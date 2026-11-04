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Taxe numérique française : qu'est-ce qui se cache derrière ?

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 4/11/2026

Quiconque envoie des données vers des connexions Internet françaises devra payer à l'avenir. L'État prévoit de percevoir 5,5 centimes par gigaoctet. C'est ce qu'a décidé l'Assemblée nationale à Paris. Cependant, il faudra encore du temps avant que cela ne devienne effectif.

La France souhaite étendre son «péage pour l'autoroute numérique». Les entreprises dont les services génèrent un trafic particulièrement élevé devraient verser des redevances à l'État français, à savoir 5,5 centimes par gigaoctet. Cela concernerait principalement les fournisseurs de streaming comme Netflix, mais aussi les plateformes de jeux comme Steam ou celles de la Playstation, de la Xbox ou de la Switch. Les géants de la tech comme Meta, Google ou Amazon sont également responsables d'une part importante du trafic internet. Toutefois, un plafonnement est prévu : la taxe ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires des entreprises en France ou 2 % de leur chiffre d'affaires mondial, le montant le plus bas étant retenu. La proposition a été déposée à l'Assemblée nationale française par le député Laurent Lhardit du Parti socialiste. Il table sur des recettes fiscales d'environ 10 milliards d'euros par an.

Quelle est l'idée derrière cela ?

Depuis 2019, la France applique déjà la «taxe sur les services numériques». Jusqu'à présent, celle-ci concerne les services de publicité et d'intermédiation des grands groupes numériques. Si une telle entreprise réalise un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros en France, elle doit en reverser 3 % à l'État français. L'année dernière, cela a déjà rapporté l'équivalent de 875 millions de dollars américains aux caisses de l'État français.

La proposition émane de Laurent Lhardit du Parti socialiste.

Source : ampmetropole

L'amendement de Lhardit vise à mettre à contribution d'autres entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires important en France grâce à leurs services, tout en payant leurs impôts dans des pays appliquant des taux plus bas, comme l'Irlande. Outre les entreprises déjà concernées, celles qui distribuent de gros volumes de données devraient désormais passer à la caisse. Lhardit justifie cette mesure par le fait que les services numériques sont jusqu'à présent peu taxés, contrairement aux services physiques. De plus, cette taxe inciterait les entreprises à mieux compresser leurs données – moins de trafic préserve également l'environnement.

La forme initiale de la taxe numérique était prévue comme une solution transitoire, en attendant qu'une solution internationale via l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) soit mise en place. L'année dernière, il a déjà été débattu de faire passer le taux de trois à six pour cent. Le Sénat s'y est toutefois opposé.

Comment cela fonctionne-t-il exactement ?

Les fournisseurs d'accès à internet français mesurent chaque trimestre quels volumes de données arrivent chez leurs clients et de quel expéditeur ils proviennent. Ils transmettent ces chiffres, agrégés et anonymisés, à l'administration fiscale, qui prélève ensuite l'argent auprès des fournisseurs. L'ensemble de la procédure est supervisé par l'autorité de régulation Arcep. Cela doit garantir que la taxe est correctement perçue sans violer la protection des données. Le tout doit respecter le principe du pollueur-payeur, car cela évite que des entreprises génèrent une grande partie du trafic de données sur une infrastructure financée par les clients et les contribuables.

Les critiques font remarquer que la moitié de cette taxe ne toucherait pas les géants de la tech, mais de petites entreprises proposant des logiciels populaires. C'est le cas du développeur français VideoLAN, dont le célèbre lecteur VLC engendrerait soudainement, selon ses propres calculs, des coûts supplémentaires d'un million d'euros par an. Et ce, bien que le lecteur VLC soit gratuit. De plus, selon les critiques, il est fort probable que les entreprises technologiques répercutent simplement ces coûts supplémentaires sur les clients finaux.

Quelle est la suite ?

Après que l'idée a d'abord été accueillie avec indifférence par la commission des finances, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Curiosité toutefois : sur 577 députés, seules 35 personnes étaient présentes dans l'hémicycle. 11 voix pour, 10 contre, et 14 abstentions, tel est le résultat. La proposition doit maintenant passer par une deuxième lecture à l'Assemblée nationale, puis par un examen au Sénat. Comme une majorité conservatrice y siège, un échec lors du prochain vote est considéré comme probable, d'autant plus que l'exécutif français s'oppose également à cette initiative.

Photo d’en-tête : Wikipédia

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