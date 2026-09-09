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Suunto Run 2 avec une autonomie de batterie plus longue et des cartes hors ligne

Siri Schubert Traduction : traduction automatique 9/9/2026

Suunto a apporté une amélioration significative à sa montre de running. La Run 2 offre une autonomie de batterie près de 30 % supérieure à celle de sa prédécesseure, des capteurs améliorés, des cartes hors ligne gratuites et un écran plus lumineux.

La nouvelle montre de running de Suunto, la Run 2, franchit le cap entre une montre pour débutants et une montre pour utilisateurs avancés. Grâce aux cartes hors ligne gratuites que vous pouvez télécharger via l'application Suunto, elle est également adaptée au trail.

Les principales nouveautés

La Run 2 dispose d'une capacité de batterie près de 30 % supérieure à celle de la Suunto Run. Selon le fabricant, vous pouvez l'utiliser jusqu'à dix jours au quotidien sans recharge intermédiaire. Avec le GPS double bande en continu, l'autonomie est tout de même de 24 heures. Avec cette autonomie, la Run 2 n'est certes pas encore une montre d'ultra, mais elle est suffisante pour la plupart des coureurs.

La luminosité de l'écran AMOLED de 1,32 pouce a plus que triplé par rapport à la première génération : de 600 à 2000 nits. C'est judicieux pour une montre qui doit rester bien lisible en plein soleil et en mouvement.

Le capteur de fréquence cardiaque au poignet a également été amélioré selon Suunto. Le capteur à 12 canaux est censé mesurer le pouls aussi précisément lors des courses de récupération que lors des intervalles intenses, et réagir rapidement aux changements.

Les cartes hors ligne pour la navigation et une localisation précise via le GNSS double bande de nouvelle génération sont également nouvelles. Cela permet à la montre de déterminer votre position, votre allure et la distance parcourue avec plus de précision qu'auparavant.

Un écran AMOLED lumineux et des cartes hors ligne pour courir sur le terrain.

Poids et mémoire

Malgré ces nouveautés, la Run 2 est restée aussi légère que le modèle précédent : elle ne pèse que 35 grammes. Elle fait ainsi partie des montres de running les plus légères. Selon Suunto, ce faible poids incite à porter la montre en continu, afin que les données d'entraînement, de sommeil et de santé offrent une image complète de la charge et de la récupération.

Le boîtier avec lunette en acier inoxydable et verre Gorilla, un verre particulièrement résistant aux rayures, mesure 11,7 millimètres d'épaisseur. Malgré les mises à niveau, cela ne représente que 0,2 millimètre de plus que sa prédécesseure.

La Run 2 est disponible avec 4 Go ou 64 Go de mémoire. Si vous souhaitez stocker beaucoup de cartes, de musique ou de podcasts sur votre montre, 64 Go sont une bonne option.

Nouveaux outils de gestion de l'entraînement

En plus des plans d'entraînement, la Run 2 propose désormais une valeur appelée Energy Sense, qui vous indique quelle part de votre capacité vous avez déjà consommée lors d'un entraînement et quelle part il vous reste. Vous pouvez ainsi ajuster votre allure ou votre parcours. De plus, vous recevez des informations en continu sur votre temps d'arrivée estimé.

Energy Sense vous indique si votre condition physique suffit pour la course à cette allure.

Le Heat Strain Score, également nouveau, combine des données météorologiques telles que la température, l'humidité et le vent avec votre fréquence cardiaque. La montre vous indique quand la chaleur vous pèse et ralentit votre allure.

De plus, la montre propose des données de récupération telles que la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), le temps de récupération et la qualité du sommeil.

Nouvelle ceinture pectorale et prix

Si le capteur au poignet ne vous suffit pas, Suunto propose une nouvelle ceinture pectorale pour la mesure de la fréquence cardiaque, la Smart Heart Rate Belt 2. Selon le fabricant, la ceinture dispose d'une détection basée sur l'ECG et minimise les signaux parasites électrostatiques. Cela permet d'enregistrer plus précisément la fréquence cardiaque lors des intervalles, des pics d'effort prolongés et des longues séances.

Selon le fabricant, la montre devrait coûter 299 francs/euros dans la version 4 Go, et 349 francs/euros avec 64 Go. La ceinture sera commercialisée pour environ 99 francs/euros.

Nous aurons la montre en stock dans quelques jours.

Photo d’en-tête : Suunto

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