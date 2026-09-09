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Les robots aspirateurs attaquent les taches avec de la vapeur et de la brume

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Lorenz Keller Photos: 9/9/2026

Vapeur et brumisation contre les taches, réservoir d'eaux usées chauffé contre les mauvaises odeurs : les fabricants de robots aspirateurs présentent à l'IFA leurs derniers modèles aux atouts variés.

Même si j'ai critiqué le manque d'innovation des robots aspirateurs lors du salon technologique IFA à Berlin, les fabricants ont tout de même lancé de nouveaux modèles. Certes, ils ne proposent rien de fondamentalement nouveau, mais ils sont meilleurs dans de nombreux domaines et offrent davantage de fonctionnalités. Voici un bref aperçu des nouveaux robots aspirateurs et de leurs particularités.

Dreame : la vapeur contre les taches tenaces

Le Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete est le modèle haut de gamme du fabricant équipé d'une brosse rotative. Je viens tout juste de tester le X60, qui est son concurrent interne, le modèle phare doté de deux serpillières rondes.

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Sa particularité : l'Aqua20 ne se contente pas de laver le sol à l'eau chaude, il la chauffe à 180 degrés à l'intérieur du robot et utilise quatre buses pour diffuser de la vapeur sur les sols durs particulièrement sales. Selon le fabricant, le robot éliminerait ainsi 99,999 % des bactéries. La brosse exerce une pression de 18 newtons sur le sol et peut s'étendre jusqu'à huit centimètres, soit deux fois plus que sur le prédécesseur.

Le nouveau modèle phare de Dreame, visuellement très similaire aux précédents.

Dreame dote l'appareil d'un équipement complet : le robot franchit des doubles seuils jusqu'à dix centimètres et des seuils simples jusqu'à cinq centimètres, reconnaît plus de 320 types d'obstacles pour les éviter, et aspire avec une puissance de 40 000 pascals. L'Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete arrivera dans notre boutique à l'automne. Le prix de vente conseillé devrait être de 1279 francs ou 1499 euros.

Roborock : deuxième tentative avec une brosse

Lors de mon test du premier modèle de Roborock avec brosse autonettoyante, j'avais identifié trois points faibles. Le fabricant a désormais présenté son successeur à l'IFA, le Roborock Qrevo Edge 2 FlowX. Puis-je espérer que ces points critiques aient été corrigés ?

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Alors que le prédécesseur mesurait douze centimètres de haut, il n'en fait plus que neuf environ. C'est une bonne valeur pour un robot avec brosse. Le Roborock est par exemple un centimètre plus plat que le modèle de Dreame mentionné plus haut. Cependant, le deuxième point critique subsiste sur le Qrevo Edge 2 FlowX : il ne dispose pas de fonction de franchissement dédiée et devrait donc être en difficulté face à des seuils supérieurs à environ deux centimètres.

Roborock s'est toutefois attaqué au troisième point faible. La brosse de 27 centimètres de long s'étend davantage sur le côté et la brosse latérale tourne dans les deux sens. Ainsi, les coins et les bords devraient être nettoyés plus précisément qu'auparavant. Particularité : le fabricant a ajouté une raclette flexible sur la brosse pour éliminer l'excès d'eau. Cela permet d'éviter que les sols en bois fragiles ne soient trop mouillés.

Le Roborock Qrevo Edge 2 FlowX est déjà disponible dans la boutique. Les prix commencent à 699 francs ou 750 euros.

Aspirateur robot Nouveau CHF 699.– Roborock Qrevo Edge 2 FlowX 35000 Pa

La brosse du Roborock Saros 20 Flow Complete est plus large et s'étend davantage sur le côté.

Dans quelques semaines, le fabricant lancera également une deuxième variante avec brosse, le Roborock Saros 20 Flow Complete. Il mesure également neuf centimètres de haut, mais offre une puissance d'aspiration supérieure et peut franchir des doubles seuils jusqu'à 8,8 centimètres et des seuils simples jusqu'à 4,5 centimètres. Pendant le nettoyage, la brosse est nettoyée en continu par 16 buses à haute pression. Roborock propose ainsi un système complet qui, sur le papier du moins, ne présente aucune faiblesse. Le Saros 20 Flow Complete devrait toutefois être deux fois plus cher. Il coûte 1299 euros. Les prix suisses ne sont pas encore connus.

