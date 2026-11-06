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L'aviation américaine abandonne enfin les disquettes

David Lee Traduction : traduction automatique 6/11/2026

L'autorité américaine de l'aviation modernise ses systèmes. Les disquettes, qui y sont encore utilisées aujourd'hui, vont également disparaître.

Dans un communiqué du ministère américain des Transports, son chef Sean P. Duffy se met en scène en grand modernisateur. L'autorité de l'aviation civile, la FAA, prévoit d'installer un nouveau système d'affichage d'informations appelé E-IDS dans plus de 400 bâtiments. Il est destiné à remplacer une technologie datant des années 1980.

Le plus curieux dans cette affaire : il semble que la FAA utilise encore actuellement des disquettes contenant « des données météorologiques importantes et d'autres informations critiques ». Selon Heise, il s'agit même de disquettes archaïques de 8 pouces. Bien qu'elles fussent déjà obsolètes dans les années 1980, cela est tout à fait possible, car ces mêmes disquettes dinosaures étaient encore utilisées jusqu'en 2019 par l'US Air Force. Elles servent de support de données pour l'IBM Series/1, un ordinateur de 1976.

Lecteur de 8 pouces avec disquette et, pour comparer la taille, une disquette de 3,5 pouces.

La majorité des jeunes adultes n'ont jamais vu une disquette de leur vie. Un tiers des adolescents ne sait même pas ce qu'est une disquette.

De nombreux systèmes informatiques ne peuvent pas être remplacés

Les systèmes informatiques obsolètes restent souvent en service pendant des décennies. Le remplacement est particulièrement difficile là où la sécurité est primordiale. Un exemple classique est celui des systèmes mainframe monolithiques des banques. Bien que les systèmes matériels eux-mêmes aient été modernisés, ils font parfois encore tourner des logiciels datant des années 1960, car ceux-ci fonctionnent de manière extrêmement stable.

Dans le cas de l'autorité américaine de l'aviation, il ne peut toutefois pas être question de stabilité. Ici, les systèmes sont si obsolètes qu'ils deviennent un risque pour la sécurité. Les systèmes de la FAA fonctionnent sous Windows 95. C'est ce qui ressort d'une courte vidéo de la FAA qui pourrait tout aussi bien être une satire. Les ordinateurs sont, selon Reuters, tellement obsolètes qu'il n'existe plus de pièces de rechange et qu'elles ont dû être achetées sur eBay. Les disquettes ne sont plus fabriquées aujourd'hui.

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