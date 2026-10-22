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L'UE ouvre une enquête sur Booking.com

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 22/10/2026

Faux hébergements, hameçonnage, publicité trompeuse : la Commission européenne a ouvert une procédure contre Booking.com. Le portail risque une lourde amende.

La Commission européenne a ouvert mercredi une procédure contre la plateforme Booking.com. Bruxelles souhaite clarifier si le portail de voyage en fait assez contre les fausses annonces, les faux hébergements, le phishing et l'utilisation abusive des données des clients. L'étiquetage des placements payants est également en cours d'examen.

Fausses annonces et phishing

Les mesures prises contre la fraude aux voyageurs sont également examinées. Par exemple, les annonces faisant la promotion d'hébergements qui n'existent pas. Ou encore les criminels qui se font passer pour des loueurs et envoient de faux messages pour obtenir vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires. La Commission européenne vérifie si Booking, dont le siège est à Amsterdam, agit de manière suffisamment cohérente contre de tels incidents et supprime les annonces correspondantes. Selon les autorités européennes, les risques liés à la fraude et aux hébergements non autorisés sont fortement sous-estimés par Booking.com. Selon la Commission, plus de 1000 signalements de fraude ont été reçus par le portail rien qu'au premier semestre 2026. Le préjudice s'élevait à environ 82 000 euros. C'est déjà dix fois le montant des dommages de 2025.

De plus, l'autorité bruxelloise examine comment le portail transmet les données des clients à ses partenaires et comment fonctionne l'échange de messages. Ils veulent savoir quels mécanismes de protection sont intégrés, comment ils fonctionnent et quel est leur niveau de sécurité.

S'agit-il d'un résultat de recherche ou d'une publicité ?

Les hôtels et les loueurs d'hébergements peuvent payer une commission à Booking pour booster leurs offres. L'hébergement correspondant apparaît alors plus haut dans les résultats de recherche, même s'il y en a peut-être d'autres qui correspondent mieux aux exigences des utilisateurs. La Commission veut savoir avec quelle clarté ces placements sont déclarés comme publicité et si vous, en tant qu'utilisateur, pouvez ajuster les paramètres publicitaires.

Booking.com assure à la Commission européenne sa pleine coopération et souhaite agir contre la fraude avec elle et ses partenaires commerciaux. La Commission précise toutefois que la procédure n'est qu'à son ouverture. Il n'est pas encore clair si, et dans quelle mesure, une infraction juridique a été commise par Booking.com.

Pour la plateforme de réservation, il s'agit de la première enquête dans le cadre du Digital Services Act (DSA). Si les enquêteurs constatent des infractions, une amende pouvant aller jusqu'à six pour cent du chiffre d'affaires annuel mondial est encourue. D'autres portails, comme Temu ou la plateforme X d'Elon Musk, ont déjà été condamnés à des amendes se chiffrant en millions.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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