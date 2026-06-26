Novità e trend 4 3

Licenziamenti di massa alla Bungie: quasi tutto il team di «Destiny 2» deve andarsene

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 26.6.2026

Lo studio di videogiochi Bungie sta tagliando circa 300 posti di lavoro. L'ondata di licenziamenti colpisce quasi tutti i dipendenti del team di «Destiny» e parte del personale di «Marathon». Anche il direttore dello studio, Justin Truman, lascia l'azienda.

Presso lo studio di sviluppo statunitense Bungie è in arrivo la prossima grande ondata di licenziamenti. Sony Interactive Entertainment sta riducendo in modo significativo il proprio organico. Secondo quanto riferito dal gruppo, sono coinvolti quasi tutto il team che ha lavorato a «Destiny 2» e alcuni dipendenti che hanno lavorato a «Marathon». Anche in altri reparti di Sony che supportano Bungie ci saranno dei licenziamenti.

All’inizio Sony non ha fornito cifre precise. Da un notifica nello Stato di Washington, però, risulta che Bungie taglierà 292 posti di lavoro nella sua sede centrale di Bellevue.

Lo studio giustifica i tagli con la propria situazione economica e il riorientamento seguito alla fine di «Destiny 2». Lo sparatutto online non avrebbe soddisfatto le aspettative negli ultimi anni. Dopo l’ultimo grande aggiornamento dei contenuti, Bungie non sarebbe più in grado di sostenere i costi legati alle dimensioni attuali dell’azienda. Eventuali nuovi progetti sarebbero ancora in una fase iniziale di sviluppo.

«Destiny 2» chiude i battenti dopo quasi nove anni

Il 9 giugno Bungie ha pubblicato l’ultimo aggiornamento regolare dei contenuti per «Destiny 2». Il gioco rimarrà disponibile, ma in futuro non riceverà più espansioni né contenuti stagionali simili. Si conclude così lo sviluppo attivo dello sparatutto lanciato nel 2017 dopo quasi nove anni.

Per il personale, questa mossa ha conseguenze immediate. Sony conferma espressamente che i licenziamenti riguardano la maggior parte del team che finora ha lavorato a «Destiny». Secondo quanto riferito da ex dipendenti, i tagli interessano numerosi settori dello sviluppo, tra cui design, grafica, trama, controllo qualità, effetti speciali e analisi dei dati. Al momento non è stato annunciato alcun seguito diretto della serie.

Anche «Marathon» non viene risparmiato

I tagli riguardano anche alcuni sviluppatori di «Marathon». Lo sparatutto Extraction, pubblicato a marzo, è considerato il gioco più importante di Bungie al momento e dovrebbe continuare a ricevere supporto nonostante la riorganizzazione.

In futuro, Bungie dovrà continuare a sviluppare lo sparatutto con un team più ridotto. Lo studio punta sul fatto che «Marathon» assuma a lungo termine parte del ruolo che «Destiny 2» ha ricoperto per anni.

Il direttore dello studio Justin Truman si dimette

Oltre ai tagli di posti di lavoro, Bungie sta per affrontare un cambio al vertice. Il direttore dello studio Justin Truman lascia l’azienda. Aveva preso il posto di Pete Parsons solo nel 2025 e ha guidato lo studio per meno di un anno. Bungie e Sony non hanno ancora commentato in dettaglio la sua partenza. Secondo l’insider Paul Tassi, sarà Poria Torkan, finora VP of Operations, a prendere le redini dello studio.

Truman lavorava da molti anni presso Bungie e ha partecipato, tra l’altro, allo sviluppo e alla direzione di «Destiny 2».

La terza grande ondata di licenziamenti dal 2023

Già nell’ottobre 2023 Bungie aveva licenziato circa 100 dipendenti. Secondo quanto riportato, all’epoca il fatturato era nettamente inferiore alle previsioni interne. Nel luglio 2024 lo studio ha tagliato altri 220 posti di lavoro, pari a circa il 17% dell’organico di allora. Altri 155 dipendenti sarebbero stati trasferiti gradualmente in altre divisioni di Sony Interactive Entertainment.

La dirigenza dello studio di allora ha ammesso che Bungie era cresciuta troppo in fretta. L’azienda aveva preparato diversi giochi in parallelo, sottraendo per farlo personale esperto dai progetti già in corso. L’aumento dei costi di sviluppo, la risposta meno entusiasta a «Lightfall» e i ritardi su «The Final Shape» e «Marathon» hanno aggravato i problemi finanziari.

Dopo i tagli del 2024, Bungie contava ancora più di 850 dipendenti. Con la riduzione dell’organico appena annunciata, il numero dei dipendenti si riduce nuovamente in modo significativo.

Immagine di copertina: Bungie

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo







