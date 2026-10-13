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Données sensibles de Grindr vendues illégalement : l'entreprise doit payer une amende record

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 13/10/2026

L'autorité norvégienne de protection des données a condamné la société publicitaire Xandr à une amende équivalant à un peu plus de huit millions de francs. La raison en est le commerce illicite de données d'utilisateurs de l'application de rencontre gay "Grindr".

L'application Grindr est considérée comme l'une des plus grandes applications de rencontre pour les personnes homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et queers. Entre juillet 2018 et avril 2020, les données des utilisateurs de cette application ont fini dans des enchères publicitaires automatisées, appelées "Real-Time-Bidding". Dans ce cadre, des entreprises enchérissent en une fraction de seconde sur des espaces publicitaires et reçoivent en échange des informations sur la personne qui voit cette publicité. Dans le cas de Grindr, il s'agissait par exemple de données sur l'orientation sexuelle. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) classe ces données comme particulièrement sensibles. Rien qu'en Norvège, cela concerne plusieurs milliers de personnes.

L'entreprise de technologie publicitaire Xandr, une filiale de Microsoft, a fait valoir que Grindr avait obtenu le consentement de ses utilisateurs. Cependant, Xandr n'a pas vérifié ce point. C'est pourquoi l'autorité norvégienne de protection des données a rejeté cet argument et a infligé une amende de 92 millions de couronnes norvégiennes. Cela correspond à un peu moins de 8 millions de francs suisses.

Il est encore possible de faire appel de cette décision dans un délai de trois semaines. Comme les infractions ont eu lieu avant le rachat par Microsoft (2022), l'amende est basée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise Xandr. Elle est donc relativement faible.

Grindr a également dû payer

La procédure contre Xandr fait suite à des plaintes déposées par l'organisation norvégienne de défense des consommateurs Forbrukerrådet. Celles-ci ont été reçues en janvier 2020 contre Grindr et quatre autres entreprises de technologie publicitaire. Elles s'appuient sur le rapport « Out of Control », pour lequel le conseil a collaboré avec l'entreprise de sécurité Mnemonic, le chercheur en tracking Wolfie Christl et le Centre européen pour les droits numériques (noyb).

Des amendes ont également déjà été prononcées contre l'application Grindr. Dans une affaire qui, de décembre 2021 à octobre 2025, a traversé les différentes instances de la justice norvégienne, Grindr a finalement dû payer une amende de 65 millions de couronnes norvégiennes (environ 5,6 millions de francs).

Bien plus importante que l'amende relativement faible est l'effet symbolique de ce jugement. Ainsi, noyb qualifie ce jugement de précédent pour des cas similaires. L'organisation norvégienne de défense des consommateurs y voit également un signal envoyé aux entreprises qui travaillent avec le tracking et le profilage.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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