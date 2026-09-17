Nouveautés + tendances 2 0

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass pour septembre 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 17/9/2026

Microsoft ajoute de nouveaux jeux au Xbox Game Pass. Parmi eux figurent "Dune: Awakening", "Minecraft Dungeons II" et "Gears of War: E-Day". Certains titres déjà inclus seront également disponibles dans des abonnements plus abordables.

Les nouveaux jeux sortiront de manière échelonnée entre le 15 septembre et le 6 octobre. Plusieurs d'entre eux seront disponibles dès leur sortie dans le Game Pass. De plus, Microsoft étend les niveaux d'abonnement disponibles pour certains jeux déjà inclus.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass ? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. Il existe également le PC Game Pass. Le niveau Essential offre un accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Le niveau Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux jouables sur console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus coûteux est Ultimate. Il comprend tous les jeux du Game Pass, l'accès aux sorties Day-One des jeux des studios Microsoft, ainsi qu'à EA Play et au Cloud Gaming.

«RuneScape: Dragonwilds»

Date : 15 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Accès : Ultimate, Premium et PC Game Pass

Genre : RPG d'action et de survie

Type de jeu : Solo et coop multijoueur jusqu'à quatre personnes



«RuneScape: Dragonwilds» vous transporte sur le continent oublié d'Ashenfall. Vous y collectez des ressources, construisez des bâtiments, fabriquez de l'équipement et améliorez diverses compétences. L'accent est mis sur l'interaction entre l'exploration, l'artisanat et le combat, typique des jeux de survie. Votre objectif à long terme est de devenir plus fort pour finalement affronter la Reine Dragon.

«Marvel Cosmic Invasion»

Date : 16 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Accès : Nouveau dans le Game Pass Premium ; déjà inclus dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Genre : Beat 'em up

Type de jeu : Solo ainsi que coop locale et en ligne jusqu'à quatre personnes



Dans «Marvel Cosmic Invasion», vous vous frayez un chemin à travers des niveaux à défilement latéral avec un total de 15 personnages Marvel. Votre ennemi est Annihilus, dont la vague d'annihilation menace l'univers Marvel. Pour chaque section, vous choisissez deux héros et basculez instantanément entre eux pendant les combats. Cela permet de combiner leurs capacités et leurs attaques spéciales.

«Planet of Lana II»

Date : 16 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Accès : Nouveau dans le Game Pass Premium ; déjà inclus dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Genre : Jeu de plateforme et de réflexion

Type de jeu : Solo



«Planet of Lana II» poursuit l'histoire de Lana et de son compagnon animal Mui. Comme dans le précédent opus, vous combinez des phases de plateforme avec des énigmes environnementales et des moments d'exploration paisibles. Cette fois, Lana se déplace avec plus d'agilité dans les zones dessinées à la main et peut notamment utiliser des sauts muraux.

De nombreuses énigmes exigent que vous fassiez collaborer Lana et Mui de manière ciblée. L'histoire se passe à nouveau de dialogues parlés et devrait durer environ six à huit heures.

«Routine»

Date : 16 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Accès : Nouveau dans le Game Pass Premium ; déjà inclus dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Genre : Horreur, survie et science-fiction

Type de jeu : Solo



«Routine» vous envoie sur une base lunaire abandonnée, dont la technologie suit une vision futuriste des années 1980. Vous explorez les zones résidentielles, les stations de tramway et d'autres parties de l'installation pour reconstruire ce qui s'y est passé. Les marqueurs de points de passage classiques sont absents, vous devez donc lire votre environnement vous-même et trouver des indices.

«Ultimate Sheep Raccoon»

Date : 15 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Accès : Nouveau dans le Game Pass Premium ; déjà inclus dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Genre : Jeu de course festif

Type de jeu : Solo ainsi que multijoueur local et en ligne jusqu'à huit personnes



«Ultimate Sheep Raccoon» combine des courses de vélo avec la construction de circuits issue de «Ultimate Chicken Horse». Avant et pendant les parties, vous placez avec les autres joueurs des rampes, des rails, des zones de saut, des pièges et d'autres obstacles. Ensuite, vous essayez de terminer le parcours que vous avez construit le plus rapidement possible. Des bonus et des astuces sont censés créer des opportunités supplémentaires pour ralentir les concurrents ou marquer des points.

«Kernel Hearts»

Date : 17 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Accès : Ultimate et PC Game Pass

Genre : RPG d'action, Roguelike

Type de jeu : Solo et coop en ligne



Dans «Kernel Hearts», vous gravissez la tour de Babel avec les membres de l'unité M.A.H.O.U. Ce RPG d'action combine des combats rapides avec des structures Roguelike. Au cours d'une partie, vous combinez des attaques, des sorts et des capacités spéciales, et vous continuez à personnaliser votre personnage grâce à des puces débloquées.

«Ninja Gaiden 4»

Date : 17 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Accès : Nouveau dans le Game Pass Premium ; déjà inclus dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Genre : Action Hack-and-Slash

Type de jeu : Solo



«Ninja Gaiden 4» poursuit la série d'action avec le nouveau protagoniste Yakumo. L'action se déroule dans un Tokyo futuriste, sur lequel plane une pluie de miasmes permanente après le retour d'un vieil ennemi. Yakumo combat des ninjas cybernétiques et des créatures surnaturelles. Le personnage emblématique de la série, Ryu Hayabusa, joue également un rôle.

