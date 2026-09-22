Nouveautés + tendances 13 1

Revirement chez Bungie : « Destiny » a de nouveau un avenir

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 22/9/2026

Bungie ramène dans « Destiny 2 » des campagnes, des lieux et des raids qui avaient été supprimés. Parallèlement, le studio annonce d'autres scénarios et jeux dans l'univers de Destiny.

Encore en mai, l'avenir de «Destiny 2» semblait sombre. À l'époque, Bungie avait déclaré que «Dans la Lumière» serait la dernière mise à jour de contenu prévue pour le service en direct. Le développement actif devait prendre fin, tandis que le studio se consacrerait à ses prochains jeux. La mise à jour est sortie le 9 juin.

Quatre mois plus tard, Bungie change de cap. Destiny est fondamental pour l'avenir du studio, explique la nouvelle direction dans un article de blog. Elle précise également :

Nous sommes loin d'en avoir fini avec ‹Destiny›. Les directeurs de studio Poria Torkan et Josh Deane, responsable produit chez Bungie

Le retour d'anciens contenus

La première étape concerne «Destiny 2». Bungie souhaite faire revenir des campagnes, des lieux et des raids issus du Destiny Content Vault. C'est là qu'ont été placés, depuis 2020, les anciens contenus que le studio avait retirés du jeu. Bungie ne révèle pas encore lesquels reviendront en premier. Ils devraient être accessibles à tous les joueurs et joueuses.

Bungie a introduit le Content Vault en 2020 afin de limiter le volume sans cesse croissant de «Destiny 2» et de faciliter la maintenance technique.

Bungie souhaite à l'avenir rendre à nouveau accessible une plus grande partie de l'histoire du jeu.

Source : Bungie

Aujourd'hui, le studio évalue cette décision de manière beaucoup plus critique. Le retrait des contenus a durablement nui à la confiance des joueurs et au plaisir de jeu. Bungie souhaite désormais corriger, au moins partiellement, les conséquences et rendre à nouveau accessibles des parties importantes de l'histoire.

Selon Bungie, il ne suffit pas de réintégrer simplement les anciens fichiers. Depuis «Au-delà de la Lumière», le studio a modifié plusieurs systèmes techniques. C'est pourquoi l'équipe doit retravailler, entre autres, l'éclairage, les ennemis, les rencontres et d'autres domaines fondamentaux du jeu. Bungie ne donne pas encore de date pour les premiers retours. D'autres détails devraient suivre dans les mois à venir.

Un changement de cap frappant après les licenciements

La nouvelle orientation est d'autant plus frappante que Bungie a supprimé environ 300 postes fin juin. Une grande partie de l'équipe «Destiny» existante a été touchée. À l'époque, le studio justifiait cette mesure, entre autres, par la fin du développement actif de «Destiny 2».

Nouveautés + tendances Licenciements collectifs chez Bungie : la quasi-totalité de l'équipe de « Destiny 2 » doit partir Kim Muntinga 12 likes 12 5 commentaires 5

Cependant, Bungie ne précise pas la taille de l'équipe qui travaille désormais sur les contenus de retour et les autres projets Destiny.

Bungie pense au-delà de «Destiny 2»

Bungie qualifie la restauration d'anciens contenus de première étape pour l'avenir de la série. De nouvelles histoires et de nouveaux jeux devraient suivre plus tard. Le studio reste évasif sur ce que cela implique. Bungie n'a pas encore annoncé de «Destiny 3».

La réaction de la communauté a également influencé la planification future de Bungie. Après l'annonce de la dernière mise à jour de contenu, de nombreux joueurs et joueuses se sont clairement exprimés. Bungie écrit que ces réactions ont eu un réel impact.

À l'avenir, Bungie souhaite communiquer de manière plus transparente sur ses priorités et les changements apportés à ses plans, et accorder plus d'importance à la satisfaction des joueurs.

Marathon doit évoluer

De même, «Marathon» joue un rôle important dans l'avenir de Bungie. Bungie admet que le jeu de tir d'extraction a jusqu'à présent atteint moins de joueurs que prévu. Bien que «Marathon» ait reçu des retours positifs et ait bien fonctionné auprès d'une partie des joueurs, cela ne suffit apparemment pas encore pour les objectifs à long terme du studio.

Bungie souhaite développer «Marathon» au-delà des limites d'un jeu de tir d'extraction classique.

Source : Bungie

C'est pourquoi Bungie souhaite faire évoluer le jeu au-delà des limites actuelles du genre. Une expérience de survie plus large avec davantage de possibilités d'explorer le monde du jeu est prévue. Au cours de la première année, les combats, le monde et la compétition devraient notamment être développés. De plus, Bungie souhaite mieux soutenir le PvE coopératif, le PvP compétitif et le PvPvE actuel en parallèle.

Un «Nightfall Refresh» est prévu pour octobre, et la mise à jour plus importante «Symbiosis» devrait suivre en décembre. Bungie communiquera plus tard d'autres détails sur l'orientation à long terme de «Marathon».

Photo d’en-tête : Bungie / Youtube

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 13 personne(s)







