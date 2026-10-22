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Pas de nouveau « Mass Effect » : EA ferme le studio culte Bioware

Debora Pape Traduction : traduction automatique 22/10/2026

Quelques mois seulement après la privatisation d'Electronic Arts, le groupe ferme l'ancien pionnier du secteur, Bioware. Plusieurs échecs financiers par le passé ont mis le studio en difficulté.

Bioware n'existe plus : le studio de jeux légendaire a annoncé sa fermeture dans un bref article de blog. Par conséquent, le travail sur un nouveau «Mass Effect» est également arrêté.

La nouvelle de cette fermeture devrait durement toucher de nombreux fans : depuis sa création en 1995, Bioware comptait parmi les studios les plus influents de l'industrie du jeu de rôle. Il a développé des jeux et des séries populaires tels que «Baldur’s Gate», «Star Wars: Knights of the Old Republic», «Dragon Age» et «Mass Effect». Depuis 2007, le studio canadien appartenait à Electronic Arts (EA).

«Mass Effect», ici le troisième volet, est également connu pour ses possibilités d'interaction approfondies avec les compagnons PNJ.

Source : Bioware

Bioware a marqué l'industrie avec ses systèmes de compagnons, ses dialogues ramifiés et ses choix moraux qui orientent le cours de l'intrigue. Cette influence est encore perceptible aujourd'hui dans les jeux de rôle de studios comme CD Projekt Red (série «The Witcher» et «Cyberpunk 2077») et Larian («Baldur’s Gate 3»).

Bioware était en difficulté depuis longtemps

La fermeture définitive est surprenante, mais Bioware luttait contre de graves problèmes depuis longtemps. En 2017, «Mass Effect Andromeda» est sorti et n'a pas été bien accueilli par les fans. En 2019 a suivi le désastre du jeu en service «Anthem», qui n'a pas non plus atteint les chiffres de joueurs escomptés. Par conséquent, beaucoup d'espoirs reposaient sur «Dragon Age: The Veilguard», sorti en 2024, qui n'a pas non plus réussi à répondre aux attentes élevées.

«Dragon Age: The Veilguard» n'a pas apporté le succès espéré.

Source : Bioware

De plus, plusieurs têtes créatives de haut niveau, dont les fondateurs Ray Muzyka et Greg Zeschuk, ont quitté le studio au cours des 14 dernières années. En 2025, EA a réduit Bioware à une petite équipe centrale travaillant sur le nouveau titre «Mass Effect».

EA se concentre sur ses vaches à lait

EA lui-même a été privatisé en août 2026 dans le cadre d'un accord de 55 milliards de dollars américains et appartient désormais à un consortium d'investisseurs, dont le fonds souverain saoudien PIF détient la plus grande part avec plus de 93 pour cent. Les analystes s'attendaient à ce que le rachat s'accompagne de fortes coupes financières. Il était question d'économies annuelles de 700 millions de dollars américains.

Nouveautés + tendances Acquisition de plusieurs milliards de dollars finalisée : le fonds souverain saoudien rachète EA Debora Pape 44 likes 44 60 commentaires 60

Dans ce contexte, la fin de Bioware s'inscrit dans la vaste politique d'austérité du groupe. Selon «Bloomberg», EA prévoit actuellement le licenciement de 400 employés, dont 50 chez Bioware. La décision de fermer le studio a probablement été influencée par le fait que le prochain «Mass Effect» était toujours en phase de développement précoce, six ans après son annonce.

Dans un message adressé au personnel, la direction indique qu'en plus de «Mass Effect», d'autres projets seront arrêtés, notamment un jeu prévu dans l'univers des «Sims». Au lieu de cela, EA souhaite se concentrer sur le développement de séries de jeux de sport financièrement fructueuses, «Apex Legends» ainsi que sur des jeux d'action-aventure comme les futurs jeux «Star Wars Jedi» et «Iron Man». «Battlefield» et «Star Wars: Battlefront» se poursuivent également.

Photo d’en-tête : Bioware/«Mass Effect 5»

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