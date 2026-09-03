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Dans l'oreille, sur l'oreille, au-dessus de l'oreille : Soundcore veut être partout

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique Florian Bodoky Photos: 3/9/2026

Soundcore présente cinq nouveaux modèles d'écouteurs à l'IFA 2026, dont, pour la première fois, des aides auditives. Leur point commun : la puce IA « Thus ».

La filiale d'Anker, Soundcore, a présenté pas moins de cinq nouveaux modèles d'écouteurs dans différentes versions à l'IFA 2026. Outre les classiques casques et écouteurs intra-auriculaires, la marque chinoise dévoile également des modèles open-ear et, pour la première fois, des aides auditives. Le cœur de tous ces appareils est la puce IA « Thus », fabriquée par Soundcore elle-même.

La nouvelle puce IA est le point commun de tous les appareils.

La puce IA « Thus » doit isoler les voix et supprimer les bruits

La puce IA maison « Thus » constitue le point commun central des nouveaux produits Soundcore. Le cœur de cette puce est un procédé appelé Compute-in-Memory. Au lieu d'envoyer les données entre la mémoire et le processeur, Thus effectue les calculs directement dans la mémoire flash NOR. Ainsi, les commandes vocales destinées aux assistants sont traitées localement. Les calculs pour l'isolation de la voix lors des appels téléphoniques et la réduction de bruit devraient également y être effectués directement.

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AeroClip 2 (Pro) : Soundcore à l'oreille

Les Soundcore AeroClip 2 succèdent à leurs prédécesseurs du printemps 2026. Le conduit auditif reste libre, ils se portent plutôt comme un clip d'oreille. Les modèles open-ear sont également équipés de la puce Thus, censée reconnaître votre propre voix lors de commandes vocales ou d'appels et la distinguer des autres bruits. Si vous activez le mode Whisper, parler doucement suffit. Pratique, par exemple, si vous êtes dans le train et que vous ne voulez pas faire savoir à tout le monde ce qui se passe dans votre vie privée.

Les Aeroclip sont également équipés de « Thus ». Cela devrait vous permettre de téléphoner même dans un environnement bruyant.

Soundcore affirme que la deuxième génération d'Aeroclip ne causera aucun point de pression chez « 99 pour cent de tous les auditeurs ». Pour cela, le fabricant a analysé plus de 2000 profils d'oreilles. Les Aeroclip 2 sont équipés d'un haut-parleur de 12 millimètres et prennent en charge le codec LDAC. De plus, la langue parlée peut être traduite en temps réel via l'application. L'autonomie de la batterie est de huit heures dans les écouteurs et jusqu'à 33 heures avec le boîtier. Dix minutes de charge offrent quatre heures d'autonomie. Vous pouvez également charger le boîtier sans fil.

En janvier prochain, Soundcore lancera la version Pro des écouteurs. Bien qu'ils soient techniquement similaires, ils disposent d'une fonction supplémentaire : d'un simple toucher, vous lancez un enregistrement, parlez dans les écouteurs et cela est transcrit sur l'appareil. Jusqu'à huit heures de matériel audio peuvent ainsi être enregistrées. Les prix et la date de lancement ne sont cependant pas encore fixés.

Liberty Buds 2 : Soundcore dans l'oreille

Pour l'intra-auriculaire, Soundcore lance les Liberty Buds 2. Le fabricant souhaite ainsi attaquer le milieu de gamme, alors qu'il a lancé dans le haut de gamme les Soundcore Liberty 5 Pro et Pro Max. Soundcore intègre huit capteurs pour la reconnaissance vocale, y compris le beamforming lors des appels. Ainsi, votre voix devrait être encore mieux audible pour votre interlocuteur.

