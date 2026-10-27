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Microsoft propose des indemnités de départ à 60 000 employés pour la révolution de l'IA

Martin Jud Traduction : traduction automatique 27/10/2026

Microsoft propose une indemnité de départ volontaire à environ 60 000 employés. Il s'agit du deuxième programme de ce type en 51 ans d'histoire de l'entreprise. Le contexte : le groupe investit des milliards dans l'infrastructure d'IA et souhaite réduire ses coûts de personnel pour ce faire.

Le géant de la tech fait face à une facture colossale. Microsoft investit cette année environ 145 milliards de dollars américains dans des centres de données et des puces d'IA, soit près du double de l'année précédente. Une somme qui doit bien provenir de quelque part. L'entreprise cherche donc à réduire ses coûts à moyen terme et propose à environ 60 000 employés une indemnité de départ volontaire. Dans un article de blog officiel, la directrice des ressources humaines, Amy Coleman, évoque « plus de flexibilité ». Cependant, les analystes et les médias voient la véritable raison dans les investissements massifs en IA. Ces indemnités de départ constituent le levier financier nécessaire pour supporter ces dépenses.

Ce que propose exactement Microsoft

Le programme s'intitule officiellement « Voluntary Exit Offer », soit « offre de départ volontaire ». Sont concernées les équipes des secteurs de l'IA (AI Experiences), de Copilot, de la finance, des ressources humaines, de la Xbox et de Windows. Le fait que les équipes dédiées à l'IA soient également touchées montre à quel point la politique d'austérité est rigoureuse : personne n'est épargné. Les employés de ces équipes ayant un niveau de carrière interne de 70 ou moins (ce qui inclut les professionnels expérimentés et les cadres intermédiaires, mais pas les hauts dirigeants) peuvent accepter l'offre. En revanche, le marketing, les ventes, la sécurité informatique et le secteur commercial ne sont pas concernés.

Ceux qui acceptent l'offre recevront une indemnité calculée selon une formule précise et quitteront l'entreprise le 31 décembre 2026. Elle se compose de 60 jours de salaire de base, plus une semaine par tranche de six mois d'ancienneté. Les employés ayant des niveaux de salaire plus élevés recevront une indemnité plus importante, plafonnée toutefois à 39 semaines. Les employés doivent prendre leur décision d'ici début décembre.

L'ampleur du programme est également remarquable. Il s'agit déjà du deuxième programme d'indemnités de départ volontaire cette année. En avril 2026, le groupe avait lancé le premier programme de départ volontaire de son histoire. Il s'adressait à environ 8 750 employés américains remplissant certains critères d'âge et d'ancienneté. Plus de 30 % des personnes éligibles l'ont accepté. Microsoft ne mentionne aucun chiffre concret dans sa note interne. Les données concernant les 60 000 employés proviennent de rapports médiatiques concordants.

Le vrai prix de l'offensive IA

Le fait que Microsoft investisse simultanément des milliards dans l'IA tout en cherchant à réduire ses effectifs n'est pas une contradiction, mais une décision stratégique. Les indemnités de départ ne sont pas un signe de faiblesse, mais un instrument pour aligner financièrement l'entreprise sur l'avenir.

Dans les médias, on parle souvent à ce sujet de « parachute doré ». À proprement parler, c'est toutefois le mauvais terme. Un parachute doré protège les dirigeants en cas de rachat. Ce que Microsoft propose ici est une « poignée de main dorée » (golden handshake), c'est-à-dire une généreuse indemnité de départ lors d'un départ volontaire.

Tout cela n'est pas sans ironie. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui n'occupe plus de rôle officiel dans l'entreprise, a récemment mis en garde contre cette évolution dans une interview : « La structure des incitations est mauvaise. Elle dit : embauchez le robot, licenciez l'humain et ne regardez pas en arrière. » Cet avertissement a été publié dimanche, un jour avant que Microsoft n'annonce les indemnités de départ lundi. Ironie du sort, l'homme qui est devenu multimilliardaire grâce à ce système critique à distance la pratique même qui perpétue son œuvre.

À quel point l'offre est-elle vraiment volontaire ?

Les observateurs doutent du caractère volontaire de tels programmes. Dans la situation actuelle, quiconque refuse l'offre doit s'attendre à être licencié ultérieurement pour des raisons économiques. Sur les réseaux sociaux, des employés font part de leur crainte qu'un refus puisse avoir des conséquences négatives plus tard.

L'action Microsoft a progressé de 1,54 % le 26 octobre. Cependant, ce jour-là, un large rallye de l'IA a porté les marchés technologiques, déclenché par l'annonce d'une introduction en bourse de l'entreprise d'IA Anthropic. Les indemnités de départ ont probablement été bien accueillies par les investisseurs, car elles soulignent la discipline budgétaire de Microsoft.

Photo d’en-tête : Ken Wolter / Shutterstock

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