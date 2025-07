Novità e trend 13 12

Microsoft taglia 9000 posti di lavoro: la chiusura degli studi scuote la divisione Xbox

Microsoft sta tagliando circa 9.000 posti di lavoro in tutto il mondo, circa il 4 percento della sua forza lavoro. La divisione Xbox è particolarmente colpita: gli studi vengono chiusi e i giochi interrotti. L'azienda parla di "focalizzazione ed efficienza", ma rimangono dubbi sulla strategia.

La divisione gaming di Microsoft sta affrontando un profondo sconvolgimento. Nei giorni scorsi, l'azienda ha annunciato un programma di ristrutturazione globale che non solo riguarda diversi studi, ma comporta anche l'interruzione di numerosi progetti di gioco. Un totale di circa 9.000 posti di lavoro sarà vittima del programma di riduzione dei costi: una percentuale significativa di questi nel settore Xbox e giochi.

Questi studi colpiti

La vittima più illustre è lo studio californiano The Initiative, fondato nel 2018 con molte lodi anticipate e con talenti di prim'ordine provenienti da tutto il settore. L'ultimo team di sviluppo ha collaborato con Crystal Dynamics per il reboot di «Perfect Dark». Ora lo studio sta chiudendo completamente, «Perfect Dark» è ufficialmente cancellato e anche Microsoft sta terminando la sua partnership con Crystal Dynamics.

Anche il tradizionale studio britannico Rare sta perdendo un progetto ambizioso con la cancellazione di «Everwild». Sebbene Rare abbia avuto molti anni di successo con «Sea of Thieves», Microsoft sta staccando la spina alla nuova IP. Di conseguenza, il game designer Gregg Mayles lascia lo studio di lunga data dopo 35 anni di attività.

Mayles è uno dei game designer più influenti ed esperti di Rare. Ha contribuito alla realizzazione di titoli come «Donkey Kong Country», «Banjo-Kazooie e Tooie» e, ultimo ma non meno importante, «Sea of Thieves».

Inoltre, il gioco di ruolo online precedentemente non annunciato con il nome in codice «Blackbird» di Zenimax Online Studios non verrà sviluppato ulteriormente. Il responsabile di lunga data dello studio, Matt Firor, ha successivamente annunciato le sue dimissioni.

Dimissioni anche in team noti

Non solo interi studi, ma anche team di sviluppo affermati non sono stati risparmiati dai tagli. Presso lo sviluppatore di giochi di corse Turn 10 Studios, noto per la serie Forza Motorsport, oltre 70 dipendenti stanno perdendo il lavoro. Secondo le fonti interne che hanno parlato a The Verge, il team rimanente è appena sufficiente per mandare avanti le operazioni.

Anche il team di ricerca degli utenti di Xbox verrà ridimensionato in modo significativo. Quasi la metà della forza lavoro dovrà andarsene. Altri tagli riguardano il team Xbox Family and Child Safety.

Le ragioni di Microsoft: Concentrazione ed efficienza

In una lettera interna, il capo di Xbox Game Studios Matt Booty spiega che le misure sono necessarie per mettere insieme le risorse e concentrarsi su progetti con un potenziale a lungo termine. L'obiettivo è quello di adattarsi meglio alle mutevoli condizioni del mercato e di tracciare la rotta per il successo futuro. L'azienda ha ancora più di 40 progetti in fase di sviluppo e prevede di avere un portafoglio solido per il 2026.

A mio parere, le dichiarazioni sembrano le solite banalità. Microsoft è una delle aziende più redditizie al mondo. Solo nel primo trimestre dell'anno in corso, l'azienda ha realizzato vendite per oltre 70 miliardi di dollari, con un profitto di oltre 25 miliardi di dollari. Sia «Perfect Dark» che «Everwild» non erano progetti da poco. Il fatto che Microsoft abbia buttato via tutto dopo diversi anni di sviluppo non è necessariamente indice di una buona pianificazione. Dopo aver preso in giro progetti di questo tipo, anche la fiducia dei giocatori diminuisce.

In particolare, gli sviluppatori affermano che Microsoft sta facendo tutto il possibile per sostituire il maggior numero di lavori con agenti AI. Uno sviluppo preoccupante. La mia collega Debbie ha scritto di recente sul perché ritiene che i giocatori abbiano ragione a protestare contro il crescente utilizzo dell'IA:

