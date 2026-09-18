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I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana (dall'11 al 18 settembre)

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 19.9.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dall'11 al 18 settembre).

Nell'immagine di copertina, da in alto a sinistra a in basso a destra: «Miniopolis», «Kingmakers», «Terranigma», «Rescue Drone Simulator: Second Chance».

Buona navigazione e buon aggiunta alla lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati annunciati di recente.

«Miniopolis»

Quanto è fantastico? «Miniopolis» è un simulatore di costruzione di città sandbox senza risorse. Qui crei, progetti e personalizzi una metropoli in miniatura da A a Z. Non giocavo a un simulatore di costruzione di città dai tempi di «Sim City 2000». E dopo «Lego Skylines», ecco un secondo titolo che mi ha conquistato in pochissimo tempo.

Data: sconosciuta

Disponibile per: PC

«Rescue Drone Simulator: Second Chance»

Ed ecco un altro simulatore. Questa volta si vola e, invece di costruire, devi salvare. Il gioco dovrebbe persino avere una trama. Piloti un drone di soccorso e ti addentri in situazioni pericolose, dagli incendi ai disastri naturali.

Data: sconosciuta

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti su gameplay e storia.

«Terranigma»

Non riesco a crederci: «Terranigma» addolcirà il mio inizio del 2027. Quando il classico del 1995 è stato annunciato per le piattaforme moderne al Pixel Arcadia Showcase prima della Gamescom di quest'anno, ho versato una lacrima di gioia. Non ho mai giocato personalmente a questo titolo, ma ho passato ore a guardare un amico d'infanzia giocarci. Ora finalmente posso metterci le mani sopra. Fantastico!

Data: 14 gennaio 2027

Disponibile per: Nintendo Switch e Switch 2, PS4 e PS5, Xbox Series, PC, Mac

«Control Resonant»

Mancano solo pochi giorni all'uscita di «Control Resonant». Nel seguito dello sparatutto in terza persona del 2019, non vestirai i panni di Jesse Faden, ma quelli di suo fratello Dylan. Nel trailer riassuntivo puoi rivedere gli eventi del primo capitolo.

Ed ecco il trailer di lancio:

Data: 24 settembre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC, Mac

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

Presto tornerai a volare. Il collega Phil è rimasto entusiasta dell'ottavo capitolo di «Ace Combat» nella sua anteprima. Soprattutto le nuvole lo hanno colpito. Prima di iniziare, Bandai Namco ti introduce alla storia con un trailer. E arriva con una dose extra di pathos.

Data: 2 ottobre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«Silent Hill: Townfall»

Ed ecco un altro titolo in dirittura d'arrivo. Nell'ultimo capitolo della serie horror, per cambiare, giocherai in prima persona. Assumerai il ruolo di Simon Ordell, che cerca di sfuggire all'incubo dell'isola di St. Amelia. Il trailer presenta le funzionalità esclusive per PS5 come l'audio 3D o i grilletti adattivi, di cui il collega Domi non ne ha mai abbastanza.

Data: 24 settembre 2026

Disponibile per: PS5, PC

«Kingmakers»

Cinque giorni prima del rilascio in accesso anticipato previsto, «Kingmakers» è stato rinviato a data da destinarsi nel 2025. Ora gli sviluppatori di Redemption Road Games tornano con un approfondimento sul gameplay. Sembra interessante, ho sempre voluto schiacciare giudici medievali con un carro armato.

Data: sconosciuta

Disponibile per: PC

«Final Fantasy Resonance»

Fantastico, fantastico, fantastico. Un nuovo trailer per il primo «Final Fantasy» a turni da molto tempo a questa parte. Eppure Square Enix mi ha appena deliziato con una demo lunghissima. Se hai anche solo un minimo interesse per la serie JRPG e lo stile HD-2D, devi assolutamente dare un'occhiata a questo gioco. Sarà un successo e rappresenta l'apice di questo stile.

Data: 22 ottobre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Kemuri»

Un altro gioco della categoria «WTF?». Lo sviluppatore Unseen descrive il gioco come segue: «Kemuri è un gioco d'azione incentrato sulla possessione Yokai, ambientato nel caotico mondo di Kemuri City, dove vita e morte coesistono. Affronterete il paranormale esplorando una vasta città verticale, vagando sui tetti, attraverso vicoli oscuri e rovine nascoste, da soli o in cooperativa online con un massimo di altri due giocatori.» Sembra interessante e il trailer è magnifico.

Data: nel corso del 2027

Disponibile per: PS5, PC

«Wo Long 2: Wings of Ember»

Il seguito della cupa serie dei Tre Regni ha una data di uscita. Inoltre, è disponibile una demo alpha gratuita, giocabile fino al 30 settembre 2026. Contiene una parte del livello di Changban, un sistema di creazione del personaggio ancora in fase di sviluppo e la parte multiplayer online.

Data: 4 marzo 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Physint»

Una settimana dopo l'annuncio della separazione tra Kojima Productions e Playstation, Hideo Kojima stesso fornisce un aggiornamento sui suoi progetti. Mostra, ad esempio, chi interpreterà il personaggio principale nel prossimo gioco di spionaggio: Bill Skarsgaard.

Data: sconosciuta

Disponibile per: non ancora definito, ma probabilmente Xbox Series, PC

«Bloodstained: The Scarlet Engagement»

«Bloodstained: Ritual of the Night» del 2019 è uno dei miei Metroidvania preferiti. Nel 2027 arriva finalmente il seguito. Il gioco in 2,5D è concepito come un prequel. È ambientato nel XVI secolo. Gli abitanti demoniaci dell'Ethereal Castle terrorizzano la terra e annientano chiunque si opponga al loro potere oscuro. L'ultima speranza dell'umanità è un duo improbabile: Leonard, un giovane apprendista dei Black Wolves, e Alexander, un cavaliere e ultimo sopravvissuto dei White Stags. Devono collaborare per infiltrarsi nel castello.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Bloomwalker»

«Bloomwalker» sembra così accogliente e carino che alla collega Michelle sicuramente brilleranno gli occhi. L'avventura di crafting è ambientata nel mondo di «Ni no Kuni». Viaggi in giro con una casa mobile. L'attenzione non è rivolta ai combattimenti, ma all'esplorazione e al ripristino del mondo.

Data: sconosciuta

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 1 e 2, PC

Trailer di nuovi contenuti per giochi già pubblicati

Questi giochi sono già stati pubblicati, ma ricevono nuovi contenuti.

«Cities: Skylines II»

Mentre «Miniopolis» è appena stato annunciato, «Cities: Skylines 2» espande costantemente i suoi contenuti. Ora arriva il secondo Expansion Pass. Questo include il Downtown Market Set e Park Adventures. Il primo offre un vivace punto di ritrovo con food truck e una nuova mappa ispirata alla Scozia. Il secondo si concentra sulla progettazione individuale di diverse aree esterne come parchi, zoo e parchi divertimento.

Data: già disponibile

Disponibile per: PC

«Dragon’s Dogma 2»

Con «Dark Arisen», Capcom regala al suo gioco di ruolo d'azione un'espansione. In essa esplorerai la regione innevata di Norgen. Lì ti aspettano dodici sfide nei dungeon. Sono incluse anche nuove armi e abilità.

Data: gioco principale già disponibile; espansione in uscita il 9 ottobre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

Nell'immagine di copertina, da in alto a sinistra a in basso a destra: «Miniopolis», «Kingmakers», «Terranigma», «Rescue Drone Simulator: Second Chance».

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