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Xbox se restructure : Activision prend la responsabilité de « Halo », « Age of Empires » et Rare

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 22/9/2026

Microsoft continue de restructurer radicalement ses studios Xbox. Le changement le plus important est sans doute le suivant : « Halo » sera désormais développé par Activision, le créateur de « Call of Duty ».

Dès le mois de juillet, Microsoft a annoncé « la restructuration la plus importante de l'histoire de Xbox ». Sous la bannière du « grand reset de Xbox », la nouvelle patronne de Xbox, Asha Sharma, a présenté des changements de grande envergure pour la division gaming en difficulté de Microsoft. Entre autres, 1600 postes ont été supprimés – 1600 autres devraient suivre d'ici juillet 2027.

Dans une déclaration officielle, Matt Booty, Chief Content Officer de Xbox, révèle à quoi ressemble la deuxième étape de ce reset.

Nouveautés + tendances «La restructuration la plus importante de l'histoire de Xbox» : Microsoft vend des studios et licencie des milliers d'employés Domagoj Belancic 50 likes 50 56 commentaires 56

Activision gagne en puissance

Au total, Microsoft supprime 268 postes supplémentaires. Ce sont les Halo Studios (anciennement connus sous le nom de 343 Industries) qui sont les plus durement touchés. L'équipe est de facto vidée par ces licenciements – il ne reste que quelques employés pour soutenir les titres « Halo » existants.

Le prochain « Halo » sera développé par Activision. Selon Booty, une nouvelle équipe spécialement constituée sera responsable de ce projet, travaillant indépendamment du développement de « Call of Duty ». À l'avenir, Activision prendra également la direction du développement des jeux chez World’s Edge (« Age of Empires ») et Rare (« Sea of Thieves »).

« Age of Empires » sera désormais développé sous la direction d'Activision.

Microsoft fusionne également Playground Games (« Forza Horizon », « Fable ») et Turn 10 (« Forza Motorsport »). Ensemble, le nouveau studio, encore sans nom, doit faire avancer les franchises « Forza » et « Fable ».

Booty écrit en outre que les experts en jeux de rôle d'Obsidian (« The Outer Worlds », « Avowed ») travailleront désormais sous la direction de Bethesda. Ce n'est qu'en juillet que les studios ont annoncé un nouveau projet collaboratif dans l'univers de « Fallout ». Le géant du mobile King (« Candy Crush ») reprend également la direction des Microsoft Casual Games (« Minesweeper », « Solitaire »).

En coulisse J'ai joué à « Fable » – et c'était absolument génial ! Domagoj Belancic 48 likes 48 10 commentaires 10

Ces studios ont disparu

Booty révèle également le sort des studios qui, dans le cadre du « grand reset de Xbox », ne font plus partie de Microsoft. Compulsion Games (« South of Midnight ») et Double Fine (« Psychonauts ») ont été libérés avec succès en août pour devenir indépendants – incluant leurs droits de marque, leurs catalogues de jeux et un financement de démarrage.

Undead Labs a également effectué une transition similaire et publiera « State of Decay 3 » avec un nouvel éditeur. Booty ne révèle pas de qui il s'agit. Le jeu devrait continuer à sortir sur le Game Pass.

L'avenir s'annonce sombre pour Ninja Theory (« Hellblade »). Deux négociations distinctes concernant l'avenir du studio avec des partenaires externes ont échoué. Booty écrit : « Nous allons maintenant entamer des consultations avec les employés sur une éventuelle fermeture tout en examinant d'autres options. »

Il est également incertain ce qu'il adviendra d'Arkane. Les discussions avec le studio devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Actuellement, l'entreprise française travaille sur « Marvel's Blade ».

Un regard vers l'avenir

Selon Booty, ces mesures permettent de mettre en œuvre environ les trois quarts des « restructurations » (c'est-à-dire des licenciements) prévues. Le reste devrait être traité d'ici la fin de l'année fiscale (juillet 2027).

« Je suis profondément reconnaissant envers nos collègues pour ce qu'ils ont construit, et je sais à quel point cette journée sera difficile pour ceux qui quittent l'entreprise et pour les équipes qui les entourent. »

Photo d’en-tête : Microsoft

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