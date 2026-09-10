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Shelly développe son écosystème : caméra, serrure connectée et nouveaux partenariats

Stephan Lamprecht Traduction : traduction automatique 10/9/2026

Qu'il s'agisse d'une porte de garage, d'un lave-linge ou d'un volet roulant : à l'avenir, vous pourrez contrôler encore plus d'équipements domestiques via Shelly. À cela s'ajoutent de nouveaux produits comme une caméra de surveillance et un écran mural mis à jour.

L'une des nouveautés les plus marquantes est la première caméra de surveillance de l'écosystème Shelly. Shelly entre ainsi en concurrence avec les systèmes de caméras domotiques établis. La caméra Shelly enregistre en Full HD et prend en charge le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth. Si la caméra détecte un mouvement, elle en informe l'utilisateur via l'application et fournit également une image de prévisualisation.

La caméra d'intérieur fonctionne également sans cloud et enregistre les données localement.

Source : Shelly

Les images sont enregistrées localement sur une carte micro-SD (jusqu'à 512 Go), sur un NAS du réseau domestique ou dans le cloud Shelly. Les serveurs de ce dernier sont situés au sein de l'UE et, selon le fabricant, sont conformes au RGPD. Seuls ceux qui souhaitent utiliser la reconnaissance d'objets basée sur l'IA ont impérativement besoin de la connexion au cloud. La reconnaissance de formes informe alors les utilisateurs de ce qui se passe, par exemple si un véhicule entre dans le garage ou si l'animal domestique se déplace.

Une autre particularité est la communication audio bidirectionnelle, qui permet également d'utiliser la caméra comme babyphone. Vous pouvez donc non seulement entendre ce qui se passe dans la pièce, mais aussi parler aux personnes présentes. La caméra est alimentée via un port USB-C. La caméra Shelly est compatible avec l'application Smart Control, Home Assistant, Alexa et Google Home.

La serrure intelligente «LOQED Pure», qui vous permet d'entrer chez vous sans clé, est également nouvelle. Contrairement à d'autres solutions sur le marché, le moteur ne déplace pas ici une clé insérée dans la serrure. Lors de l'installation de «LOQED Pure», vous remplacez le cylindre de porte complet, de sorte que vous n'avez plus besoin de clé du tout. L'ouverture et la fermeture se font via smartphone directement dans l'application Shelly ou l'application LOQED. Un ouvre-porte Bluetooth pour le porte-clés est également inclus dans la livraison.

La serrure de porte est commandée via l'application ou un interrupteur Bluetooth.

Source : Shelly

Vous pouvez intégrer la serrure de porte pour des automatisations dans Shelly, Google Home, Alexa et Home Assistant. Avant l'achat, vous devriez vérifier au préalable si votre serrure de porte est compatible. Shelly a rassemblé des informations sur les conditions préalables et l'installation sur une page dédiée.

Le Wall-Display dans une nouvelle version

À l'IFA, Shelly a également présenté le successeur de son écran mural (Wall-Display). Il permet de contrôler l'éclairage, le chauffage, la climatisation et d'autres appareils compatibles Shelly sans application. L'écran tactile de 4 pouces permet par exemple aux invités d'utiliser les fonctions intelligentes de la maison sans avoir à installer une application au préalable.

Grâce au nouveau processeur quad-core, les performances ont été améliorées pour des temps de réaction plus courts. De plus, l'écran offre en termes de connectivité le Wi-Fi 6 double bande (2,4 GHz et 5 GHz) et le Bluetooth 5.0. Un relais allant jusqu'à 5 ampères est intégré pour le contrôle de l'éclairage, de sorte que les électriciens peuvent installer l'appareil directement à la place de l'interrupteur. En ce qui concerne l'alimentation électrique, le Wall-Display se montre globalement flexible : il fonctionne au choix via USB-C ou via un contrôleur de la série i à installer.

Ceux qui utilisent Home Assistant peuvent y accéder directement avec le nouvel écran.

Source : Shelly

Nouveautés pour la série BLU

Les capteurs BLU de Shelly bénéficient également d'une mise à jour. Ils prendront désormais en charge le protocole Zigbee, et pas seulement le Bluetooth. Les premiers appareils de la nouvelle série sont le détecteur de mouvement «BLU Motion ZB», le contact de fenêtre adapté aux cadres étroits «BLU Door Window Mini ZB» et le contact de porte destiné à l'extérieur «BLU Door Window Outdoor ZB».

La série BLU, comme ici un détecteur de mouvement, reçoit le suffixe «ZB», car Zigbee est désormais également pris en charge.

Source : Shelly

Partenariats avec des marques connues

Pour Shelly, les partenariats avec d'autres fabricants constituent une étape importante pour passer du statut de simple fabricant de produits à celui de fournisseur de solutions.

Ainsi, Miele collaborera à l'avenir plus étroitement avec Shelly. L'intégration des appareils Miele (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge) dans le système de gestion de l'énergie (EMS) de Shelly est prévue. Les utilisateurs définiront alors simplement l'heure à laquelle ils ont besoin de leur vaisselle ou de leur linge au plus tard. Le système choisira ensuite, en cas de tarifs d'électricité dynamiques, l'heure de démarrage la plus tardive permettant de réaliser le plus d'économies.

Hörmann, fabricant européen de portes et portails, intégrera directement la passerelle «Powered by Shelly» dans ses motorisations de porte. Via l'application Shelly, il sera ainsi possible de commander également des portes de garage ou des portails électriques dans des entrepôts. Il n'est pas encore clair si cette coopération ne concerne que les nouveaux produits de Hörmann ou si les anciennes portes et portails pourront également être équipés ultérieurement.

La collaboration avec l'entreprise Rademacher, spécialisée dans les volets roulants et la protection solaire, va dans le même sens. Elle fabriquera un enrouleur de sangle basé sur Shelly. Comme cette commande sera intégrée en usine, la clientèle économisera le montage de modules Shelly et de relais supplémentaires derrière les interrupteurs ou dans le coffre de volet roulant.

D'autres coopérations devraient suivre selon Shelly.

Photo d’en-tête : Shelly

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