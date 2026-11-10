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Coup de tonnerre chez DC : James Gunn doit quitter son poste de directeur de studio

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 10/11/2026

Après quatre ans, c'est fini : James Gunn et Peter Safran doivent quitter la direction de DC Studios. C'est un ancien cadre de Marvel qui prend la relève. Qu'est-ce que cela signifie pour le jeune univers DC de Gunn ?

C'est sans doute ce à quoi peu de gens s'attendaient : James Gunn et Peter Safran ne sont plus à la tête de DC Studios. Comme le rapporte le magazine spécialisé Deadline, l'ancien producteur de Marvel, Jeremy Latcham, prendra la direction du studio de super-héros à partir du 1er décembre 2026. Gunn et Safran resteront toutefois chez DC en tant que cinéastes et producteurs.

James Gunn et Peter Safran ont dirigé DC Studios pendant quatre ans. C'est maintenant terminé.

Source : Shutterstock

En octobre dernier, Deadline rapportait encore que Gunn et Safran resteraient en poste même après le rachat milliardaire de Warner Bros. par Paramount Skydance. Aujourd'hui, la nouvelle direction du groupe semble finalement avoir décidé de changer de cap. La raison exacte n'est pas connue. Le changement de direction n'a pas encore été officiellement justifié.

La décision ne tombe cependant pas tout à fait du ciel. Déjà en octobre 2025, alors que Warner Bros. Discovery était officiellement à vendre, j'avais rapporté des rumeurs selon lesquelles Gunn pourrait perdre son poste en cas de changement de propriétaire. À l'époque, la question était notamment de savoir si le nouvel univers DC répondrait aux attentes financières. Un an plus tard, la réponse est probablement « non » : Warner a un nouveau propriétaire – et DC un nouveau patron.

Un vétéran de Marvel prend les rênes de l'univers DC

Avec Jeremy Latcham, ce n'est pas un inconnu qui prend le relais. Il a été l'un des producteurs marquants de l'univers cinématographique Marvel (MCU) et a travaillé en étroite collaboration avec le patron de Marvel, Kevin Feige. Il a notamment participé à «Iron Man», «The Avengers», «Spider-Man: Homecoming» et «Guardians of the Galaxy». Pour ce dernier, il avait déjà travaillé avec James Gunn.

Jeremy Latcham (à gauche) et James Gunn lors d'un événement pour «Avengers: Age of Ultron».

Source : Alberto E. Rodriguez / Getty Images

C'est justement Latcham qui doit maintenant développer l'univers DC que Gunn et Safran ont construit depuis 2022 avec un ambitieux plan sur dix ans. Sous le titre «Gods and Monsters», les deux voulaient lier des films, des séries et des animations en une histoire cohérente – un peu comme Marvel, mais avec une signature créative propre.

Le bilan jusqu'à présent est mitigé. Le «Superman» de Gunn a certes rapporté environ 619 millions de dollars dans le monde, mais n'a pas réussi à marquer le tournant espéré. Le film d'horreur beaucoup moins coûteux «Clayface» est bien accueilli par la critique, mais n'atteint que 109 millions de dollars. En revanche, «Supergirl» s'est avéré être un véritable flop avec seulement 126 millions de dollars de recettes pour un budget de production de 186 millions de dollars. Seule la série «Lanterns» de HBO a récemment enregistré de bonnes audiences.

Reste à savoir si ces chiffres plutôt médiocres ont été déterminants pour le changement de direction, cela demeure une spéculation.

Point de vue 400 millions ne suffisent pas : le "Superman" de James Gunn déçoit Luca Fontana 38 likes 38 57 commentaires 57

James Gunn : «Je suis incroyablement soulagé»

Gunn lui-même fait bonne figure et s'est exprimé sur son départ dans une déclaration détaillée. Il y porte un regard fier, mais aussi critique, sur les quatre dernières années.

Concrètement, il déclare que son temps en tant que patron de studio a été, pour le moins, épuisant. La nature parfois bureaucratique de son travail l'a particulièrement éprouvé. La double charge de créatif et de manager lui a également coûté beaucoup de temps avec sa famille. Il lui a aussi été difficile de diviser son attention entre ses projets de cœur et des tâches moins attrayantes.

«Je suis incroyablement soulagé et j'ai hâte de recommencer à faire uniquement des films», écrit Gunn.

C'était il y a longtemps : en 2014, Gunn célébrait sa percée avec «Guardians of the Galaxy» de Marvel. Justement Marvel.

Source : Marvel Studios

Il ne dit cependant pas tout à fait adieu à DC. Son prochain film Superman, «Man of Tomorrow», avec David Corenswet dans le rôle de Clark Kent et Nicholas Hoult dans celui de Lex Luthor, devrait sortir en salles le 9 juillet 2027. De plus, Gunn révèle qu'il écrit déjà un autre projet DC, encore secret.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de DC ?

C'est précisément là que réside la grande inconnue. Gunn et Safran avaient annoncé de nombreux films et séries début 2023, dont «The Brave and the Bold», «Swamp Thing», «The Authority» et «Booster Gold». Certains d'entre eux sont bloqués en développement depuis des années. Il n'est pas certain que Latcham maintienne tous ces plans.

Ce nouveau changement de direction devrait donc susciter des sentiments mitigés chez de nombreux fans de DC. D'une part, Latcham apporte une riche expérience – après tout, il a participé à la construction de l'univers cinématographique cohérent le plus réussi de l'histoire du cinéma. D'autre part, DC se retrouve à nouveau avec une nouvelle direction, alors même que l'univers construit par Gunn commence à peine à se déployer.

Gunn avait en effet été recruté en 2022 pour donner enfin une direction claire à DC après des années de changements de cap créatifs. Quatre ans plus tard, le studio est à nouveau confronté à un changement de direction. C'est quelque peu tragique.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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