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Le marché du PC s'effondre : les livraisons chutent de 21 % – la situation sera encore pire au trimestre de Noël

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 23/10/2026

Les puces mémoire coûteuses dévorent le marché des PC. Au troisième trimestre 2026, les livraisons mondiales ont chuté de 21 pour cent. Pour le quatrième trimestre, les analystes du marché prévoient même une baisse de 27 pour cent.

La crise du stockage a atteint le marché du PC, et ce, avec une force brutale. Selon les chiffres préliminaires de Counterpoint Research, seulement 57 millions de PC ont été livrés dans le monde au troisième trimestre 2026. Cela représente une baisse de 21 % par rapport à l'année précédente. Par rapport au deuxième trimestre, le recul est de 13,8 %. La raison : le coût élevé des puces mémoire et d'autres composants fait grimper les prix des appareils. De nombreux clients préfèrent attendre.

Les particuliers restent prudents

La demande est particulièrement faible chez les particuliers. Avec des prix aussi élevés, le remplacement d'un ancien appareil ne vaut tout simplement pas la peine pour beaucoup. La situation est meilleure du côté des entreprises : elles continuent de renouveler leur parc informatique et de migrer vers Windows 11. Cependant, cela ne suffit pas à compenser le recul global.

À cela s'ajoute le fait qu'au troisième trimestre 2025, les ventes étaient exceptionnellement élevées. De nombreux clients avaient acheté de nouveaux appareils avant la fin du support de Windows 10. Cette base de comparaison élevée accentue la baisse actuelle.

Lenovo reste en tête, HP enregistre la plus forte perte

Le classement des plus grands fabricants reste inchangé, mais les pertes sont inégalement réparties :

Lenovo : 15 millions d'appareils, 26,3 % de parts de marché, -23 %

HP : 10,3 millions d'appareils, 18,1 % de parts de marché, -31 % – la plus forte baisse parmi le top 5

Dell : 7,6 millions d'appareils, 13,3 % de parts de marché, -25 %

Apple : 5,6 millions d'appareils, 9,8 % de parts de marché (année précédente : 8,7 %), -11 %

Asus : 5,2 millions d'appareils, 9,2 % de parts de marché (année précédente : 7,8 %), -7 %

Ensemble, ces cinq fabricants représentent 76,7 % du marché. Tous les autres fournisseurs ont livré 13,3 millions d'appareils, soit une baisse de 16 %.

Apple et Asus résistent mieux

Les gagnants, en termes relatifs, sont Apple et Asus. Tous deux perdent moins que le marché et gagnent des parts. Chez Apple, le MacBook Neo a permis, selon Counterpoint, d'amortir le recul. Asus affiche la plus faible baisse du top 5 et progresse même de 19,4 % par rapport au trimestre précédent.

Dell montre en revanche que même le secteur professionnel n'est pas à l'abri de la crise. Malgré une demande stable de la part des entreprises, le fabricant a perdu un quart de ses livraisons.

La situation va-t-elle empirer ?

Oui. Counterpoint prévoit pour le quatrième trimestre 2026 une baisse de 27 % par rapport à l'année précédente. Pour 2027, les analystes s'attendent, sur l'ensemble de l'année, à un volume de livraisons similaire à celui de 2026. Il ne s'agit pas d'une reprise, mais d'une stabilisation à un niveau plus bas.

L'analyste de Counterpoint, David Naranjo, parle d'un ajustement structurel : des coûts plus élevés, des prix plus élevés et des durées d'utilisation plus longues modifient durablement le marché. Selon lui, les gagnants seront les fabricants qui sauront combiner innovation, prix justes, chaîne d'approvisionnement intacte et réelle valeur ajoutée.

Pour les acheteurs, cela signifie : si vous avez besoin d'un PC, ne comptez pas sur une baisse des prix. Et si vous pouvez utiliser votre appareil actuel pendant encore un ou deux ans, c'est probablement ce qu'il faut faire.

Photo d’en-tête : Shutterstock / Andrey_Popov

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