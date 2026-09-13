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Blizzcon 2026 : « World of Warcraft Forever », « Diablo V », un nouveau « Starcraft » et plus encore

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 13/9/2026

Après deux ans d'absence, la BlizzCon fait un retour fracassant : « World of Warcraft Forever », un jeu de tir en monde ouvert « Starcraft » et « Diablo V » plongent les fans dans l'extase lors du salon de Blizzard.

Si Blizzard m'invite spécialement à Los Angeles, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à voir. Et il y en avait. À la Blizzcon, pas moins de trois, ou disons deux jeux et demi, ont fait leur première. En outre, il y a eu des nouvelles sur des adaptations télévisées, de nouveaux héros pour des jeux que l'on croyait morts et un crossover avec un célèbre héros de bande dessinée.

«World of Warcraft Forever» – Plus it up

La question de savoir quel jeu les fans de Blizzard attendent le plus est vite réglée lors de l'événement d'ouverture. Lorsque Holly Longdale – vice-présidente de «World of Warcraft» – monte sur scène dans son magnifique cosplay et annonce : «It’s time to plus it up», le bruit devient assourdissant. Quelques secondes plus tard, lorsqu'un nain roux avec un fusil géant et un ours encore plus grand apparaît, les visiteurs deviennent complètement fous. C'est le début de l'intro originale du MMO, vieux de plus de 20 ans, et le prélude au nouveau projet «World of Warcraft» : «Forever».

Cela remonte à nouveau l'horloge, mais cette fois-ci, l'expérience de jeu classique doit être conservée. Quoique cela ne soit pas tout à fait vrai. Il y a en effet de nouvelles zones au sein d'Azeroth. Par exemple, le célèbre dôme magique des montagnes d'Alterac sera ouvert pour la première fois. Il cache un nouveau donjon. Les graphismes ont également été améliorés, il y a plus de 1000 nouvelles quêtes, une nouvelle race, des compétences retravaillées et, avec le système Legacy, une progression inter-personnages.

Et il y a même une prise en charge des manettes. Fou.

Quand: 4 novembre

Où: PC

«Diablo V» – il est de retour

À l'occasion du 30e anniversaire de «Diablo», il y a eu sans doute la plus grande surprise de la journée : l'annonce de «Diablo V». Qu'un nouvel opus soit en préparation est une évidence, mais peu s'attendaient à ce que Blizzard vende la mèche si tôt. Il faudra encore au moins trois ans avant que nous puissions jouer au cinquième volet.

Quoi qu'il en soit, quelques détails ont déjà suivi, en dehors du court teaser. Il devrait se dérouler à une époque où Diablo a gagné et où Sanctuaire a été anéanti. Il n'y a plus de villes, à la place, vous voyagez à travers le monde avec une caravane.

Quand: 29 septembre

Où: inconnu

«Starcraft» devient un jeu de tir

La rumeur d'un nouveau jeu «Starcraft» court depuis longtemps. Il serait grand temps pour un nouvel opus. La dernière campagne de «Starcraft 2» est sortie il y a dix ans. Lorsque Dan Hay monte sur scène avec la phrase inquiétante «It’s time to build a team for an interstellar war», même le dernier des 5000 spectateurs dans la salle comprend : «Starcraft» est de retour, bébé. Quoique nous devions encore patienter assez longtemps avant la sortie du jeu.

On a pu voir une bande-annonce cinématographique typique de Blizzard, pleine de sang, de drame et de destruction. Rien n'a été montré du jeu lui-même et on ne sait pas grand-chose de plus, si ce n'est qu'il s'agirait d'un jeu de tir en monde ouvert. Avec «Starcraft Ghost», il y a eu une tentative similaire il y a de nombreuses années, mais elle a été abandonnée prématurément.

Quand: Printemps 2030

Où: inconnu

Série Netflix «Diablo»

En dehors de l'annonce, il n'y a eu aucune information sur l'adaptation animée de la saga infernale par Netflix. À en juger par les acclamations des visiteurs, l'impatience est néanmoins gigantesque. Ce n'est pas tout : Blizzard a laissé entendre que les fans de «Overwatch» et de «Warcraft» pourraient bientôt trouver leur compte eux aussi.

Netflix et Blizzard font équipe.

Source : Blizzard

Quand: inconnu

Où: Netflix

«Overwatch» – Doctrine se met au service

Pour le dixième anniversaire du jeu de tir à héros à succès, une bande-annonce animée fulgurante est proposée. Elle montre Doomfist, accompagné de Black Widow et Reaper, en train de libérer une personne mystérieuse d'une prison volcanique islandaise. Il s'avère qu'il s'agit de Doctrine, le 54e personnage jouable pour «Overwatch». Le lieu de l'action s'appelle Grímsvötn et constitue en même temps la nouvelle carte d'escorte. Doctrine peut être testé en avant-première jusqu'au 14 septembre.

Quand: 6 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Diablo 4» reçoit des renforts

Deckard Cain revient dans la prochaine saison intitulée «Hell’s Legacy». Là, vous devrez affronter à nouveau les trois grands méchants Baal, Mephisto et Diablo. Vous devrez décider quel fragment d'âme vous voulez porter en vous. Cela devrait influencer toute la saison.

Pour 2027, l'Amazone a également été teasée comme prochaine classe, avec une nouvelle lance dans ses bagages.

Parallèlement, la version Switch 2 de «Diablo 4» a été annoncée. Comme tous ceux qui possèdent un Steam Deck et autres peuvent en témoigner, le jeu est fait pour les consoles portables.

Quand: 15 septembre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Diablo Immortal» rencontre Spawn

Blizzard s'associe à la légende de la bande dessinée Todd McFarlane et intègre son personnage culte Spawn dans «Diablo Immortal». Ce crossover limité dans le temps fait partie de la dernière mise à jour «Made to Suffer» et est, selon les propres termes de Todd : «A Match Made in hell». On dirait que je vais devoir l'installer à nouveau.

Quand: 29 septembre

Où: PC, iOS, Android

«Hearthstone» – L'extension promet le chaos

Le jeu de cartes populaire reçoit une nouvelle extension avec «Reign of Black Empire». Les anciens dieux y affrontent les titans. Le nouveau mot-clé «Assemble» semble également passionnant. Les cartes avec ce mot peuvent être assemblées. «Nous sommes déjà impatients de voir quels combos cassés cela va donner», déclare Blizzard lors de la présentation, exprimant directement ce que tout le monde pense.

De plus, une nouvelle classe, le Moine Pandaren, est ajoutée. Mais elle n'arrivera que l'année prochaine. Le nouveau mode Battlegrounds deux contre deux semble tout aussi excitant. Je pourrai enfin rejeter la faute sur les autres quand nous perdrons.

Quand: 20 octobre

Où: PC, Android, iOS

«World of Warcraft Midnight: Eclipse» – le prochain chapitre

Avec «Eclipse», la prochaine grande mise à jour pour l'extension actuelle suit. Xal’atath y est sur le point d'atteindre son objectif : posséder l'âme du monde.

Les conséquences mènent directement au chapitre suivant, qui porte le nom de «The last Titan». Il devrait «ramener la guerre (War) à Warcraft, avec des armées et des batailles géantes», promet Logdale.

Quand: début 2027

Où: PC

«Warcraft 3 Reforged» – toute nouvelle campagne

«Forsaken Kingdom» est le nom de la première nouvelle campagne «Warcraft» depuis 25 ans. Pour cela, Blizzard avait une autre bande-annonce épique dans ses bagages, qui se termine par un nuage sombre cachant quelque chose d'énorme.

C'était le premier jeu dont le gameplay a été montré. Ce n'est pas un hasard, car l'extension est déjà disponible.

Quand: disponible

Où: PC

«Heroes of the Storm» est ressuscité

À proprement parler, le MOBA n'a jamais disparu, mais son développement a été arrêté il y a quatre ans. Face aux géants du genre «League of Legends» et «Dota», même la puissance concentrée des héros de Blizzard n'a rien pu faire. C'est d'autant plus surprenant que le studio a maintenant présenté une nouvelle héroïne avec Xal’atath de «World of Warcraft».

Quand: 28 septembre

Où: PC

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