Les écouteurs milieu de gamme existent aussi en violet prune

Pour l'écoute musicale, il y a une membrane de haut-parleur de 9,2 millimètres de diamètre en papier de laine. Les Liberty Buds 2 prennent en charge la norme Bluetooth 6.1, économe en énergie. Ainsi, la batterie dure sept heures avec l'ANC activé, douze heures sans. Avec le boîtier, cela représente respectivement 27 heures et 46 heures. Les Liberty Buds 2 seront disponibles à partir du 22 septembre, le prix reste à définir.

Space 2 Pro : Soundcore sur l'oreille

Le Soundcore Space 2 Pro sera également lancé le 22 septembre. Pour 199 francs ou euros, ce casque circum-auriculaire, également équipé de « Thus », arrive sur le marché. Ici, six microphones sont à l'œuvre pour isoler votre voix lors des appels. Des bruits de fond « plus complexes » devraient également être filtrés, comme des bruits soudains et forts tels que l'arrivée d'un train.

Si vous portez les Space 2 Pro, tout le reste passe au second plan.

Au total, huit microphones sont responsables de l'ANC classique – ceux-ci scannent l'environnement à la recherche de bruits parasites avec « Thus » jusqu'à 384 kilohertz et adaptent continuellement le niveau d'ANC. Pendant ce temps, Soundcore mise sur une membrane de 35 millimètres pour l'écoute musicale. Vous devriez ainsi pouvoir créer votre propre profil préféré grâce à un test auditif. La batterie dure 30 heures avec ANC et même 60 heures sans. Le Space 2 Pro prend également en charge le Bluetooth 6.1.

Soundcore Sleep 4 : Combat contre le bannissement du canapé

L'année dernière déjà, Soundcore s'est consacré au problème du ronflement. Le sommeil est à nouveau un sujet cette année. D'une part avec un laboratoire du sommeil mobile, que notre collègue Lorenz a examiné. D'autre part avec une nouvelle génération d'écouteurs, les Sleep Earbuds 4. Pour 249 francs ou euros, les Sleep Earbuds 4 suppriment les fréquences 200 et 800 Hertz, particulièrement gênantes pour le sommeil, de trois à cinq décibels de plus. Le trafic, la climatisation ou les voix dans la pièce voisine devraient être moins problématiques.

Les Sleep 4 sont plus petits qu'un ongle – et plats.

Le système IA reconnaît également les ronflements et les recouvre avec des sons adaptés. Pour la forme plate – vous devez pouvoir dormir dessus – plus de 10 000 oreilles auraient été mesurées. En parlant de sommeil : lorsque vous vous endormez, l'écouteur passe du contenu transmis via Bluetooth à des contenus stockés localement. Le bon vieux fichier MP3 est donc de retour. Également cool : la puce veille tout de même à ce que les alarmes incendie et autres signaux d'avertissement parviennent tout de même à votre oreille.

La version Pro mesure votre sommeil et votre respiration.

En janvier suivra la version Pro des Sleep Earbuds 4. Celle-ci apporte un écran dans le boîtier et diverses autres fonctions de sommeil, sur lesquelles Soundcore reste encore discret.

Les aides auditives RIC aident à garder le focus

L'aide auditive RIC de Soundcore se place directement derrière l'oreille et conduit le son directement dans le pavillon de l'oreille via un tube étroit et transparent. La puce « Thus » intégrée veille, avec quatre microphones intégrés, à ce que la voix de la personne qui parle parvienne exactement à l'oreille de l'utilisateur ou de l'utilisatrice grâce au beamforming. Tous les autres bruits d'une pièce ou de l'environnement devraient passer au second plan. Une charge de batterie suffit jusqu'à 12 heures, le boîtier de charge fourni recharge encore deux fois – soit jusqu'à 36 heures d'autonomie au total. Vous gagnez deux heures supplémentaires si vous branchez le boîtier pendant cinq minutes. Soundcore communiquera à une date ultérieure quand exactement les aides auditives RIC arriveront et combien elles coûteront.

Photo d’en-tête : Florian Bodoky

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