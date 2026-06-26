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Licenciements collectifs chez Bungie : la quasi-totalité de l'équipe de « Destiny 2 » doit partir

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 26/6/2026

Le studio de jeux vidéo Bungie supprime environ 300 postes. Cette vague de licenciements touche la quasi-totalité des employés de l'équipe « Destiny » ainsi qu'une partie du personnel de l'équipe « Marathon ». Le directeur du studio, Justin Truman, quitte également l'entreprise.

Le studio de développement américain Bungie s'apprête à connaître une nouvelle vague importante de licenciements. Sony Interactive Entertainment procède à une réduction considérable de ses effectifs. Selon le groupe, cette mesure touche la quasi-totalité de l'équipe à l'origine de «Destiny 2» ainsi que certains membres du personnel ayant travaillé sur «Marathon». Des postes sont également supprimés dans d’autres départements de Sony qui soutiennent Bungie.

Sony n’a dans un premier temps communiqué aucun chiffre concret. Il ressort toutefois d’un avis déclaration obligatoire dans l’État de Washington, il ressort toutefois que Bungie supprime 292 postes à son siège social de Bellevue.

Le studio justifie ces suppressions par sa situation économique et sa réorientation suite à la fin d’ «Destiny 2». Le jeu de tir en ligne n’aurait pas répondu aux attentes ces dernières années. Après la dernière grande mise à jour de contenu, Bungie ne serait plus en mesure de financer sa structure actuelle. Les éventuels nouveaux projets en seraient encore à un stade précoce de conception.

«Destiny 2» prend fin après près de neuf ans

Le 9 juin, Bungie a publié la dernière mise à jour de contenu régulière pour «Destiny 2». Le jeu restera certes disponible, mais ne bénéficiera plus à l’avenir d’extensions ni de contenus saisonniers comparables. Cela marque ainsi la fin du développement actif de ce jeu de tir lancé en 2017, après près de neuf ans.

Cette décision a des conséquences immédiates pour le personnel. Sony confirme expressément que les licenciements concernent la majeure partie de l’ancienne équipe de «Destiny». Selon des membres du personnel anciens, ces suppressions de postes touchent de nombreux domaines du développement, notamment la conception, les graphismes, le scénario, l’assurance qualité, les effets spéciaux et l’analyse de données. Aucune suite directe de la série n’est annoncée pour l’instant.

«Marathon» n’est pas épargné non plus

Les réductions d’effectifs touchent également certains développeurs de «Marathon». Ce jeu de tir « Extraction », sorti en mars, est considéré comme le titre le plus important de Bungie à l’heure actuelle et devrait continuer à bénéficier d’un soutien malgré la restructuration.

À l’avenir, Bungie devra poursuivre le développement de ce jeu de tir avec une équipe réduite. Le studio mise sur le fait qu’ «Marathon» reprendra à long terme une partie du rôle que «Destiny 2» a rempli pendant des années.

Le directeur du studio, Justin Truman, quitte ses fonctions

Outre ces suppressions de postes, Bungie s’apprête à connaître un changement à sa tête. Le directeur du studio, Justin Truman, quitte l’entreprise. Il n’avait pris la succession de Pete Parsons qu’en 2025 et a dirigé le studio pendant moins d’un an. Bungie et Sony n’ont pour l’instant pas commenté son départ en détail. Selon l’initié Paul Tassi, c’est Poria Torkan, jusqu’alors vice-présidente des opérations, qui prendra la direction du studio.

Truman travaillait chez Bungie depuis de nombreuses années et a notamment participé au développement et à la direction d’ «, Destiny 2».

La troisième grande vague de licenciements depuis 2023

Dès octobre 2023, Bungie avait licencié une centaine d’employés. Selon certaines informations, le chiffre d’affaires était alors nettement inférieur aux prévisions internes. En juillet 2024, le studio a supprimé 220 postes supplémentaires, ce qui représentait environ 17 pour cent de l’effectif de l’époque. 155 autres employés devaient être progressivement transférés vers d’autres divisions de Sony Interactive Entertainment.

La direction du studio de l’époque avait reconnu que Bungie s’était développé trop rapidement. L’entreprise avait préparé plusieurs jeux en parallèle et, pour ce faire, avait détourné des employés expérimentés de projets existants. La hausse des coûts de développement, l’accueil plus mitigé réservé à « «: Lightfall »» ainsi que les retards concernant « «: The Final Shape »» et « «: Marathon »» ont aggravé les difficultés financières.

Après les réductions d'effectifs de 2024, Bungie employait encore plus de 850 personnes. Avec les suppressions d'emplois désormais annoncées, les effectifs vont à nouveau diminuer de manière significative.

Photo d’en-tête : Bungie

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