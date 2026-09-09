Les robots aspirateurs attaquent les taches avec de la vapeur et de la brume

Roborock Qrevo Edge 2 FlowX
35000 Pa
Vapeur et brumisation contre les taches, réservoir d'eaux usées chauffé contre les mauvaises odeurs : les fabricants de robots aspirateurs présentent à l'IFA leurs derniers modèles aux atouts variés.
Même si j'ai critiqué le manque d'innovation des robots aspirateurs lors du salon technologique IFA à Berlin, les fabricants ont tout de même lancé de nouveaux modèles. Certes, ils ne proposent rien de fondamentalement nouveau, mais ils sont meilleurs dans de nombreux domaines et offrent davantage de fonctionnalités. Voici un bref aperçu des nouveaux robots aspirateurs et de leurs particularités.
Le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete est le modèle haut de gamme du fabricant équipé d'une brosse rotative. Je viens tout juste de tester le X60, qui est son concurrent interne, le modèle phare doté de deux serpillières rondes.
Sa particularité : l'Aqua20 ne se contente pas de laver le sol à l'eau chaude, il la chauffe à 180 degrés à l'intérieur du robot et utilise quatre buses pour diffuser de la vapeur sur les sols durs particulièrement sales. Selon le fabricant, le robot éliminerait ainsi 99,999 % des bactéries. La brosse exerce une pression de 18 newtons sur le sol et peut s'étendre jusqu'à huit centimètres, soit deux fois plus que sur le prédécesseur.
Dreame dote l'appareil d'un équipement complet : le robot franchit des doubles seuils jusqu'à dix centimètres et des seuils simples jusqu'à cinq centimètres, reconnaît plus de 320 types d'obstacles pour les éviter, et aspire avec une puissance de 40 000 pascals. L'Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete arrivera dans notre boutique à l'automne. Le prix de vente conseillé devrait être de 1279 francs ou 1499 euros.
Lors de mon test du premier modèle de Roborock avec brosse autonettoyante, j'avais identifié trois points faibles. Le fabricant a désormais présenté son successeur à l'IFA, le Roborock Qrevo Edge 2 FlowX. Puis-je espérer que ces points critiques aient été corrigés ?
Alors que le prédécesseur mesurait douze centimètres de haut, il n'en fait plus que neuf environ. C'est une bonne valeur pour un robot avec brosse. Le Roborock est par exemple un centimètre plus plat que le modèle de Dreame mentionné plus haut. Cependant, le deuxième point critique subsiste sur le Qrevo Edge 2 FlowX : il ne dispose pas de fonction de franchissement dédiée et devrait donc être en difficulté face à des seuils supérieurs à environ deux centimètres.
Roborock s'est toutefois attaqué au troisième point faible. La brosse de 27 centimètres de long s'étend davantage sur le côté et la brosse latérale tourne dans les deux sens. Ainsi, les coins et les bords devraient être nettoyés plus précisément qu'auparavant. Particularité : le fabricant a ajouté une raclette flexible sur la brosse pour éliminer l'excès d'eau. Cela permet d'éviter que les sols en bois fragiles ne soient trop mouillés.
Le Roborock Qrevo Edge 2 FlowX est déjà disponible dans la boutique. Les prix commencent à 699 francs ou 750 euros.
Dans quelques semaines, le fabricant lancera également une deuxième variante avec brosse, le Roborock Saros 20 Flow Complete. Il mesure également neuf centimètres de haut, mais offre une puissance d'aspiration supérieure et peut franchir des doubles seuils jusqu'à 8,8 centimètres et des seuils simples jusqu'à 4,5 centimètres. Pendant le nettoyage, la brosse est nettoyée en continu par 16 buses à haute pression. Roborock propose ainsi un système complet qui, sur le papier du moins, ne présente aucune faiblesse. Le Saros 20 Flow Complete devrait toutefois être deux fois plus cher. Il coûte 1299 euros. Les prix suisses ne sont pas encore connus.
Ecovacs propose le nouveau Deebot X12S en deux variantes : en version OmniClone avec un bac à poussière dans la station de base, et en version Pro Omni avec un sac à poussière. Le fabricant a intégré deux autres extras : le réservoir d'eau sale est régulièrement chauffé pour prévenir les odeurs. Le robot presse une brosse de guidage plate sur le tapis, ce qui lui permet d'aspirer les petites particules et, selon le fabricant, 95 % des acariens.
Le Deebot X12S devrait arriver dans notre boutique fin septembre dans les deux variantes. Avec sac à poussière, il coûte 1099 euros, et 1299 euros sans sac. Les prix suisses ne sont pas encore fixés.
Le nouveau modèle phare d'iRobot s'appelle Roomba Max 875 Combo. Le fabricant américain, récemment passé sous pavillon chinois, mise sur une brosse de lavage qui est recouverte lors du passage sur les tapis. Parallèlement, le robot abaisse un tablier sur les fibres, ce qui augmente l'efficacité de l'aspiration. Avec une puissance d'aspiration de 35 000 pascals, il devrait nettoyer les tapis trois fois plus en profondeur que les modèles haut de gamme précédents de la marque.
Pour mieux éliminer les taches, l'appareil pulvérise en continu une brume chaude sur le sol, qui est ensuite absorbée par la serpillière rotative avec la saleté. Le robot mesure près de dix centimètres de haut et franchit des seuils jusqu'à 3,5 centimètres.
Le Roomba Max 875 Combo coûte 1200 euros. Le prix suisse et la date de lancement chez nous ne sont pas encore connus.
Dyson lance toute une gamme de nouveaux robots aspirateurs. Les trois appareils couvrent une large gamme de prix et s'adressent à différents groupes cibles :
Les gadgets sont ma passion - qu'ils soient utilisés pour le bureau à domicile, pour le ménage, pour le sport et le divertissement ou pour la maison intelligente. Ou bien sûr aussi pour le grand hobby en dehors de la famille, à savoir la pêche.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher