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Beam Ultra et Ace Ultra : Sonos présente une barre de son et un casque

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 1/9/2026

Avec la Beam Ultra et l'Ace Ultra, Sonos lance une barre de son et un casque, accompagnés d'un nouveau logiciel.

À l'occasion du salon technologique IFA, Sonos enrichit son système multiroom avec deux nouveaux appareils : la barre de son Beam Ultra et le casque Ace Ultra. Tous deux sont lancés avec le nouveau logiciel de Sonos, « Sonos 27 ». Vous pouvez déjà les précommander – les livraisons débuteront à partir du 29 septembre.

Beam Ultra : neuf haut-parleurs dans un boîtier compact

La nouvelle barre de son de Sonos reste fidèle au look de la marque et est conçue pour les petits salons. Elle ne mesure que 6,5 centimètres de haut, 75 centimètres de large et 10,5 centimètres de profondeur. De plus, avec ses 2,88 kilos, c'est un poids plume dans ce segment.

À l'intérieur, Sonos a intégré neuf haut-parleurs : cinq tweeters de conception standard et quatre tweeters plats. Ces derniers, en raison de leur forme, sont installés sur les côtés pour la séparation stéréo, mais servent également de tweeters à rayonnement vers le haut (upfiring). Il y a aussi un tweeter central destiné à assurer des dialogues clairs. La Beam Ultra prend en charge la norme Dolby Atmos 7.1.2. Cependant, vous ne pourrez en profiter que si la barre de son est connectée au téléviseur via HDMI-eARC et si le contenu que vous regardez est codé en conséquence.

Compact pour les petits salons – la Sonos Beam Ultra.

Source : Sonos

Sonos a également intégré un réseau de microphones avec formation de faisceaux (beamforming). Outre la commande vocale, il sert à mesurer la pièce (Sonos Trueplay). Le son est ainsi ajusté en fonction de la distance par rapport aux murs et autres objets, ainsi que de l'acoustique de la pièce. Vous pouvez toutefois couper complètement l'alimentation du réseau de microphones grâce à un interrupteur spécialement conçu à cet effet. Pour d'autres réglages sonores, vous pouvez utiliser l'égaliseur dans l'application Sonos.

Outre le WiFi 6, la Beam Ultra prend également en charge le Bluetooth 5.3. Si vous souhaitez connecter votre smartphone directement à la barre de son, cela est possible via USB-C. Les appareils Android et iOS sont pris en charge, tout comme AirPlay 2.

Sonos Ace Ultra : passer sur l'enceinte par simple pression d'un bouton

Le casque Sonos entame son deuxième round. Ce modèle circum-aural utilise un haut-parleur de 40 millimètres développé par Sonos lui-même et dispose d'un total de 10 microphones pour la réduction de bruit et la téléphonie. Le fabricant annonce une autonomie de 35 heures avec la réduction de bruit activée. Si vous souhaitez utiliser le casque avec un câble, c'est possible via USB-C ou le câble jack 3,5 millimètres fourni. Malgré le câble, vous devez laisser le casque allumé. Le Bluetooth est également pris en charge – Sonos ne révèle pas encore la génération ni les codecs. Ce qui est sûr : pour l'iPhone, il s'agira probablement de l'AAC et du SBC.

Par simple pression d'un bouton, l'Ace Ultra s'intègre au système d'enceintes.

Source : Sonos

La nouveauté est la fonctionnalité « Headphone Engine 2 ». Elle vous permet de connecter le casque au système Sonos par simple pression d'un bouton, sans smartphone. Ainsi, si vous possédez d'autres enceintes ou barres de son Sonos, l'Ace Ultra s'intègre au système multiroom. En plus du célèbre Trueplay, l'Ace Ultra propose « True Cinema ». Grâce à cela, le système récupère le son sans fil depuis la barre de son Sonos, lorsque vous avez besoin de baisser le volume.

Sonos fixe le prix de la Beam Ultra à 649 francs et celui de l'Ace Ultra à 419 francs.

Système multiroom Nouveau CHF 649.– Sonos Beam Ultra Écouteurs Nouveau CHF 419.– Sonos Ace Ultra

Photo d’en-tête : Sonos

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