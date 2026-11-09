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Nvidia enquête sur la relation de Jensen Huang avec une espionne présumée

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 9/11/2026

Jensen Huang a admis avoir eu une liaison avec une femme d'affaires qui, selon les services de renseignement américains, espionne pour le compte de la Chine. L'administration Trump était apparemment au courant depuis des mois.

Nvidia a annoncé l'ouverture d'une enquête sur Jensen Huang. Le cofondateur et PDG a avoué au conseil d'administration avoir entretenu une relation intime avec une femme d'affaires. Les services de renseignement américains considèrent cette femme comme une espionne chinoise. Dans un message adressé au personnel, Huang s'est excusé :

J'ai été infidèle à ma femme. Mes actes l'ont blessée, elle et nos enfants. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. Nvidia CEO Jensen Huang

Un comité d'administrateurs indépendants mène l'enquête, soutenu par des avocats externes. Selon le porte-parole de Nvidia, John Rizzo, Huang ne participe pas à leur sélection. Le PDG a déclaré vouloir coopérer pleinement. Il conserve son poste pendant l'enquête. Le conseil d'administration affirme n'avoir «aucune raison de croire» que la sécurité nationale des États-Unis ou des secrets industriels ont été compromis. Cependant, toutes les informations disponibles seront examinées.

Une cliente importante avec des liens vers Pékin

La liaison de Jensen Huang se fait appeler Alice Huang ou Huang Le. Elle et le patron de Nvidia n'ont aucun lien de parenté. Selon sa biographie, Alice Huang a travaillé en Chine comme journaliste télévisée et pour plusieurs grandes banques. Elle est devenue plus tard directrice de Megaspeed, un opérateur de centres de données basé à Singapour. Megaspeed compte parmi les plus gros clients de Nvidia en Asie du Sud-Est. Selon le «New York Times», l'entreprise a acheté pour plus de 4,8 milliards de dollars de puces depuis juin 2024. Le ministère américain du Commerce a vérifié si Megaspeed aidait à faire passer en contrebande des puces d'IA soumises à des restrictions d'exportation vers la Chine. Nvidia a néanmoins poursuivi ses activités.

Dans le cadre de ces enquêtes, les autorités américaines surveillaient Alice Huang depuis plus d'un an. Elles ont ainsi découvert ses communications avec Jensen Huang. Selon des informations des services de renseignement, le ministère chinois de la Sécurité d'État l'avait spécifiquement chargée d'approcher le patron de Nvidia. Alice Huang n'a pas répondu aux demandes des médias.

Nvidia avait initialement présenté la relation comme non problématique. En octobre, Jensen Huang a déclaré à «Bloomberg» que les contacts concernaient Megaspeed et étaient «tout à fait normaux». Lui et Alice Huang ont notamment été aperçus ensemble dans un bar à Taipei.

Une passivité étonnante du gouvernement américain

Selon le «New York Times», le président Donald Trump a été informé de la surveillance il y a environ un an. Il a décidé à l'époque de ne rien faire. Au printemps, le secrétaire d'État Marco Rubio a fait rédiger une note ultra-secrète. Elle mettait en garde les hauts responsables du gouvernement contre la relation de Huang avec la suspecte.

La note a circulé avant le voyage de Trump en Chine en mai. Huang ne figurait initialement pas sur la liste des représentants économiques pour le voyage. On ignore si cela était lié à la note. Après que les médias ont rapporté son absence, Trump l'a finalement invité. Huang a rejoint l'Air Force One lors d'une escale en Alaska. Dimanche soir, Trump a défendu le patron de Nvidia :

Je n'ai pas entendu dire qu'il avait fait quoi que ce soit de mal. Je sais simplement que c'est une bonne personne. US-Präsident Donald Trump

Trump se dit ouvert à l'idée d'emmener Jensen Huang lors de son prochain voyage en Chine. Le PDG est considéré comme un allié influent du président. Il s'oppose à des règles d'exportation plus strictes pour les puces d'IA. Il devra probablement se présenter devant le Congrès pour un interrogatoire sous serment. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a déclaré que Huang et le conseil d'administration devaient des explications. Des critiques s'élèvent également du côté républicain : Michael McCaul a exigé la suspension immédiate des livraisons de puces d'IA avancées vers la Chine.

La famille travaille également dans le groupe

Le PDG de Nvidia est marié à Lori Huang depuis 1985. Ils se sont rencontrés à l'Oregon State University. Il était alors adolescent, elle était l'une des trois femmes dans un laboratoire d'ingénierie de 250 personnes. Selon ses propres dires, il lui a promis d'être à la tête d'une entreprise à 30 ans. Peu après son 30e anniversaire, il a fondé Nvidia en 1993. Dans un podcast, il attribue à sa femme une grande part de mérite dans cette réussite.

Leurs deux enfants travaillent également chez Nvidia. Leur fils Spencer est directeur de la gestion des produits et joue un rôle de premier plan dans la division robotique. Leur fille Madison est directrice principale du marketing produit. Elle travaille également dans le domaine de la robotique ainsi que dans la communication et le marketing. Leur gendre, Nico Caprez, fait partie de l'équipe de développement commercial. Huang lui-même est né à Taïwan en 1963. À l'âge de neuf ans, ses parents l'ont envoyé aux États-Unis avec son frère. Il a d'abord vécu chez un oncle et a été scolarisé dans le Kentucky. Plus tard, ses parents les ont rejoints et la famille s'est installée dans l'Oregon.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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