Ecovacs : avec ou sans sac

Ecovacs propose le nouveau Deebot X12S en deux variantes : en version OmniClone avec un bac à poussière dans la station de base, et en version Pro Omni avec un sac à poussière. Le fabricant a intégré deux autres extras : le réservoir d'eau sale est régulièrement chauffé pour prévenir les odeurs. Le robot presse une brosse de guidage plate sur le tapis, ce qui lui permet d'aspirer les petites particules et, selon le fabricant, 95 % des acariens.

Le Deebot X12S devrait arriver dans notre boutique fin septembre dans les deux variantes. Avec sac à poussière, il coûte 1099 euros, et 1299 euros sans sac. Les prix suisses ne sont pas encore fixés.

La station de base chauffe le réservoir d'eau sale pour éviter les mauvaises odeurs.

iRobot : brume pulvérisée contre les taches

Le nouveau modèle phare d'iRobot s'appelle Roomba Max 875 Combo. Le fabricant américain, récemment passé sous pavillon chinois, mise sur une brosse de lavage qui est recouverte lors du passage sur les tapis. Parallèlement, le robot abaisse un tablier sur les fibres, ce qui augmente l'efficacité de l'aspiration. Avec une puissance d'aspiration de 35 000 pascals, il devrait nettoyer les tapis trois fois plus en profondeur que les modèles haut de gamme précédents de la marque.

L'iRobot pulvérise une brume sur les taches – il est impossible de capturer la fine vapeur d'eau en photo.

Pour mieux éliminer les taches, l'appareil pulvérise en continu une brume chaude sur le sol, qui est ensuite absorbée par la serpillière rotative avec la saleté. Le robot mesure près de dix centimètres de haut et franchit des seuils jusqu'à 3,5 centimètres.

Le Roomba Max 875 Combo coûte 1200 euros. Le prix suisse et la date de lancement chez nous ne sont pas encore connus.

Dyson : trois nouveaux robots aspirateurs

Dyson lance toute une gamme de nouveaux robots aspirateurs. Les trois appareils couvrent une large gamme de prix et s'adressent à différents groupes cibles :

Dyson R1 Nurovi Dry (disponible fin 2026 pour 550 francs ou euros) :

C'est ce que certains utilisateurs attendaient. Le modèle d'entrée de gamme aspire uniquement le sol, sans fonction de lavage avec serpillières. La puissance d'aspiration est de 21 000 pascals, et Dyson dote ce modèle du nouveau système de balayage latéral avec brosses extensibles.

Le modèle de base aspire le sol, il n'a pas de serpillières.

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry (disponible fin 2026 pour 850 francs ou euros) :

Il s'agit en quelque sorte du R1 avec une fonction de lavage. Le fabricant anglais a développé pour cela des serpillières innovantes qui ne sont pas rondes, mais triangulaires, formées de trois arcs de cercle. Grâce à des mouvements spécifiques, elles devraient mieux atteindre et nettoyer les coins. Le nettoyage en profondeur est assuré par de l'eau à 75 degrés, chauffée dans la station de base.

Pas de serpillières rondes, mais triangulaires : elles sont censées mieux nettoyer les coins.

Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV : (disponible début 2027 pour 1200 francs ou euros) : Le modèle phare éclaire le sol avec une lumière UV et le laser vert connu des aspirateurs balais. La caméra détecte ainsi des taches supposées invisibles que le robot nettoie de manière ciblée. Le système distingue 200 substances et objets. Au lieu de serpillières, le R3 lave le sol avec une brosse autonettoyante qui s'étend jusqu'à quatre centimètres sur le côté. Douze buses fournissent en continu de l'eau à 70 degrés. La station de base fonctionne sans sac à poussière, comme je le connais avec les aspirateurs balais Dyson.

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