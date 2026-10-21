Nouveautés + tendances 83 15

Genève par prompt : un développeur fait recréer tout le canton sous forme de carte 3D en direct

Debora Pape Traduction : traduction automatique 21/10/2026

Avec le soutien de 15 agents d'IA, le développeur suisse Arnaud Ricci a donné vie au canton de Genève en trois dimensions dans le navigateur, incluant la météo en temps réel, le trafic en direct et des vues détaillées historiques.

Parfois, les petits projets personnels prennent un peu d'ampleur et deviennent, de manière imprévue, de plus en plus vastes. Et soudain, vous avez créé une représentation tridimensionnelle du canton suisse de Genève, incluant la météo en direct, les transports publics et les événements en cours. C'est à peu près ainsi qu'est né le projet Geneva 3D du développeur Arnaud Ricci. Vous pouvez consulter la vue en direct en trois dimensions de Genève directement dans votre navigateur.

À l'origine, Ricci souhaitait simplement représenter le réseau des transports publics genevois, mais après son lancement en juillet 2026, le projet n'a cessé de s'enrichir. Pour les données en direct intégrées, il utilise des informations accessibles au public provenant de plus de 15 institutions, dont MétéoSuisse, d'autres autorités fédérales ainsi que la NASA. Les données traitées peuvent être affichées sur la carte. On peut notamment y voir la végétation, les lampadaires, un cycle jour-nuit en temps réel, une couche météo avec des gouttes de pluie en cas d'intempéries, ainsi que les températures actuelles des stations de mesure.

Les positions visibles des véhicules ne reposent pas entièrement sur des données GPS, mais sont en partie calculées à partir des horaires et d'informations en temps réel. La représentation du trafic routier fonctionne de manière similaire : Ricci utilise pour cela les données de points de comptage officiels, sur la base desquelles le logiciel simule des véhicules fictifs. Il est également tenu compte du fait qu'il y a moins de camions en circulation la nuit et les jours fériés.

Les véhicules sur les routes sont simulés, mais basés sur des données de trafic réelles.

Source : Arnaud Ricci

Une réalisation rapide grâce à l'IA

Le fait qu'un tel projet puisse être réalisé par une seule personne pendant son temps libre en si peu de temps n'est possible que grâce à l'IA. Ricci n'a donc pas programmé Geneva 3D à la main, mais a confié le travail à jusqu'à 15 agents, basés principalement sur les modèles Claude d'Anthropic. Il communiquait avec un agent principal, qui déléguait les tâches aux autres agents.

On peut en lire davantage sur la genèse de Geneva 3D dans le «ICTJournal». Ricci estime que la réalisation du projet sans l'aide d'agents aurait pris deux à trois ans.

Les agents ont donc effectué la majeure partie du travail fastidieux, tandis que Ricci s'est concentré sur l'architecture, la coordination et le contrôle qualité. C'est surtout lors du développement de la représentation visuelle que les agents ont atteint leurs limites, rapporte-t-il. Comme ils ne peuvent pas juger directement le résultat, Ricci leur a demandé de prendre et d'analyser des captures d'écran. Pour les animations en temps réel, cela a toutefois parfois posé problème. Des retouches manuelles ont été nécessaires, notamment pour les ombres portées des objets tridimensionnels.

La représentation 3D dans le navigateur est basée sur la bibliothèque JavaScript Three.js. Cela permet à Geneva 3D d'être affiché sur de nombreux appareils sans avoir besoin d'installer un logiciel spécifique. Le rendu des données graphiques s'effectue sur votre appareil, et non sur le serveur. Comme pour Google Maps et d'autres fournisseurs de cartes, il est possible d'activer ou de désactiver différentes bases de données afin de ne pas surcharger la vue.

Tout au long du travail sur Geneva 3D, Ricci a continué à développer le projet en ajoutant des fonctionnalités et des vues supplémentaires. Cela a nécessité plusieurs restructurations du code. Outre la vue en direct, il est par exemple possible d'activer une reconstitution tridimensionnelle de Genève vers 1850. Malgré l'utilisation intensive des agents IA, les coûts sont restés «modestes», indique Ricci. Geneva 3D doit rester gratuit pour le public.

Photo d’en-tête : Arnaud Ricci

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 83 personne(s)







