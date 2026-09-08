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Le HomeAgent d'Ugreen promet une maison intelligente avec IA et sans cloud

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 8/9/2026

Avec le HomeAgent, Ugreen associe le stockage réseau classique à un hub IA qui contrôle la maison intelligente. Les caméras de surveillance associées ne sont pas seulement destinées à assurer la sécurité, mais aussi à immortaliser de beaux moments, sans envoyer de données dans le cloud.

Dans la salle de bal du prestigieux hôtel Adlon, près de la porte de Brandebourg, Ugreen a présenté le HomeAgent et ses accessoires lors de l'IFA 2026. En raison d'un mauvais éclairage, les photos ne sont pas aussi claires que l'idée derrière le produit : le hub est conçu pour stocker des données comme un NAS classique sans envoyer les enregistrements des caméras de surveillance vers le cloud. Grâce au standard Matter, il doit permettre de contrôler d'innombrables appareils domotiques.

Ugreen enrichit le NAS avec un contrôle domotique piloté par IA

Le principe du HomeAgent devient plus clair lorsque je soulève le couvercle. J'y découvre quatre unités de stockage. Deux sont dédiées au stockage pur de données, une est réservée aux caméras de surveillance et la quatrième sert à accélérer l'IA. Cela permet d'aller bien au-delà d'un simple NAS de stockage, en offrant des possibilités allant de l'IA locale autonome au contrôle domotique.

Le HomeAgent contient quatre unités de stockage.

Pour cela, Ugreen a développé un nouveau système d'exploitation basé sur Linux, appelé UGOS Pro. L'accent est mis sur la gestion du stockage, la sauvegarde et la synchronisation des données. Il inclut également une commande vocale qui répond au nom « Uliya » – prononcé comme « Julia » en allemand.

Uliya est censée pouvoir parcourir le stockage NAS, contrôler tous les appareils domotiques compatibles Matter dans la maison et traiter les images enregistrées par les caméras de surveillance. Ugreen souligne qu'il ne s'agit pas seulement de capturer les moments critiques, mais aussi de conserver les événements agréables du quotidien.

Un hub IA en trois niveaux de performance

Ugreen propose le HomeAgent en deux variantes. La version de base, équipée du Rockchip RK3588, atteint une puissance de calcul IA de 26 TOPS et dispose d'un port 2,5 GbE. Le modèle Pro, doté d'un port 10 GbE, intègre le CIX P1 qui atteint 205 TOPS.

Le MasterAgent, nettement plus puissant, ressemble au HomeAgent mais est de couleur noire.

Pour ceux qui souhaitent faire tourner encore plus d'IA locales, il est possible d'opter pour le MasterAgent MA100. Ugreen y a intégré le Jetson Thor T5000 de Nvidia. Il dispose de 14 cœurs de calcul et du GPU Blackwell. Associé à 128 Go de mémoire vive, il atteint jusqu'à 2070 TFlops. Pour comparer avec les HomeAgents : leurs puces graphiques atteignent 6 et 30 TFlops.

Haut-parleurs, caméras et cadre photo pour la maison intelligente

Le HomeAgent intègre de nombreux appareils domotiques tiers via le standard Matter. Cela n'empêche pas Ugreen de présenter ses propres accessoires. Parmi eux, un haut-parleur intelligent doté de quatre microphones pour la commande vocale et de trois haut-parleurs. Ces derniers offrent une puissance de sortie de cinq watts.

La caméra extérieure avec panneau solaire.

De plus, Ugreen propose trois caméras. Un modèle intérieur fixe avec une résolution de huit mégapixels et une lentille mobile. Les deux caméras extérieures disposent chacune de trois capteurs avec une résolution 4K et deux résolutions 3K. Elles sont étanches selon la norme IP66 et donc bien protégées contre la pluie. Elles se distinguent par leur alimentation, qui s'effectue soit via un panneau solaire de 6 watts, soit via Power-over-Ethernet.

Ugreen veut faire revivre le cadre photo numérique.

Le cadre photo numérique de 13,3 pouces est destiné à l'affichage des images stockées sur le NAS. Un écran à encre électronique (E-Paper) permet une autonomie de batterie allant jusqu'à six mois.

Prix et disponibilité

Les deux versions du HomeAgent et le MasterAgent peuvent être précommandés dès maintenant directement auprès du fabricant. Les plus rapides peuvent économiser jusqu'à 50 % sur les prix habituels. La campagne Kickstarter pour les hubs IA devrait débuter le 27 octobre.

Les prix ne sont pour l'instant indiqués qu'en dollars américains (et sont mentionnés ci-dessous sans les remises éventuelles) :

HomeAgent HA100 : 1799 dollars

HomeAgent HA100 Pro : 5999 dollars

MasterAgent MA100 : 19 999 dollars

Smart Speaker for Uliya : 99 dollars

SynCare OD800 Pro : 339 dollars

SynCare OD600 Pro : 269 dollars

SynCare ID500 Pro : 149 dollars

Gallery E-Paper Smart Frame : 439 dollars

Au vu de ces prix, l'Adlon s'avère être un lieu de réception tout à fait approprié.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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