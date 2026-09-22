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Xbox si riorganizza: Activision assume la responsabilità di "Halo", "Age of Empires" e Rare

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 22.9.2026

Microsoft setzt den radikalen Umbau seiner Xbox-Studios fort. Die wohl grösste Änderung: "Halo" wird künftig vom "Call of Duty"-Macher Activision entwickelt.

Già a luglio Microsoft ha annunciato "la più significativa ristrutturazione nella storia di Xbox". Sotto l'egida del "grande reset di Xbox", la nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha presentato cambiamenti di vasta portata per la divisione gaming in difficoltà di Microsoft. Tra le altre cose, sono stati tagliati 1600 posti di lavoro; entro luglio 2027 ne seguiranno altri 1600.

In una dichiarazione ufficiale, Matt Booty, Chief Content Officer di Xbox, rivela in cosa consiste la seconda fase del reset.

Novità e trend «La più grande ristrutturazione nella storia di Xbox»: Microsoft vende studi e licenzia migliaia di dipendenti Domagoj Belancic 50 like 50 56 commenti 56

Activision acquisisce potere

In totale, Microsoft taglia altri 268 posti di lavoro. A subire il colpo più duro sono gli Halo Studios (precedentemente noti come 343 Industries). Con questi licenziamenti, il team viene di fatto svuotato: ciò che resta sono pochi dipendenti che supporteranno i titoli "Halo" esistenti.

Il prossimo "Halo" sarà sviluppato da Activision. Secondo Booty, se ne occuperà un nuovo team appositamente creato, che lavorerà indipendentemente dallo sviluppo di "Call of Duty". In futuro, Activision assumerà anche la direzione dello sviluppo dei giochi presso World’s Edge ("Age of Empires") e Rare ("Sea of Thieves").

Microsoft sta inoltre fondendo Playground Games ("Forza Horizon", "Fable") e Turn 10 ("Forza Motorsport"). Insieme, il nuovo studio, ancora senza nome, dovrà portare avanti sia il franchise di "Forza" che quello di "Fable".

Booty scrive inoltre che gli esperti di giochi di ruolo di Obsidian ("The Outer Worlds", "Avowed") lavoreranno in futuro sotto la guida di Bethesda. Solo a luglio gli studi avevano annunciato un nuovo progetto collaborativo nell'universo di "Fallout". Il gigante del mobile King ("Candy Crush") assume inoltre la direzione dei Microsoft Casual Games ("Minesweeper", "Solitaire").

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Questi studi non ci sono più

Booty rivela anche la situazione degli studi che, nell'ambito del "grande reset di Xbox", non fanno più parte di Microsoft. Compulsion Games ("South of Midnight") e Double Fine ("Psychonauts") sono stati rilasciati con successo verso l'indipendenza ad agosto, inclusi i loro diritti sui marchi, i cataloghi di giochi e un finanziamento iniziale.

Anche Undead Labs ha completato una transizione simile e pubblicherà "State of Decay 3" con un nuovo editore. Booty non rivela di chi si tratti. Il gioco dovrebbe continuare ad apparire nel Game Pass.

Il futuro appare cupo per Ninja Theory ("Hellblade"). Due trattative separate sul futuro dello studio con partner esterni sono fallite. Booty scrive: "Avvieremo ora consultazioni con i dipendenti riguardo a una possibile chiusura, valutando contemporaneamente altre opzioni".

È altrettanto incerto il futuro di Arkane. I colloqui con lo studio dovrebbero proseguire fino alla fine dell'anno. Attualmente, l'azienda francese sta lavorando a "Marvel's Blade".

Uno sguardo al futuro

Con queste misure, secondo Booty, circa tre quarti delle "ristrutturazioni" pianificate (ovvero: licenziamenti) sono state attuate. Il resto dovrebbe essere gestito entro la fine dell'anno fiscale (luglio 2027).

"Sono profondamente grato alle nostre colleghe e ai nostri colleghi per ciò che hanno costruito, e so quanto sarà difficile la giornata di oggi per coloro che lasciano l'azienda e per i team che li circondano."

Immagine di copertina: Microsoft

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