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Inversione di rotta per Bungie: "Destiny" ha di nuovo un futuro

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 22.9.2026

Bungie riporta in "Destiny 2" campagne, ambientazioni e raid precedentemente rimossi. Allo stesso tempo, lo studio annuncia ulteriori trame e giochi nell'universo di Destiny.

Ancora a maggio, il futuro di «Destiny 2» sembrava cupo. All'epoca, Bungie aveva dichiarato «Monumento al Trionfo» come l'ultimo aggiornamento di contenuti live-service pianificato. Lo sviluppo attivo doveva terminare, mentre lo studio si dedicava ai suoi prossimi giochi. L'aggiornamento è stato rilasciato il 9 giugno.

Quattro mesi dopo, Bungie cambia rotta. Destiny è fondamentale per il futuro dello studio, spiega la nuova dirigenza in un post sul blog. Inoltre, chiariscono:

Non abbiamo ancora finito con ‹Destiny›. I direttori dello studio Poria Torkan e Josh Deane, Head of Product presso Bungie

I vecchi contenuti torneranno

Il primo passo riguarda «Destiny 2». Bungie vuole riportare campagne, ambientazioni e raid dal cosiddetto Destiny Content Vault. Lì sono finiti dal 2020 i contenuti più vecchi che lo studio aveva rimosso dal gioco. Bungie non ha ancora rivelato quali di questi torneranno per primi. Dovrebbero essere accessibili a tutti i giocatori e le giocatrici.

Bungie ha introdotto il Content Vault nel 2020 per limitare le dimensioni in costante crescita di «Destiny 2» e facilitare la manutenzione tecnica.

In futuro, Bungie vuole rendere nuovamente accessibile una parte maggiore della storia del gioco.

Fonte: Bungie

Oggi lo studio valuta questa decisione in modo molto più critico. La rimozione dei contenuti ha compromesso in modo duraturo la fiducia dei giocatori e il divertimento. Bungie vuole ora correggere almeno in parte le conseguenze e rendere nuovamente accessibili parti importanti della storia.

Secondo Bungie, non basta semplicemente reinserire i vecchi file. Da «Oltre la Luce», lo studio ha modificato diversi sistemi tecnici. Per questo motivo, il team deve rielaborare, tra le altre cose, l'illuminazione, i nemici, gli incontri e altre aree di gioco fondamentali. Bungie non ha ancora fissato una data per i primi ritorni. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi mesi.

Notevole cambio di rotta dopo i licenziamenti

Il nuovo orientamento è notevole anche perché, a fine giugno, Bungie ha tagliato circa 300 posti di lavoro. Gran parte del precedente team di «Destiny» ne è stato colpito. All'epoca, lo studio giustificò la mossa, tra l'altro, con la fine dello sviluppo attivo di «Destiny 2».

Novità e trend Licenziamenti di massa alla Bungie: quasi tutto il team di «Destiny 2» deve andarsene Kim Muntinga 12 like 12 5 commenti 5

Tuttavia, Bungie non specifica quanto sia grande il team che ora lavora ai contenuti di ritorno e ad altri progetti di Destiny.

Bungie pensa oltre «Destiny 2»

Bungie definisce il ripristino dei vecchi contenuti come il primo passo per il futuro della serie. In seguito seguiranno nuove storie e giochi. Cosa si celi dietro, lo studio lo lascia aperto. Bungie non ha ancora annunciato un «Destiny 3».

Anche la reazione della community ha influenzato l'ulteriore pianificazione di Bungie. Dopo l'annuncio dell'ultimo aggiornamento di contenuti, molti giocatori e giocatrici si sono fatti sentire chiaramente. Bungie scrive che queste reazioni hanno avuto un impatto reale.

In futuro, Bungie vuole parlare in modo più trasparente delle priorità e dei cambiamenti ai propri piani e dare maggior peso alla soddisfazione dei giocatori.

Marathon deve evolversi

Anche «Marathon» gioca un ruolo importante nel futuro di Bungie. Bungie ammette che l'extraction shooter ha raggiunto finora meno giocatori di quanto sperato. Sebbene «Marathon» abbia ricevuto feedback positivi e abbia funzionato bene per una parte dell'utenza, per gli obiettivi a lungo termine dello studio evidentemente non è ancora abbastanza.

Bungie vuole sviluppare «Marathon» oltre i confini di un classico extraction shooter.

Fonte: Bungie

Per questo motivo, Bungie vuole sviluppare ulteriormente il gioco oltre gli attuali confini del genere. È prevista un'esperienza di sopravvivenza più ampia con maggiori possibilità di esplorare il mondo di gioco. Nel primo anno, tra le altre cose, verranno ampliati i combattimenti, il mondo e la competizione. Inoltre, Bungie vuole supportare maggiormente il PvE cooperativo, il PvP competitivo e l'attuale PvPvE.

Per ottobre è previsto un «Nightfall Refresh», mentre a dicembre dovrebbe seguire il più ampio aggiornamento «Symbiosis». Bungie annuncerà ulteriori dettagli sull'orientamento a lungo termine di «Marathon» in seguito.

Immagine di copertina: Bungie / Youtube

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