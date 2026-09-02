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799 grammes ou particulièrement facile à réparer : les nouveaux ordinateurs portables d'Acer

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 2/9/2026

Les deux nouveaux ordinateurs portables d'Acer ont des points forts très différents : l'Acer Swift Blade 14 attire l'attention par son faible poids. Avec le Vero 16, Acer met l'accent sur la facilité de réparation, ce qui facilite également les mises à niveau.

Lors de l'IFA 2026 à Berlin, Acer a présenté deux nouveaux ordinateurs portables. Le Swift Blade 14 attire l'attention grâce à son poids de 799 grammes. Pour le Vero 16, le fabricant mise en revanche sur un capot arrière facilement amovible. Mais ce n'est pas le seul élément qui rend cet ordinateur portable facile à réparer.

Acer Swift Blade 14 : fin et léger

Avec le Swift Blade 14, Acer économise du poids partout où c'est possible. Le boîtier est par exemple composé d'un alliage magnésium-aluminium ainsi que de fibres de carbone. Cela permet notamment à l'ordinateur portable de ne peser que 799 grammes.

L'Acer Swift Blade 14 est disponible en deux couleurs.

L'ordinateur portable sera disponible au choix avec un écran OLED ou IPS de 14 pouces. Le format d'image est toujours de 16:10. Une fois replié, le Blade 14 ne mesure que 12,9 millimètres d'épaisseur (13,5 mm avec l'écran OLED).

Le clavier dispose d'un rétroéclairage.

Les variantes d'équipement vont de l'Intel Core 3 304 au Core 7 350. La mémoire vive est toujours de 12 gigaoctets et le SSD intégré offre jusqu'à un téraoctet d'espace de stockage. La batterie a une capacité de 50 wattheures (Wh). L'alimentation électrique s'effectue via l'un des trois ports USB-C. Comme pour tous les ordinateurs portables Acer, Windows est préinstallé sur le Swift Blade 14.

Vue des ports sur le côté gauche.

Acer prévoit de commercialiser le Swift Blade 16 à partir de décembre 2026 et communiquera les prix ultérieurement.

Acer Vero 16 : réparer et mettre à niveau

Avec 1,56 kilogramme, l'Acer Vero est presque deux fois plus lourd que le Blade 14. Il semble pourtant encore léger en main. Son argument de vente unique : le capot arrière peut être retiré sans outils. Il suffit de faire glisser une charnière sur le côté pour accéder aux composants importants.

Le capot arrière du Vero 16 peut être retiré sans outils.

Pour remplacer la batterie de 71 Wh ou le SSD, j'ai toutefois besoin d'un tournevis. Les ports situés à droite et à gauche du boîtier, composé à 50 % d'aluminium recyclé, sont également fixés par des vis. De plus, la charnière de l'écran est conçue pour être remplacée.

Le capot arrière est sécurisé par une charnière coulissante.

Avec le Vero 16, Acer s'adresse principalement aux entreprises disposant de personnel pour réparer les ordinateurs portables endommagés. Les utilisateurs privés avertis sont moins ciblés, mais pourraient également profiter du fait que l'ordinateur portable peut être équipé d'une nouvelle batterie ou d'un nouveau support de données si nécessaire.

Vue sur l'intérieur.

Le Vero 16 n'est pas un ordinateur portable d'entrée de gamme, mais dispose, selon la variante d'équipement, d'une grande puissance de calcul. Acer le propose avec différents chipsets, allant de l'Intel Core Ultra 5 322 au Core Ultra X9 388H. La mémoire vive allant jusqu'à 32 gigaoctets semble en revanche presque modeste. Tout comme le SSD pouvant atteindre 512 gigaoctets, qui peut toutefois être mis à niveau comme mentionné.

Les composants à l'intérieur restent vissés.

Pour l'écran, deux panneaux OLED différents sont disponibles. Ils se distinguent par leur résolution et leur luminosité. La variante la plus abordable est disponible au choix avec ou sans fonction tactile.

Les ports peuvent également être remplacés.

Le Vero 16 devrait être disponible à partir de décembre 2026. Acer communiquera les prix des différentes variantes d'équipement peu avant le lancement commercial.

Même la charnière de l'écran est remplaçable.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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