Microsoft supprime 9000 emplois : les fermetures de studios ébranlent la division Xbox

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 3/7/2025

Microsoft supprime environ 9000 postes dans le monde, soit environ 4 pour cent de ses effectifs. La division Xbox est particulièrement touchée : des studios sont fermés, des jeux sont abandonnés. Le groupe parle de "recentrage et d'efficacité", mais des questions subsistent sur la stratégie.

La division jeux de Microsoft est sur le point de connaître un profond bouleversement. Le groupe a annoncé ces derniers jours une vaste restructuration qui touche non seulement plusieurs studios, mais qui entraîne également l'abandon de nombreux projets de jeux. Au total, près de 9 000 postes seront victimes de cette cure d'austérité : une partie importante d'entre eux dans les secteurs Xbox et Gaming.

Ces studios sont concernés

La victime la plus en vue est le studio californien The Initiative, créé en 2018 avec beaucoup d'avance et des talents de premier plan venus de toute l'industrie. L'équipe de développement travaillait dernièrement avec Crystal Dynamics sur le reboot de «Perfect Dark». Aujourd'hui, le studio est complètement fermé, «Perfect Dark» est officiellement arrêté et Microsoft met également fin à son partenariat avec Crystal Dynamics.

Le traditionnel studio britannique Rare perd lui aussi un projet ambitieux avec l'arrêt du projet «Everwild». Bien que Rare puisse se targuer d'un succès de longue date avec «Sea of Thieves», Microsoft tire la prise sur sa nouvelle IP. En conséquence, le concepteur de jeux Gregg Mayles quitte le studio traditionnel après 35 ans de bons et loyaux services .

Mayles est l'un des concepteurs de jeux les plus influents et les plus expérimentés de Rare. Il a joué un rôle important dans des titres comme «Donkey Kong Country», «Banjo-Kazooie and Tooie» et surtout «Sea of Thieves».

En outre, le jeu de rôle en ligne de Zenimax Online Studios, dont le nom de code est «Blackbird», qui n'a pas encore été annoncé, ne sera pas non plus développé. Matt Firor, directeur du studio depuis de nombreuses années, a donc annoncé sa démission.

Des licenciements également dans des équipes connues

Les coupes budgétaires n'épargnent pas seulement des studios entiers, mais aussi des équipes de développement bien établies. Chez Turn 10 Studios, développeur de jeux de course connu pour la série Forza Motorsport, plus de 70 membres du personnel perdent leur emploi. Selon des sources internes à The Verge, l'équipe restante suffit tout juste à maintenir l'activité.

L'équipe de recherche sur les utilisateurs de Xbox sera également fortement réduite. Près de la moitié de l'effectif doit partir. D'autres coupes concernent notamment l'équipe chargée de la sécurité des familles et des enfants chez Xbox.

La justification de Microsoft : Focalisation et efficacité

Dans une lettre interne, le directeur de Xbox Game Studios, Matt Booty, explique que ces mesures sont nécessaires pour regrouper les ressources et se concentrer sur les projets ayant un potentiel à long terme. L'objectif est de mieux s'adapter à l'évolution des conditions du marché et de poser les jalons du succès futur. L'entreprise a plus de 40 projets en cours de développement et dispose d'un portefeuille solide pour 2026.

Ces déclarations ressemblent à mes yeux aux phrases habituelles. Microsoft est l'une des entreprises les plus rentables au monde. Rien qu'au premier trimestre de l'année en cours, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards de dollars, avec un bénéfice de plus de 25 milliards de dollars. Tant «Perfect Dark» que «Everwild» n'étaient pas de petits projets. Le fait que Microsoft jette tout après plusieurs années de développement n'est pas forcément un signe de bonne planification. De plus, la confiance des joueurs s'effrite après le teasing de tels projets.

Par-dessus tout, les développeurs affirment que Microsoft fait tout son possible pour remplacer le plus d'emplois possible par des agents IA. Une évolution inquiétante. Ma collègue Debbie a récemment écrit sur les raisons pour lesquelles, selon elle, les joueurs ont raison de protester contre l'utilisation croissante de l'IA:

Photo d’en-tête : Robert Way / Shutterstock.com

