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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (du 11 au 18 septembre)

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 19/9/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus passionnantes de la semaine passée (du 11 au 18 septembre).

Sur l'image de couverture, de haut en bas et de gauche à droite : «Miniopolis», «Kingmakers», «Terranigma», «Rescue Drone Simulator: Second Chance».

Bonne lecture et bon ajout à vos listes de souhaits !

Jeux nouvellement annoncés

Ces titres viennent d'être annoncés.

«Miniopolis»

C'est génial, non ? «Miniopolis» est un simulateur de construction de ville en mode bac à sable sans gestion de ressources. Ici, vous créez, concevez et personnalisez vous-même une métropole miniature de A à Z. Je n'avais pas joué à un jeu de construction de ville depuis «Sim City 2000». Et après «Lego Skylines», un deuxième titre me rend accro en peu de temps.

Date : inconnue

Sortie sur : PC

«Rescue Drone Simulator: Second Chance»

Encore un simulateur. Cette fois, on prend de la hauteur et au lieu de construire, vous devez sauver. Le jeu est même censé disposer d'une histoire. Vous pilotez un drone de sauvetage et vous vous lancez dans des situations dangereuses, des incendies aux catastrophes naturelles.

Date : inconnue

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

Mises à jour de bandes-annonces pour des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces offrant un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Terranigma»

Je n'arrive pas à y croire : «Terranigma» va adoucir mon entrée dans l'année 2027. Lorsque le classique de 1995 a été annoncé pour les plateformes modernes lors du Pixel Arcadia Showcase avant la Gamescom de cette année, j'ai versé une larme de joie. Je n'ai jamais joué au titre moi-même, mais j'ai regardé un ami d'enfance y jouer pendant des heures. Maintenant, je peux enfin m'y mettre moi-même. Génial !

Date : 14 janvier 2027

Sortie sur : Nintendo Switch et Switch 2, PS4 et PS5, Xbox Series, PC, Mac

«Control Resonant»

Plus que quelques jours avant la sortie de «Control Resonant». Dans la suite du jeu de tir à la troisième personne de 2019, vous n'incarnez pas Jesse Faden, mais son frère Dylan. Dans la bande-annonce récapitulative, vous pouvez revoir les événements du premier volet.

Et voici la bande-annonce de lancement :

Date : 24 septembre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC, Mac

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

Vous allez bientôt redécoller. Le huitième opus de «Ace Combat» a enthousiasmé notre collègue Phil dans sa preview. Ce sont surtout les nuages qui l'ont séduit. Avant de commencer, Bandai Namco vous met dans l'ambiance avec une bande-annonce sur l'histoire. Elle est accompagnée d'une dose supplémentaire de pathos.

Date : 2 octobre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series, PC

«Silent Hill: Townfall»

Et encore un titre qui est sur le point de sortir. Dans le dernier opus de la série d'horreur, vous jouez pour changer en vue à la première personne. Vous incarnez Simon Ordell, qui tente d'échapper au cauchemar de la ville insulaire de St. Amelia. La bande-annonce présente les fonctionnalités exclusives à la PS5 comme l'audio 3D ou les gâchettes adaptatives, dont notre collègue Domi ne peut pas se passer.

Date : 24 septembre 2026

Sortie sur : PS5, PC

«Kingmakers»

Cinq jours avant la sortie prévue en accès anticipé, «Kingmakers» a été reporté à une date indéterminée en 2025. Aujourd'hui, les développeurs de Redemption Road Games reviennent avec un plongeon en profondeur dans le gameplay. Ça a l'air cool, j'ai toujours voulu écraser des juges médiévaux avec un char d'assaut.

Date : inconnue

Sortie sur : PC

«Final Fantasy Resonance»

Génial, génial, génial. Une nouvelle bande-annonce pour le premier «Final Fantasy» au tour par tour depuis longtemps. Pourtant, Square Enix vient tout juste de me faire plaisir avec une démo extrêmement longue. Si vous avez ne serait-ce qu'un petit faible pour la série JRPG et le style HD-2D, vous devez regarder ce jeu. Ce truc sera un succès et est le zénith du style.

