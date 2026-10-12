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Après le piratage de la caisse de pension : d'autres caisses de pension sont-elles également touchées ?

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique Florian Bodoky Photos: 12/10/2026

Des pirates informatiques ont attaqué un fournisseur de logiciels de la caisse fédérale de pensions Publica. Ils pourraient avoir dérobé des numéros AVS, des salaires et des avoirs de prévoyance. Les caisses de pension bernoises signalent désormais elles aussi une attaque. D'autres caisses de pension vérifient quant à elles si elles sont concernées.

Comme cela a été annoncé la semaine dernière, des inconnus ont attaqué l'entreprise PK Softech. Celle-ci fournit des logiciels à la Caisse fédérale de pensions. Bien que l'entreprise ait déconnecté l'infrastructure concernée du réseau et fait appel à des experts externes, des données de la Publica et de ses assurés ont été dérobées lors de l'attaque. PK Softech confirme toutefois que la fuite de données ne concerne que son système et non celui de ses clients (c'est-à-dire la Caisse de prévoyance Publica elle-même).

Qu'en est-il des autres caisses de pension ?

PK Softech compte également d'autres caisses de pension parmi ses clients. Il s'agit notamment de :

la Caisse de prévoyance bernoise (BPK)

la Caisse d'assurance du personnel enseignant bernois (BLVK)

la Caisse de pension Migros

la Caisse de pension Poste

la Caisse de pension Syngenta

Plusieurs de ces caisses de pension vérifient actuellement, en collaboration avec PK Softech, si des données de leurs assurés ont également été dérobées. Vendredi, le canton de Berne a signalé une attaque supplémentaire contre une société de logiciels externe aux caisses bernoises. Il n'existe actuellement aucun indice de vol de données, mais la situation est en cours de vérification et des informations seront communiquées le cas échéant.

Les clients et clientes de Publica ont dû faire face à une fuite de données.

Source : https://www.publica.ch/

Quelles données ont été divulguées sur le réseau ?

Publica a déjà informé ses assurés de manière proactive par le biais d'une newsletter. Les personnes percevant déjà une rente ont été informées par courrier supplémentaire. Comme le rapporte le portail Watson, les données suivantes pourraient être concernées par l'incident :

Nom, date de naissance et numéro AVS

Adresse

Numéros de téléphone et adresses e-mail

Données de prévoyance (salaire, gain assuré, avoir de prévoyance)

Informations sur l'état civil et le partenaire

Il n'est pas encore clair si cela concerne réellement tous les assurés et bénéficiaires d'une rente (environ 110 000 personnes). Une chose est sûre : les fonds de prévoyance sont en sécurité et sont gérés et versés comme d'habitude. Sont assurés auprès de Publica les employés de l'administration fédérale et une partie des EPF. Si vous en faites partie, Publica vous conseille de faire preuve d'une prudence particulière dans les temps à venir concernant les e-mails ou les SMS qui concerneraient prétendument votre caisse de pension. Il pourrait s'agir de tentatives de phishing.

Photo d’en-tête : https://www.publica.ch/

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