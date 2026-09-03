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Lenovo découvre les couleurs : les ordinateurs portables et les PC tout-en-un deviennent colorés

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 3/9/2026

Lenovo voit la vie en couleur. Le fabricant de PC propose ses derniers ordinateurs portables et PC tout-en-un dans des designs inhabituellement colorés. Même les ordinateurs portables professionnels ne sont plus seulement noirs ou argentés.

En marge de l'IFA 2026, Lenovo a présenté de nouveaux PC et ordinateurs portables. Parmi les modèles qui attirent l'attention, citons l'IdeaPad Vibe, disponible en sept couleurs, l'IdeaCentre AIO i, décliné en six coloris, et le Thinkbook 14x Gen2, proposé en deux versions colorées. Pour le choix des couleurs, Lenovo a bénéficié des conseils de Pantone.

IdeaPad Vibe : sept teintes et des touches de couleur optionnelles sur le clavier

L'IdeaPad Vibe est disponible en sept couleurs aux noms évocateurs tels que Dreamy Violet, Spicy Gold ou Zen Green. Chacune est accompagnée d'une description tout aussi mélodieuse, comme « une teinte violette atténuée qui transmet la sérénité et crée un sentiment de confort ». L'essentiel reste toutefois que ces couleurs plaisent.

La variante dorée n'est pas la seule à attirer le regard.

Si une seule couleur ne suffit pas, des touches de clavier personnalisables permettent d'ajouter des touches de couleur supplémentaires.

Les touches du clavier ne sont disponibles que sous forme de jeux complets.

Cette palette colorée n'empêche pas l'IdeaPad Vibe de disposer d'un boîtier en métal. L'équipement offre de nombreuses variables, à commencer par la taille de l'écran. Avec un écran de 14 pouces, l'ordinateur portable pèse 1,3 kilogramme, contre 1,5 kilogramme pour le modèle 15 pouces. Des écrans OLED et IPS sont proposés, et une option tactile devrait également être disponible.

Le processeur utilisé est un Snapdragon X de Qualcomm avec jusqu'à 24 gigaoctets de mémoire vive, ou une puce AMD de la série Ryzen AI 400. Dans ce cas, jusqu'à 32 gigaoctets de RAM sont possibles. Les deux emplacements SSD permettent une extension jusqu'à un téraoctet.

Les ports sur le côté gauche ; sur la droite se trouvent deux ports USB-A supplémentaires.

La connectique reste simple : Lenovo complète deux ports USB-C (DisplayPort) et un port HDMI 1.4 par un lecteur de carte microSD et une prise audio.

IdeaCentre AIO i : quatre couleurs vives et deux tons gris

Pour l'IdeaCentre AIO i – oui, le « i » n'est pas une erreur, le nom du PC tout-en-un ne comporte vraiment qu'une seule petite lettre – Lenovo propose six couleurs. Le Chill Blue et le Radiant Coral viennent notamment compléter les variantes plus classiques Cloud Grey et Luna Grey.

Les couleurs sont davantage mises en valeur à l'arrière.

Le design plus fin est également remarquable. Le PC tout-en-un se passe de boîtier central derrière l'écran. Tous les composants sont intégrés dans l'écran de 23,8 ou 27 pouces. Cela inclut jusqu'à 32 gigaoctets de mémoire vive et au maximum un processeur Intel Core 7 350. De plus, deux emplacements SSD peuvent être utilisés.

Aperçu des quatre modèles les plus colorés.

L'écran peut être réglé en hauteur sur 30 millimètres et incliné de cinq degrés vers l'avant et de 15 degrés vers l'arrière. Lenovo répartit les ports à l'arrière et sur le côté du pied. À l'arrière, on trouve 1x Ethernet (RJ45), 3x USB-A (10 Gbps), 1x USB-C (DisplayPort 2.1), 1x HDMI 2.1, et sur le côté 1x USB-C DisplayPort 2.1, 1x USB-A (10 Gbps) et 1x prise audio.

Tous les ports sont situés dans le pied.

Thinkbook 14x Gen2 : des couleurs discrètes dans un environnement professionnel

Cette nouvelle joie des couleurs s'invite également dans les ordinateurs portables professionnels. Lenovo proposera le Thinkbook 14x Gen2 en Mystic Violet et Veil Blue. Les variantes grise et blanche paraissent, en comparaison, plus austères.

Les variantes de couleurs des ordinateurs portables professionnels sont discrètes.

Le Thinkbook a une épaisseur maximale de 12,9 millimètres et ne pèse que 990 grammes. L'écran de 14 pouces est disponible au choix avec une dalle OLED ou IPS, cette dernière étant également proposée avec une option tactile. Il est équipé de processeurs Intel Core 7 et jusqu'à 32 gigaoctets de mémoire vive. L'espace de stockage peut atteindre deux téraoctets.

La variante bleue est la plus remarquable.

Lenovo complète deux ports USB-C (3.2 Gen 2) et deux ports USB-A (3.2 Gen 1) par un port HDMI 2.1 et une prise audio.

Prix et disponibilité

Lenovo prévoit de commercialiser l'IdeaPad Vibe à partir de la mi-automne. Le prix de départ estimé est de 749 francs ou 799 euros. Pour l'IdeaCentre AIO i, le fabricant vise la même période, avec un prix de départ de 1149 francs ou 999 euros. La disponibilité et le prix du ThinkBook 14x Gen2 seront annoncés ultérieurement.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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