Date : 22 octobre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Kemuri»

Un autre jeu de la catégorie «WTF ?». Le développeur Unseen décrit le jeu comme suit : «Kemuri est un jeu d'action autour de la possession par des Yokai, qui se déroule dans le monde chaotique de Kemuri City, où la vie et la mort coexistent. Vous affronterez le paranormal tout en explorant une immense ville verticale, en parcourant les toits, les ruelles sombres et les ruines cachées, seul ou en coopération en ligne avec jusqu'à deux autres joueurs.» Ça a l'air cool et la bande-annonce est magnifique.

Date : courant 2027

Sortie sur : PS5, PC

«Wo Long 2: Wings of Ember»

La suite de la sombre série des Trois Royaumes a une date de lancement. Par ailleurs, une démo alpha gratuite est disponible et jouable jusqu'au 30 septembre 2026. Elle contient une partie de l'étape de Changban, un système de création de personnage encore en cours de développement ainsi que la partie multijoueur en ligne.

Date : 4 mars 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Physint»

Une semaine après l'annonce de la séparation entre Kojima Productions et Playstation, Hideo Kojima lui-même donne une mise à jour sur ses projets. Il montre par exemple qui incarnera le personnage principal dans le prochain jeu d'espionnage : Bill Skarsgaard.

Date : inconnue

Sortie sur : pas encore définitivement connue, mais probablement Xbox Series, PC

«Bloodstained: The Scarlet Engagement»

«Bloodstained: Ritual of the Night» de 2019 est l'un de mes Metroidvanias préférés. En 2027, la suite arrive enfin. Le jeu en 2,5D est conçu comme une préquelle. Il se déroule au XVIe siècle. Les habitants démoniaques du château éthéré terrorisent le pays et anéantissent tous ceux qui s'opposent à leur sombre pouvoir. Le dernier espoir de l'humanité est un duo improbable : Leonard, un jeune apprenti des Loups Noirs, et Alexander, un chevalier et dernier survivant des Cerfs Blancs. Ils doivent travailler ensemble pour infiltrer le château.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Bloomwalker»

«Bloomwalker» a l'air si douillet et mignon que notre collègue Michelle va sûrement voir des arcs-en-ciel jaillir de ses yeux. L'aventure de craft se déroule dans le monde de «Ni no Kuni». Vous voyagez dans une maison mobile à travers la région. L'accent n'est pas mis sur les combats, mais sur l'exploration et la restauration du monde.

Date : inconnue

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 1 et 2, PC

Bandes-annonces pour de nouveaux contenus de jeux déjà sortis

Ces jeux ont déjà été publiés, mais reçoivent de nouveaux contenus.

«Cities: Skylines II»

Alors que «Miniopolis» n'est qu'annoncé, «Cities: Skylines 2» enrichit continuellement ses contenus. Voici maintenant le deuxième Expansion Pass. Il comprend le Downtown Market Set et Park Adventures. Le premier offre un lieu de rencontre animé avec des food trucks et une nouvelle carte inspirée de l'Écosse. Le second se concentre sur la conception individuelle de différents espaces extérieurs comme des parcs, des zoos et des parcs d'attractions.

Date : déjà sorti

Sortie sur : PC

«Dragon’s Dogma 2»

Avec «Dark Arisen», Capcom offre une extension à son jeu de rôle d'action. Vous y explorerez la région enneigée de Norgen. Douze défis de donjon vous y attendent. De nouvelles armes et compétences sont également de la partie.

Date : jeu principal déjà sorti ; extension prévue le 9 octobre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

Sur l'image de couverture, de haut en bas et de gauche à droite : «Miniopolis», «Kingmakers», «Terranigma», «Rescue Drone Simulator: Second Chance».

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