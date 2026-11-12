Nouveautés + tendances 23 28

Jensen Huang démissionne

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 12/11/2026

Suite à des rapports sur une seconde liaison, le PDG de Nvidia quitte son poste. La directrice financière Colette Kress assure l'intérim.

Dans un communiqué de presse, Nvidia annonce la démission immédiate de son PDG, Jensen Huang. Cette décision intervient après que le «New York Times» a rapporté mercredi une seconde liaison impliquant l'homme de 63 ans. Le conseil d'administration a convoqué une réunion nocturne, concluant apparemment que le maintien de Huang à son poste n'était plus tenable.

Pour l'instant, la directrice financière (CFO) Colette Kress assure la direction du groupe, en plus de ses fonctions actuelles. Âgée de 59 ans, elle travaille chez Nvidia depuis 13 ans et a été l'un des moteurs du recentrage de l'activité principale, passant des GPU de jeu aux puces pour l'IA. Kress a auparavant travaillé chez Cisco et Microsoft. Grâce au boom de l'IA, elle a fait fortune grâce à ses actions Nvidia : sa richesse était récemment estimée à 772 millions de dollars américains.

Colette Kress travaille chez Nvidia depuis 2013 et est considérée comme une proche confidente de Jensen Huang.

Source : Nvidia

Relation avec une manager sous sa responsabilité directe

Selon le rapport du «New York Times», Jensen Huang entretenait une relation extraconjugale avec Kimberly Powell. Âgée de 48 ans, elle dirige la division santé de Nvidia en tant que vice-présidente et était sous la responsabilité directe de Huang. Tous deux sont mariés à d'autres personnes.

Huang et Powell auraient été filmés en train d'échanger des gestes tendres dans un hôtel de San Jose en mars dernier, lors de la conférence GTC de Nvidia. Selon trois personnes informées, les agents de sécurité de Huang auraient mis à l'écart la personne qui filmait, l'obligeant à signer un accord de confidentialité. Au téléphone, interrogé par le «New York Times», Huang a simplement déclaré : «Je ne pense pas que vous devriez me parler directement.» avant de raccrocher. Powell n'a pas fait de commentaire.

Kimberly Powell, en tant que vice-présidente de la division santé, est sous la responsabilité directe de Jensen Huang.

Source : Nvidia

Cette relation est délicate car Powell dépendait directement de Huang. Le code de conduite de Nvidia mentionne explicitement les relations personnelles comme un conflit d'intérêts potentiel. Il s'applique à tous les employés ainsi qu'au conseil d'administration. Les infractions peuvent entraîner le licenciement. Dans un cas similaire, le patron d'Intel, Brian Krzanich, a démissionné en 2018 en raison d'une relation avec une employée. McDonald's a licencié son PDG Steve Easterbrook en 2019 pour la même raison.

Second scandale après une liaison avec une espionne présumée

Il y a quelques jours, Jensen Huang avait déjà admis une autre liaison avec une femme d'affaires chinoise : Alice Huang (aucun lien de parenté) était une cadre dirigeante chez Megaspeed à Singapour. Depuis 2024, l'entreprise a acheté pour plus de 4,8 milliards de dollars de puces Nvidia. Les services de renseignement américains affirment qu'elle a transmis des informations à Pékin. Selon une note secrète, elle aurait été recrutée par le ministère chinois de la Sécurité d'État. La Chine rejette ces accusations.

Le PDG de Nvidia avait initialement qualifié ces contacts de «tout à fait normaux». Puis, le «Financial Times» a rapporté que la relation était d'ordre romantique. Dimanche, Jensen Huang a finalement présenté ses excuses dans un message adressé à ses employés.

Nouveautés + tendances Nvidia enquête sur la relation de Jensen Huang avec une espionne présumée Samuel Buchmann 58 likes 58 52 commentaires 52

Le même jour, le conseil d'administration a annoncé l'ouverture d'une enquête par un comité indépendant et un cabinet d'avocats. Il n'y aurait «aucune raison de penser» que la sécurité nationale ou les secrets industriels aient été compromis. Le président américain Donald Trump a défendu Huang, le qualifiant d'«honorable». Selon les médias, il était au courant de la liaison avec l'espionne présumée depuis des mois, mais n'avait rien entrepris.

Un Suisse sur la liste des successeurs potentiels

Nvidia contrôle environ 90 % du marché des puces pour l'IA. Huang a cofondé l'entreprise en 1993 et en est le plus grand actionnaire individuel avec 3,56 %. Il dirigeait l'entreprise de manière centralisée avec environ 60 subordonnés directs. L'action Nvidia a chuté de 13 % après l'annonce de la démission, avant de se reprendre quelque peu. Depuis son sommet début octobre, elle a perdu plus d'un tiers de sa valeur, soit plus de 1 500 milliards de dollars américains.

L'éviction de Jensen Huang constitue un risque économique, car la structure était taillée sur mesure pour lui en tant que principal décideur. Le 17 novembre, Nvidia présentera ses résultats trimestriels, qui seront désormais exposés par Colette Kress. «La force de Nvidia a toujours résidé dans ses employés, et avec notre équipe de direction, je suis déterminée à bâtir sur les fondations exceptionnelles que Jensen a créées au cours des 33 dernières années», a déclaré la PDG par intérim.

Il n'existe pas encore de succession définitive claire. Le conseil d'administration indique examiner des candidats internes et externes. Outre la directrice financière Colette Kress, le nom du cadre de longue date Jay Purials a circulé dans les médias ces derniers jours. Parmi les options externes, le chef du matériel d'Apple, Johny Srouji, et la patronne d'AMD, Lisa Su, sont mentionnés. Les enfants de Huang, Madison et Spencer, travaillent également chez Nvidia.

Nico Caprez a étudié la banque et la finance à Zurich et travaille chez Nvidia depuis 2024.

Source : Nazarbayev University

Un candidat suisse figure également sur la liste : son gendre, Nico Caprez. Il est marié à Madison Huang depuis septembre et a connu une ascension fulgurante chez Nvidia depuis son arrivée en 2024. Il occupe actuellement le poste de vice-président pour la croissance mondiale de l'infrastructure IA. Caprez n'est pas totalement inconnu du public suisse. Il a été en couple pendant plus de neuf ans avec la skieuse Wendy Holdener et a lui-même fait partie du cadre national de ski alpin. Une blessure au genou a toutefois mis fin à sa carrière sportive en 2013.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 23 personne(s)







