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Après le piratage de la caisse de pension : que se passe-t-il maintenant ?

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 27/10/2026

Le Préposé fédéral à la protection des données a ouvert une enquête formelle contre PK Softech AG. Selon des informations parues dans les médias, des pirates informatiques ont dérobé les données de plus de 100 000 employés fédéraux auprès de ce fournisseur de logiciels de la Caisse fédérale de pensions Publica.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a dans son viseur la société PK Softech AG. Cette entreprise basée dans le canton de Bâle-Campagne développe des logiciels pour les caisses de pension. Le 8 octobre, l'entreprise a signalé au PFPDT une attaque contre son infrastructure informatique. Désormais, le PFPDT ouvre une enquête contre PK Softech.

Que s'est-il passé ?

Fin septembre, des cybercriminels ont pénétré dans les systèmes de PK Softech et ont dérobé des données de diverses caisses de pension et de leurs assurés. Parmi elles figure notamment Publica, la caisse de pension de la Confédération. Après la réception du signalement le 8 octobre et une clarification préliminaire informelle auprès de la victime, Publica, une enquête ordinaire est désormais ouverte en raison de soupçons de violations de la loi sur la protection des données.

Le PFPDT souhaite d'abord déterminer quelles données personnelles les caisses de pension avaient confiées à PK Softech. En outre, l'autorité vérifie sur quelle base juridique ces transferts de données ont eu lieu, comment les parties concernées les ont mis en œuvre et quelles informations (et en quelle quantité) ont réellement été divulguées.

Le PFPDT Adrian Lobsiger ouvre une enquête.

Source : edoeb.admin.ch

Le PFPDT Adrian Lobsiger n'exclut pas d'étendre ultérieurement l'enquête sur PK Softech aux organes fédéraux (par exemple Publica). C'est ce qu'il a déclaré au Blick. Le nombre de violations de la sécurité des données signalées aurait également fortement augmenté. Il y en a eu 455 jusqu'à présent en 2026, contre seulement 343 signalements pour l'ensemble de l'année 2025. La plupart seraient toutefois dues à des erreurs humaines.

Qui sont les cybercriminels ?

Comme le rapporte le Tages-Anzeiger, les auteurs seraient des membres du groupe «Akira». Lors de ce piratage, ils auraient dérobé environ 100 gigaoctets de données. Le groupe exige désormais une rançon pour celles-ci. Si les autorités concernées ne paient pas, le groupe menace de vendre les données ou de les publier sur le darknet.

Le problème est qu'il s'agit de données concernant pratiquement tous les employés actuels et anciens de la Confédération, soit plus de 100 000 personnes. La collecte de données comprend les noms, dates de naissance, numéros AVS, adresses, informations salariales, numéros de téléphone, adresses e-mail et coordonnées bancaires. S'y ajoutent l'état civil ainsi que des données sur les partenaires et, dans certains cas, les enfants.

Comme l'écrit Watson, les services fédéraux craignent un danger pour certains employés, notamment ceux du Service de renseignement de la Confédération, de la Police fédérale ou du groupe «Défense au DDPS». Il existe un risque que des groupes criminels puissent, par exemple, retrouver des personnes sous identité d'emprunt. Le Ministère public de la Confédération mène également des investigations à ce sujet.

D'autres employés ou anciens employés sont également invités à rester vigilants face aux tentatives de phishing.

Photo d’en-tête : Florian Bodoky

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