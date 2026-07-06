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«La restructuration la plus importante de l'histoire de Xbox» : Microsoft vend des studios et licencie des milliers d'employés

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 6/7/2026

Microsoft supprime environ 4800 postes dans le monde. La division jeux est particulièrement touchée. L'entreprise vend également quatre studios Xbox et annonce d'importantes restructurations.

Chaque année, c'est la même rengaine : Microsoft licencie près de 5000 employés. Avec 3200 postes supprimés – environ 20 % des effectifs – la vague de licenciements touche particulièrement durement la division Xbox. La PDG de Xbox, Asha Sharma, parle dans un e-mail interne de la « restructuration la plus importante de l'histoire de Xbox ». Auparavant, Sharma avait déjà annoncé un « grand reset Xbox ».

Environ la moitié des employés Xbox concernés perdent leur emploi dès aujourd'hui – le reste devrait être licencié d'ici la fin de l'exercice fiscal (juillet 2027). Sharma nomme les studios suivants qui sont touchés par la vague de licenciements : Activision, Blizzard, King, Bethesda / ZeniMax et Mojang.

Sharma écrit : « Je sais à quel point c'est douloureux. Les changements affectent des personnes qui ont construit Xbox avec leur créativité. » Elle aborde les difficultés économiques auxquelles est confrontée la division gaming : « Notre activité ne se porte pas bien actuellement. Nos marges bénéficiaires sont trois à dix fois inférieures à celles des plateformes et des entreprises d'édition comparables. »

Microsoft souligne qu'aucun jeu first-party annoncé ne sera annulé – cela inclut notamment « Fable », « Gears of War: E-Day », « Call of Duty: Modern Warfare 4 » et « The Elder Scrolls 6 ».

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Microsoft ne veut pas seulement licencier des employés, mais aussi réduire son portefeuille de studios et de jeux : « Aujourd'hui, nous sommes en concurrence non seulement avec les plus grands éditeurs, mais aussi avec de nombreux studios indépendants. Il n'est ni possible ni judicieux de posséder tous les studios indépendants exceptionnels. »

En conséquence de cette réorientation, Microsoft vend quatre studios Xbox.

Double Fine : Le studio « Psychonauts » et « Keeper » devient indépendant. Le fondateur Tim Schafer reprend l'entreprise. Le studio conserve les droits sur ses jeux, à l'exception de « Psychonauts », qui reste chez Microsoft. Le studio reçoit en outre une base financière pour achever des titres non annoncés qui sont en production.

Le studio « Psychonauts » et « Keeper » devient indépendant. Le fondateur Tim Schafer reprend l'entreprise. Le studio conserve les droits sur ses jeux, à l'exception de « Psychonauts », qui reste chez Microsoft. Le studio reçoit en outre une base financière pour achever des titres non annoncés qui sont en production. Compulsion Games : Le studio « South of Midnight » devient également indépendant. Le fondateur Guillaume Provost reprend l'entreprise. Le studio conserve les droits sur tous les jeux et reçoit également une base financière pour publier des titres non annoncés qui sont en production.

Le studio « South of Midnight » devient également indépendant. Le fondateur Guillaume Provost reprend l'entreprise. Le studio conserve les droits sur tous les jeux et reçoit également une base financière pour publier des titres non annoncés qui sont en production. Ninja Theory : Le studio « Hellblade » est vendu à une partie encore inconnue. Le « Senua » présenté lors du Xbox Showcase sera financé et publié par le nouvel acquéreur.

Le studio « Hellblade » est vendu à une partie encore inconnue. Le « Senua » présenté lors du Xbox Showcase sera financé et publié par le nouvel acquéreur. Undead Labs : Le studio « State of Decay » est également vendu à une partie encore inconnue. Le troisième opus de « State of Decay » présenté lors du Xbox Showcase sera financé et publié par le nouvel acquéreur.

On ne sait pas encore ce qu'il adviendra du studio français Arkane, qui travaille sur une adaptation de « Blade » de Marvel. Cela est dû aux lois du travail strictes en France.

Vague de licenciements après vague de licenciements

Microsoft avait déjà provoqué un tremblement de terre dans l'industrie du jeu vidéo en juillet dernier. À l'époque, plus de 9000 postes avaient été supprimés à l'échelle de Microsoft – la division Xbox avait également été la plus durement touchée.

Le studio The Initiative, fondé en 2018, a été fermé et le travail sur un reboot de « Perfect Dark » a été arrêté. Le jeu en monde ouvert ambitieux de Rare, « Everwild », a également été annulé, tout comme le jeu de rôle en ligne de Bethesda, « Blackbird ».

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Perspectives et espoir

Dans le cadre du grand reset Xbox, Microsoft veut également simplifier les processus internes et introduire des hiérarchies plus plates. Sharma se montre confiante pour l'année à venir : « Nous allons investir plus que jamais dans Xbox cette année, mais de manière plus ciblée, plus disciplinée et avec des priorités plus claires, afin de faire de Xbox l'endroit où le monde joue et crée. [...] En 2027, nous serons de nouveau sur une trajectoire de croissance. »

Elle regarde encore plus loin dans l'avenir : « Mon objectif est de faire de Xbox l'une des rares entreprises à divertir plus d'un milliard de personnes chaque jour. [...] L'histoire est pleine d'entreprises qui ont confondu leur longue existence avec l'inévitabilité. Nous n'en ferons pas partie. »

Point de vue Microsoft a perdu le fil avec la Xbox Domagoj Belancic 51 78

Photo d’en-tête : Billy Freeman / Unsplash

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