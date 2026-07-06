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«La più grande ristrutturazione nella storia di Xbox»: Microsoft vende studi e licenzia migliaia di dipendenti

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 6.7.2026

Microsoft taglierà circa 4800 posti di lavoro in tutto il mondo. Il settore dei giochi sarà particolarmente colpito. Inoltre, l'azienda venderà quattro studi Xbox e annuncerà ampie ristrutturazioni.

Ogni anno si ripete la storia: Microsoft licenzia quasi 5000 dipendenti. Con 3200 posti di lavoro tagliati – circa il 20 percento della forza lavoro – l'ondata di licenziamenti colpisce particolarmente duramente la divisione Xbox. La CEO di Xbox, Asha Sharma, parla in una e-mail interna della «più significativa ristrutturazione nella storia di Xbox». In precedenza, Sharma aveva già annunciato un «grande reset di Xbox».

Circa la metà dei dipendenti Xbox interessati perderà il lavoro già oggi – il resto sarà licenziato entro la fine dell'anno fiscale (luglio 2027). Sharma nomina i seguenti studi colpiti dall'ondata di licenziamenti: Activision, Blizzard, King, Bethesda / ZeniMax e Mojang.

Sharma scrive: «So quanto sia doloroso. I cambiamenti riguardano persone che hanno costruito Xbox con la loro creatività». Affronta le difficoltà economiche che la divisione gaming sta affrontando: «La nostra attività non sta andando bene al momento. I nostri margini di profitto sono da tre a dieci volte inferiori a quelli di aziende di piattaforme e publishing comparabili».

Microsoft sottolinea che nessun gioco first-party annunciato verrà cancellato – questo include, tra gli altri, «Fable», «Gears of War: E-Day», «Call of Duty: Modern Warfare 4» e «The Elder Scrolls 6».

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Microsoft non vuole solo licenziare dipendenti, ma anche ridurre il suo portfolio di studi e giochi: «Oggi non competiamo solo con i più grandi publisher, ma anche con numerosi studi indipendenti. Non è né possibile né sensato possedere ogni eccezionale studio indie».

Come conseguenza di questo riorientamento, Microsoft vende quattro studi Xbox.

Double Fine: Lo studio di «Psychonauts» e «Keeper» diventerà indipendente. Il fondatore Tim Schafer riprenderà l'azienda. Lo studio manterrà i diritti sui suoi giochi, ad eccezione di «Psychonauts», che rimarrà a Microsoft. Lo studio riceverà inoltre una base finanziaria per completare titoli finora non annunciati che sono in produzione.

Lo studio di «Psychonauts» e «Keeper» diventerà indipendente. Il fondatore Tim Schafer riprenderà l'azienda. Lo studio manterrà i diritti sui suoi giochi, ad eccezione di «Psychonauts», che rimarrà a Microsoft. Lo studio riceverà inoltre una base finanziaria per completare titoli finora non annunciati che sono in produzione. Compulsion Games: Anche lo studio di «South of Midnight» diventerà indipendente. Il fondatore Guillaume Provost riprenderà l'azienda. Lo studio manterrà i diritti su tutti i giochi e riceverà anch'esso una base finanziaria per pubblicare titoli finora non annunciati che sono in produzione.

Anche lo studio di «South of Midnight» diventerà indipendente. Il fondatore Guillaume Provost riprenderà l'azienda. Lo studio manterrà i diritti su tutti i giochi e riceverà anch'esso una base finanziaria per pubblicare titoli finora non annunciati che sono in produzione. Ninja Theory: Lo studio di «Hellblade» sarà venduto a una parte ancora sconosciuta. Il gioco «Senua» presentato all'Xbox Showcase sarà finanziato e pubblicato dal nuovo acquirente.

Lo studio di «Hellblade» sarà venduto a una parte ancora sconosciuta. Il gioco «Senua» presentato all'Xbox Showcase sarà finanziato e pubblicato dal nuovo acquirente. Undead Labs: Lo studio di «State of Decay» sarà anch'esso venduto a una parte ancora sconosciuta. La terza parte di «State of Decay» presentata all'Xbox Showcase sarà finanziata e pubblicata dal nuovo acquirente.

Resta da vedere cosa succederà allo studio francese Arkane, che sta lavorando a un adattamento di «Blade» della Marvel. Questo a causa delle rigide leggi sul lavoro in Francia.

Ondata di licenziamenti dopo ondata di licenziamenti

L'ultima volta che Microsoft ha scosso l'industria dei giochi è stato lo scorso luglio. Allora, oltre 9000 posti di lavoro furono tagliati in tutta Microsoft – e anche allora la divisione Xbox fu la più colpita.

Lo studio The Initiative, fondato nel 2018, è stato chiuso e il lavoro su un reboot di «Perfect Dark» è stato interrotto. L'ambizioso gioco open-world di Rare «Everwild» è stato anch'esso cancellato, così come il gioco di ruolo online di Bethesda «Blackbird».

Novità e trend Microsoft taglia 9000 posti di lavoro: la chiusura degli studi scuote la divisione Xbox Kim Muntinga 51 62

Prospettive e speranza

Nell'ambito del grande reset di Xbox, Microsoft vuole anche semplificare i processi interni e introdurre gerarchie più piatte. Sharma si mostra fiduciosa per l'anno a venire: «Quest'anno investiremo in Xbox più che mai, ma in modo più mirato, disciplinato e con priorità più chiare, per rendere Xbox il luogo dove il mondo gioca e diventa creativo. [...] Nel 2027 torneremo a crescere».

Guarda ancora più avanti nel futuro: «Il mio obiettivo è rendere Xbox una delle poche aziende che intrattiene più di un miliardo di persone ogni giorno. [...] La storia è piena di aziende che hanno confuso la loro lunga esistenza con l'inevitabilità. Noi non saremo tra queste».

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Immagine di copertina: Billy Freeman / Unsplash

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