«Dune: Awakening»

Date : 22 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Accès : Ultimate, Premium et PC Game Pass

Genre : RPG d'action, survie et monde ouvert

Type de jeu : Solo et multijoueur



«Dune: Awakening» vous fait lutter pour votre survie sur Arrakis. Vous collectez des ressources, construisez une base, fabriquez de l'équipement et explorez le désert à pied ou avec des véhicules. Un système de progression répartit les compétences entre différentes écoles de l'Empire. Plus tard, le conflit entre les maisons Atréides et Harkonnen devient également plus central.

«Well Dweller»

Date : 22 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Accès : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Action-aventure Metroidvania

Type de jeu : Solo



Dans «Well Dweller», vous incarnez le petit oiseau Glimmer, qui veut sauver sa famille enlevée. Il est armé d'une allumette enflammée qui sert à la fois de source de lumière et d'aide au combat. Vous explorez un royaume de conte de fées en ruine, résolvez des énigmes, battez des boss et obtenez de nouvelles capacités qui permettent d'ouvrir d'autres parties du monde. Le jeu combine ainsi des structures classiques de Metroidvania avec un décor de conte de fées sombre.

«Mad King Redemption»

Date : 23 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Accès : Ultimate, Premium et PC Game Pass

Genre : Beat 'em up, Roguelite

Type de jeu : Solo et coop locale à deux joueurs



«Mad King Redemption» combine un beat 'em up classique avec une progression Roguelite. Vous vous frayez un chemin à travers un royaume déchu, dont le souverain a sombré dans la folie après une tentative ratée de ressusciter la reine.

«Call of Duty: Black Ops 6»

Date : 25 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Accès : Nouveau dans le Game Pass Premium ; déjà inclus dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Genre : Jeu de tir à la première personne

Type de jeu : Solo et multijoueur



«Call of Duty: Black Ops 6» comprend une campagne solo, des modes multijoueurs classiques et le mode coopératif Zombies. La campagne mêle espionnage, séquences d'action grandioses et missions secrètes.

En multijoueur, votre personnage se déplace librement dans différentes directions, même en sprintant, en glissant et en plongeant, grâce à ce qu'on appelle l'Omnimovement. Le mode Zombies revient à une structure basée sur des manches, où les équipes combattent des vagues d'ennemis de plus en plus fortes tout en accomplissant des tâches sur les cartes.

«Rematch»

Date : 25 septembre

Lieu : Nouveau dans le Game Pass Essential ; déjà inclus dans Ultimate, Premium et PC Game Pass

Accès : Ultimate, Premium et PC Game Pass

Genre : Jeu de football

Type de jeu : Solo et coop multijoueur jusqu'à quatre personnes



«Rematch» transpose le football dans un jeu en ligne rapide à la troisième personne. Au lieu de contrôler une équipe entière, vous contrôlez en permanence un seul joueur pendant une partie. Deux équipes de cinq personnes s'affrontent. Il n'y a pas de hors-jeu, de fautes ou d'interruptions de jeu, ce qui permet aux rencontres de se dérouler sans longues pauses.

«Minecraft Dungeons II»

Date : 29 septembre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Accès : Ultimate et PC Game Pass

Genre : RPG d'action, Dungeon Crawler

Type de jeu : Solo ainsi que coop locale et en ligne jusqu'à quatre personnes



«Minecraft Dungeons II» poursuit le spin-off Dungeon Crawler de Minecraft. Cette fois, le voyage mène entre autres dans une nouvelle dimension appelée Sift. Vous y explorez de nouvelles zones, combattez de grands groupes d'ennemis et collectez de l'équipement avec lequel vous spécialisez davantage votre personnage.

«Keeper»

Date : 2 octobre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Accès : Nouveau dans le Game Pass Premium ; déjà inclus dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Genre : Aventure

Type de jeu : Solo



Dans «Keeper», un phare oublié depuis longtemps s'éveille sur une île isolée. Accompagné d'un oiseau marin, il entame un voyage à travers des paysages surréalistes.

Double Fine raconte l'histoire entièrement sans dialogues parlés ou écrits. Au lieu de cela, les animations, l'environnement et la musique transmettent ce qui se passe entre les personnages et dans le monde. En termes de gameplay, l'aventure mise avant tout sur l'exploration, des énigmes mineures et des transformations inhabituelles du phare et de son environnement.

«Gears of War: E-Day»

Date : 6 octobre

Lieu : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Accès : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Jeu de tir à la troisième personne

Type de jeu : Solo et multijoueur



«Gears of War: E-Day» raconte comment Marcus Fenix et Dominic Santiago vivent l'Emergence Day. L'intrigue se déroule 14 ans avant le premier «Gears of War» et montre le début de la guerre contre les Locust.

Ces jeux quittent le Game Pass

Le 30 septembre, huit jeux disparaîtront de la bibliothèque du Game Pass. Il s'agit de «Atomfall», «Lara Croft and the Guardian of Light», «Little Nightmares 2 Enhanced Edition», «Little Rocket Lab», «Sifu», «SOPA: Tale of the Stolen Potato», «Sworn» et «Terminull Brigade».

Photo d’en-tête : Xbox Game Studios

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 2 personne(s)







