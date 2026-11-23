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Jensen Huang est de nouveau PDG de Nvidia

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 23/11/2026

Parce que le conseil d'administration a reçu des « informations de hauts représentants du gouvernement américain », il fait revenir le PDG tombé en disgrâce après à peine deux semaines. La Bourse se réjouit.

Dans un revirement de situation, le conseil d'administration de Nvidia rappelle Jensen Huang. L'entreprise l'a annoncé lundi après-midi dans un communiqué de presse. M. Huang est à nouveau PDG et président du fabricant de puces avec effet immédiat. La décision a été prise à l'unanimité.

«Le conseil d'administration estime que Jensen est la bonne personne pour diriger Nvidia et que sa réintégration est dans le meilleur intérêt de nos actionnaires, de nos employés, de nos partenaires et de nos clients», a déclaré le président du conseil d'administration, Harvey C. Jones. «Nous avons une confiance totale en Jensen.»

Les empreintes de Trump

C'est stupéfiant. Deux semaines plus tôt, il ne restait rien de cette confiance : après la révélation que Jensen Huang avait eu trois liaisons, il avait été démis de ses fonctions par le conseil d'administration. L'une des femmes était une espionne chinoise présumée, les deux autres étaient des employées subalternes chez Nvidia.

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Pas plus tard que la semaine dernière, le conseil d'administration excluait catégoriquement que Jensen Huang puisse revenir. Le cofondateur démissionnaire s'était toutefois montré ouvert à cette idée. Entre-temps, la conférence téléphonique sur les derniers résultats trimestriels a été menée par la directrice financière et PDG par intérim, Colette Kress.

Pourquoi ce changement d'avis soudain ? Le communiqué de presse laisse supposer une influence politique : le conseil d'administration a reçu «des informations de la part de hauts représentants du gouvernement américain». Sur la base de ces informations, le conseil se dit «confiant dans le fait que la réintégration de M. Huang ne représente aucun risque pour la sécurité nationale».

Jensen Huang est considéré comme un proche de Donald Trump. Le président américain s'est montré satisfait sur les réseaux sociaux : «Le conseil d'administration de Nvidia a pris la décision juste et appropriée en renommant Jensen Huang au poste de PDG.»

La fête circulaire de l'IA peut continuer

Selon le communiqué, Nvidia entend poursuivre son enquête indépendante sur la relation de Jensen Huang avec Alice «aucun lien de parenté» Huang. Elle doit déterminer si le PDG a été la cible d'espionnage chinois et si des secrets d'entreprise ou la sécurité nationale des États-Unis ont été compromis.

Nouveautés + tendances Nvidia enquête sur la relation de Jensen Huang avec une espionne présumée Samuel Buchmann 61 likes 61 52 commentaires 52

Jensen Huang lui-même écrit dans une déclaration : «C'est un honneur pour moi de revenir chez Nvidia et de diriger l'une des entreprises technologiques les plus influentes au monde à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle. J'accepte cette responsabilité avec la plus grande humilité et un engagement renouvelé.»

Les marchés financiers ont accueilli la nouvelle positivement : l'action Nvidia a bondi de plus de 30 pour cent et d'autres entreprises technologiques ont également progressé de manière significative. Ces derniers jours, les inquiétudes grandissaient quant à la disparition de la «banque centrale de l'IA» avec le départ de Huang. Nvidia investit massivement dans des startups spécialisées dans l'IA via des participations et des garanties de couverture. Les voix critiques y voient une économie circulaire artificielle, car les entreprises utilisent ensuite généralement cet argent pour racheter les puces de Nvidia.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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