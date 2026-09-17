Novità e trend 2 0

Questi sono i nuovi giochi dell'Xbox Game Pass a settembre 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 17.9.2026

Microsoft aggiunge nuovi giochi all'Xbox Game Pass. Tra questi figurano "Dune: Awakening", "Minecraft Dungeons II" e "Gears of War: E-Day". Alcuni titoli già inclusi saranno inoltre disponibili in livelli di abbonamento più economici.

I nuovi giochi verranno rilasciati in modo scaglionato tra il 15 settembre e il 6 ottobre. Molti di essi saranno disponibili nel Game Pass fin dal giorno del lancio. Inoltre, Microsoft sta ampliando i livelli di abbonamento disponibili per alcuni giochi già inclusi.

Quali sono i livelli dell'Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. A questi si aggiunge il PC Game Pass. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, a un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e a sconti per i membri. Il livello Premium estende questo accesso alla vasta libreria di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è l'Ultimate. Include tutti i giochi del Game Pass, l'accesso ai titoli disponibili al day-one degli studi Microsoft, oltre a EA Play e al Cloud Gaming.

«RuneScape: Dragonwilds»

Quando: 15 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate, Premium e PC Game Pass

Genere: Survival-Action-RPG

Tipo di gioco: Singleplayer e multiplayer cooperativo fino a quattro giocatori



«RuneScape: Dragonwilds» ti trasporta nel continente dimenticato di Ashenfall. Lì raccoglierai risorse, costruirai edifici, creerai equipaggiamento e migliorerai diverse abilità. Il fulcro del gioco è l'interazione tra esplorazione, crafting e combattimento, tipica dei giochi survival. Il tuo obiettivo a lungo termine è diventare più forte per affrontare infine la Regina dei Draghi.

«Marvel Cosmic Invasion»

Quando: 16 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Novità nel Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Beat ’em up

Tipo di gioco: Singleplayer e cooperativa locale e online fino a quattro giocatori



In «Marvel Cosmic Invasion» combatterai attraverso livelli a scorrimento laterale con un totale di 15 personaggi Marvel. Il nemico è Annihilus, la cui onda di annientamento minaccia l'universo Marvel. Per ogni sezione sceglierai due eroi, alternandoli istantaneamente durante i combattimenti. Ciò consente di combinare le loro abilità e attacchi speciali.

«Planet of Lana II»

Quando: 16 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Novità nel Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Puzzle-platformer

Tipo di gioco: Singleplayer



«Planet of Lana II» prosegue la storia di Lana e del suo compagno animale Mui. Come nel predecessore, combinerai sezioni platform con enigmi ambientali e momenti di esplorazione tranquilla. Questa volta Lana si muove in modo più agile attraverso le aree disegnate a mano e può, tra le altre cose, eseguire salti sulle pareti.

Molti enigmi richiedono una collaborazione mirata tra Lana e Mui. La storia, ancora una volta priva di dialoghi parlati, dovrebbe durare dalle sei alle otto ore.

«Routine»

Quando: 16 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Novità nel Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Survival-Sci-Fi-Horror

Tipo di gioco: Singleplayer



«Routine» ti invia su una base lunare abbandonata, la cui tecnologia segue una visione futuristica degli anni '80. Esplorerai zone residenziali, stazioni dei tram e altre parti della struttura per ricostruire ciò che è accaduto. Mancano i classici indicatori di percorso, quindi dovrai interpretare l'ambiente e trovare indizi da solo.

«Ultimate Sheep Raccoon»

Quando: 15 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Novità nel Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Party-racing

Tipo di gioco: Singleplayer e multiplayer locale e online fino a otto giocatori



«Ultimate Sheep Raccoon» combina gare ciclistiche con la costruzione di percorsi in stile «Ultimate Chicken Horse». Prima e durante le partite, posizionerai insieme agli altri giocatori rampe, binari, piattaforme di salto, trappole e altri ostacoli. Successivamente, cercherete di completare il percorso creato il più velocemente possibile. Power-up e trucchi offrono ulteriori possibilità per rallentare gli avversari o accumulare punti.

«Kernel Hearts»

Quando: 17 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Action-RPG, Roguelike

Tipo di gioco: Singleplayer e cooperativa online



In «Kernel Hearts» scalerai la Torre di Babele con i membri dell'unità M.A.H.O.U. L'Action-RPG unisce combattimenti frenetici a strutture roguelike. Durante una partita, combinerai attacchi, incantesimi e abilità speciali, personalizzando ulteriormente il tuo personaggio tramite chip sbloccati.

«Ninja Gaiden 4»

Quando: 17 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Novità nel Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Hack-and-Slash-Action

Tipo di gioco: Singleplayer



«Ninja Gaiden 4» prosegue la serie d'azione con il nuovo protagonista Yakumo. L'ambientazione è una Tokyo futuristica, avvolta da una pioggia di miasma persistente dopo il ritorno di un antico nemico. Yakumo combatte contro ninja cibernetici e creature soprannaturali. Anche il personaggio della serie Ryu Hayabusa gioca di nuovo un ruolo importante.

