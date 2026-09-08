Le HomeAgent d'Ugreen promet une maison intelligente avec IA et sans cloud
Avec le HomeAgent, Ugreen associe le stockage réseau classique à un hub IA qui contrôle la maison intelligente. Les caméras de surveillance associées ne sont pas seulement destinées à assurer la sécurité, mais aussi à immortaliser de beaux moments, sans envoyer de données dans le cloud.
Dans la salle de bal du prestigieux hôtel Adlon, près de la porte de Brandebourg, Ugreen a présenté le HomeAgent et ses accessoires lors de l'IFA 2026. En raison d'un mauvais éclairage, les photos ne sont pas aussi claires que l'idée derrière le produit : le hub est conçu pour stocker des données comme un NAS classique sans envoyer les enregistrements des caméras de surveillance vers le cloud. Grâce au standard Matter, il doit permettre de contrôler d'innombrables appareils domotiques.
Ugreen enrichit le NAS avec un contrôle domotique piloté par IA
Le principe du HomeAgent devient plus clair lorsque je soulève le couvercle. J'y découvre quatre unités de stockage. Deux sont dédiées au stockage pur de données, une est réservée aux caméras de surveillance et la quatrième sert à accélérer l'IA. Cela permet d'aller bien au-delà d'un simple NAS de stockage, en offrant des possibilités allant de l'IA locale autonome au contrôle domotique.
Pour cela, Ugreen a développé un nouveau système d'exploitation basé sur Linux, appelé UGOS Pro. L'accent est mis sur la gestion du stockage, la sauvegarde et la synchronisation des données. Il inclut également une commande vocale qui répond au nom « Uliya » – prononcé comme « Julia » en allemand.
Uliya est censée pouvoir parcourir le stockage NAS, contrôler tous les appareils domotiques compatibles Matter dans la maison et traiter les images enregistrées par les caméras de surveillance. Ugreen souligne qu'il ne s'agit pas seulement de capturer les moments critiques, mais aussi de conserver les événements agréables du quotidien.
Un hub IA en trois niveaux de performance
Ugreen propose le HomeAgent en deux variantes. La version de base, équipée du Rockchip RK3588, atteint une puissance de calcul IA de 26 TOPS et dispose d'un port 2,5 GbE. Le modèle Pro, doté d'un port 10 GbE, intègre le CIX P1 qui atteint 205 TOPS.
Pour ceux qui souhaitent faire tourner encore plus d'IA locales, il est possible d'opter pour le MasterAgent MA100. Ugreen y a intégré le Jetson Thor T5000 de Nvidia. Il dispose de 14 cœurs de calcul et du GPU Blackwell. Associé à 128 Go de mémoire vive, il atteint jusqu'à 2070 TFlops. Pour comparer avec les HomeAgents : leurs puces graphiques atteignent 6 et 30 TFlops.
Haut-parleurs, caméras et cadre photo pour la maison intelligente
Le HomeAgent intègre de nombreux appareils domotiques tiers via le standard Matter. Cela n'empêche pas Ugreen de présenter ses propres accessoires. Parmi eux, un haut-parleur intelligent doté de quatre microphones pour la commande vocale et de trois haut-parleurs. Ces derniers offrent une puissance de sortie de cinq watts.
De plus, Ugreen propose trois caméras. Un modèle intérieur fixe avec une résolution de huit mégapixels et une lentille mobile. Les deux caméras extérieures disposent chacune de trois capteurs avec une résolution 4K et deux résolutions 3K. Elles sont étanches selon la norme IP66 et donc bien protégées contre la pluie. Elles se distinguent par leur alimentation, qui s'effectue soit via un panneau solaire de 6 watts, soit via Power-over-Ethernet.
Le cadre photo numérique de 13,3 pouces est destiné à l'affichage des images stockées sur le NAS. Un écran à encre électronique (E-Paper) permet une autonomie de batterie allant jusqu'à six mois.
Prix et disponibilité
Les deux versions du HomeAgent et le MasterAgent peuvent être précommandés dès maintenant directement auprès du fabricant. Les plus rapides peuvent économiser jusqu'à 50 % sur les prix habituels. La campagne Kickstarter pour les hubs IA devrait débuter le 27 octobre.
Les prix ne sont pour l'instant indiqués qu'en dollars américains (et sont mentionnés ci-dessous sans les remises éventuelles) :
- HomeAgent HA100 : 1799 dollars
- HomeAgent HA100 Pro : 5999 dollars
- MasterAgent MA100 : 19 999 dollars
- Smart Speaker for Uliya : 99 dollars
- SynCare OD800 Pro : 339 dollars
- SynCare OD600 Pro : 269 dollars
- SynCare ID500 Pro : 149 dollars
- Gallery E-Paper Smart Frame : 439 dollars
Au vu de ces prix, l'Adlon s'avère être un lieu de réception tout à fait approprié.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher