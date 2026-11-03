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«The Elder Scrolls VI» : Bethesda dévoile une nouvelle «bande-annonce»

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 3/11/2026

Pour le 40e anniversaire du studio, Bethesda dévoile une nouvelle « bande-annonce » du très attendu « The Elder Scrolls VI ». N'en attendez pas trop. Mieux encore : n'attendez rien du tout.

Cela fait huit ans que Bethesda a annoncé « The Elder Scrolls VI ». En 2018, Todd Howard était sur la scène de l'E3 (ah, l'E3, tu me manques) et a annoncé que son studio ne travaillait pas seulement sur l'épopée de science-fiction « Starfield » :

« We're also building toward the game after that. And it's the one you keep asking about. »

La foule est en délire. La bande-annonce de « The Elder Scrolls VI » démarre :

[video:283484]

Un moment de chair de poule. Personne ne pouvait se douter à l'époque que nous devrions attendre huit longues années avant que Todd ne daigne nous donner quelques miettes d'informations sur le prochain projet « Elder Scrolls ».

C'est maintenant chose faite. À l'occasion du 40e anniversaire de Bethesda, le studio récompense ses fans avec une nouvelle bande-annonce.

Prêt ? Profitez-en :

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Attendez... c'est tout ? Un peu de sable, le logo de Bethesda, une musique géniale. Et ensuite ? Juste un nom : « The Elder Scrolls VI: Sentinel ».

Huit ans. Nous avons attendu huit ans pour ça. Todd, tu peux être cruel. Ma frustration est au moins atténuée par les nombreux commentaires amusants sous la vidéo YouTube. En voici un petit extrait :

« The dust is symbolic of the dust that's gathered on us while waiting for this »

« Fun fact: the word “elder” in the title refers to the age group who can remember when this game was first announced »

« Now the development can begin »

« elder scrolls VI name reveal before GTA VI »

« my retirement home is going to go absolutely feral when this drops in 40 years »

Pour [strike:remuer le couteau dans la plaie] célébrer encore plus l'anniversaire du studio, Todd nous invite dans une autre vidéo dans les salles sacrées où la magie du jeu vidéo opère (cette fois sans veste en cuir).

Il revient sur les débuts de Bethesda dans la simulation (« Gridiron », 1986) et montre comment l'entreprise est devenue, avec « The Elder Scrolls » et « Fallout », la puissance du jeu de rôle que nous connaissons aujourd'hui.

[video:283486]

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