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Porte dérobée iCloud : le gouvernement britannique contraint d'admettre l'existence d'une injonction contre Apple

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 20/11/2026

Un tribunal contraint le ministère de l'Intérieur de Londres à admettre qu'il a exigé une porte dérobée iCloud de la part d'Apple. La légalité de cette demande sera tranchée en 2027.

Pendant des mois, le silence a régné autour du « iCloud-backdoor-gate » et du gouvernement britannique. L'Investigatory Powers Tribunal a désormais confirmé qu'en 2025, le ministère de l'Intérieur avait effectivement ordonné de contourner le chiffrement d'iCloud d'Apple, ou plus précisément, d'intégrer une porte dérobée pour les autorités chargées de l'application de la loi. L'objectif était de permettre aux fonctionnaires britanniques de lire toutes les données en clair. Apple affirme toutefois ne jamais avoir mis en œuvre cette ordonnance.

Pour faire la lumière sur cette affaire, le tribunal – qui est notamment compétent en matière de surveillance – a également décidé que le gouvernement devait s'exprimer officiellement sur le sujet et reconnaître l'existence de l'ordonnance. Le tribunal a rejeté l'argument du ministère de l'Intérieur selon lequel la confirmation de cette ordonnance mettrait en péril la sécurité nationale.

Les plaignants sont les organisations de défense des droits de l'homme Privacy International et Liberty, ainsi qu'Apple lui-même.

Décision sur la légalité attendue en 2027

Le libellé exact de l'ordonnance reste pour l'instant secret. Le tribunal débattra l'année prochaine de la question de savoir si, et quels détails, peuvent être rendus publics. Le tribunal prévoit également de clarifier la légalité de l'ordonnance en 2027. La raison de cette lenteur réside dans la nature de la procédure : le tribunal siège soit en public, soit en privé, soit à huis clos. Dans ce dernier cas, même les plaignants ne sont pas autorisés à être présents. Ils sont alors représentés par un juriste.

En tant que plaignant, Apple avance plusieurs arguments pour contester la légalité de l'ordonnance :

Le gouvernement britannique ne serait pas autorisé à ordonner l'interception de communications en dehors du Royaume-Uni. La loi sur la surveillance ne permettrait pas d'imposer à une entreprise technologique les fonctionnalités de sécurité qu'elle doit proposer à ses clients. Aucune consultation suffisante n'aurait eu lieu avant l'émission de l'ordre. La porte dérobée constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de l'homme conformément à la Convention européenne des droits de l'homme. Le gouvernement traiterait Apple différemment des autres géants de la technologie, discriminant ainsi l'entreprise.

Alors que le tribunal prévoit de débattre publiquement des trois premiers points, le quatrième sera traité en privé et le cinquième à huis clos.

Le secret nuit à la confiance

Pour le tribunal, une chose primait dans cette étape : l'ordonnance adressée à Apple était de toute façon connue du public. De nombreux journaux et portails en avaient fait état, certains rapports se référant même à des sources gouvernementales. Ainsi, l'argument du gouvernement selon lequel il devait garder le silence pour des raisons de sécurité nationale n'avait que peu de poids.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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