prise.

Si vous avez besoin de plus de puissance de charge, le Nexode Pro d'Ugreen pourrait vous convenir. Il transfère jusqu'à 160 watts combinés. Pour la vitesse de charge la plus élevée, vous devez utiliser le câble intégré. Il transfère jusqu'à 140 watts. Le port USB-C du chargeur délivre au maximum 100 watts – le port USB-A 22,5 watts. Le prix et la disponibilité ne sont pas encore fixés.

Le smartphone Pixel est loin d'atteindre la pleine puissance du chargeur.

Si un câble intégré ne vous suffit pas, ESR aura peut-être un chargeur adapté à proposer à partir de mars 2027. Dans le Xtend, deux câbles USB-C sont intégrés de manière fixe. La puissance de charge est plus faible avec 65 watts que celle du Nexode d'Ugreen et se répartit sur les deux câbles si les deux sont utilisés. Le prix est encore inconnu.

Deux câbles de charge sont toujours inclus avec ce chargeur.

Divers : coque E-Ink, mini SSD et câbles de charge lumineux

Sur le petit stand d'Extem Inno, il n'y a qu'une seule coque pour iPhone à voir dans différentes couleurs. Environ au milieu du connecteur MagSafe se trouve un écran E-Ink rond. Il est possible d'afficher n'importe quelle image sur celui-ci via NFC, Bluetooth et l'application de la coque. Un gadget sympa, dont on ne sait pas encore s'il sera disponible chez nous.

Le cercle du connecteur MagSafe est rempli d'un écran E-Ink.

Lexar propose depuis longtemps des supports de stockage supplémentaires pour smartphones et a présenté un minuscule SSD à l'IFA. Le « Muse » est plus petit qu'une carte de crédit, mesure 3,8 millimètres d'épaisseur à son point le plus épais et ne possède donc pas de port USB-C. Au lieu de cela, un câble magnétique propriétaire SnapLink est utilisé pour le transfert de données avec des appareils USB-C.

Minuscule SSD avec nouveau connecteur.

Dans une coque en cuir, le Lexar Muse adhère aux connecteurs MagSafe. Sa vitesse de lecture atteint jusqu'à 1050 Mo/s et sa vitesse d'écriture jusqu'à 1000 Mo/s. Il prend en charge les enregistrements 4K au format Apple ProRes à 120 fps. Le mini SSD devrait être disponible à partir du quatrième trimestre avec 512 gigaoctets ou un téraoctet de stockage.

Le Lexar Muse tient aussi dans le portefeuille.

Les câbles de charge de Scosche sont plus épais que le SSD de Lexar. En revanche, ils s'allument dès qu'ils transfèrent du courant. Le modèle de 120 centimètres envoie des ondes lumineuses LED bleues vers l'appareil connecté, le câble de 90 centimètres change de couleur. Un régal pour les yeux des fans de RGB et certainement pas des câbles avec lesquels on charge son smartphone pendant la nuit à côté du lit avec jusqu'à 60 watts.

Et que fait-il ? Il s'allume en bleu.

Le fabricant n'a pas encore pu donner d'informations fiables sur le prix et la disponibilité en Europe. Aux États-Unis, ils coûtent 18 dollars et mesurent 90 ou 120 centimètres de long.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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