«Dune: Awakening»

Quando: 22 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Ultimate, Premium e PC Game Pass

Genere: Open-World-Survival-Action-RPG

Tipo di gioco: Singleplayer e multiplayer



«Dune: Awakening» ti permette di lottare per la sopravvivenza su Arrakis. Raccoglierai risorse, costruirai una base, creerai equipaggiamento ed esplorerai il deserto a piedi o con veicoli. Un sistema di progressione distribuisce le abilità tra le diverse scuole dell'Impero. Più avanti, il conflitto tra le Case Atreides e Harkonnen diventerà il fulcro centrale.

«Well Dweller»

Quando: 22 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Metroidvania-Action-Adventure

Tipo di gioco: Singleplayer



In «Well Dweller» vestirai i panni del piccolo uccellino Glimmer, che vuole salvare la sua famiglia rapita. È armato con un fiammifero acceso, che fornisce luce e aiuta in combattimento. Esplorerai un regno fiabesco in rovina, risolverai enigmi, sconfiggerai boss e otterrai nuove abilità che apriranno ulteriori parti del mondo. Il gioco unisce così le classiche strutture Metroidvania con un'ambientazione fiabesca cupa.

«Mad King Redemption»

Quando: 23 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Ultimate, Premium e PC Game Pass

Genere: Beat ’em up, Roguelite

Tipo di gioco: Singleplayer e cooperativa locale per due giocatori



«Mad King Redemption» combina un classico beat ’em up con la progressione roguelite. Combatterai attraverso un regno caduto, il cui sovrano è impazzito dopo un tentativo fallito di resuscitare la regina.

«Call of Duty: Black Ops 6»

Quando: 25 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Novità nel Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Sparatutto in prima persona

Tipo di gioco: Singleplayer e multiplayer



«Call of Duty: Black Ops 6» include una campagna per giocatore singolo, classiche modalità multiplayer e la modalità cooperativa Zombies. La campagna unisce spionaggio a sequenze d'azione spettacolari e missioni segrete.

Nel multiplayer, grazie al cosiddetto Omnimovement, il tuo personaggio si muove liberamente in diverse direzioni anche durante lo scatto, la scivolata e il tuffo. Zombies ritorna alla struttura a round, in cui i team combattono ondate di nemici sempre più forti risolvendo contemporaneamente compiti all'interno delle mappe.

«Rematch»

Quando: 25 settembre

Dove: Novità nel Game Pass Essential; già incluso in Ultimate, Premium e PC Game Pass

Come: Ultimate, Premium e PC Game Pass

Genere: Gioco di calcio

Tipo di gioco: Singleplayer e multiplayer cooperativo fino a quattro giocatori



«Rematch» trasforma il calcio in un gioco online frenetico con prospettiva in terza persona. Invece di controllare un'intera squadra, controlli costantemente un singolo giocatore durante la partita. Due squadre di cinque persone si affrontano. Non ci sono fuorigioco, falli o interruzioni di gioco, il che rende gli incontri privi di lunghe pause.

«Minecraft Dungeons II»

Quando: 29 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Action-RPG, Dungeon Crawler

Tipo di gioco: Singleplayer e cooperativa locale e online fino a quattro giocatori



«Minecraft Dungeons II» prosegue lo spin-off dungeon crawler di Minecraft. Questa volta il viaggio porta, tra le altre cose, in una nuova dimensione chiamata Sift. Lì esplorerai nuove aree, combatterai grandi gruppi di nemici e raccoglierai equipaggiamento con cui specializzare ulteriormente il tuo personaggio.

«Keeper»

Quando: 2 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Novità nel Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Adventure

Tipo di gioco: Singleplayer



In «Keeper» un faro dimenticato da tempo prende vita su un'isola remota. Insieme a un uccello marino, inizia un viaggio attraverso paesaggi surreali.

Double Fine racconta la storia interamente senza dialoghi parlati o scritti. Invece, le animazioni, l'ambiente e la musica trasmettono ciò che accade tra i personaggi e nel mondo. Dal punto di vista del gameplay, l'avventura punta soprattutto sull'esplorazione, piccoli enigmi e insolite trasformazioni del faro e dei suoi dintorni.

«Gears of War: E-Day»

Quando: 6 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Ultimate e PC Game Pass

Genere: Sparatutto in terza persona

Tipo di gioco: Singleplayer e multiplayer



«Gears of War: E-Day» racconta come Marcus Fenix e Dominic Santiago vivono l'Emergence Day. La trama si svolge 14 anni prima del primo «Gears of War» e mostra l'inizio della guerra contro le Locuste.

Questi giochi lasciano il Game Pass

Il 30 settembre otto giochi scompariranno dalla libreria del Game Pass. Tra questi figurano «Atomfall», «Lara Croft and the Guardian of Light», «Little Nightmares 2 Enhanced Edition», «Little Rocket Lab», «Sifu», «SOPA: Tale of the Stolen Potato», «Sworn» e «Terminull Brigade».

Immagine di copertina: Xbox Game Studios

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