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Nintendo Indie World Showcase (octobre 2026) : tous les jeux, toutes les bandes-annonces

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 28/10/2026

Nintendo présente de nouveaux jeux indépendants pour la Switch lors d'un « Indie World Showcase ». En plus de nouveaux titres, certains favoris indépendants devenus viraux font le saut du PC vers la console portable de Nintendo.

Nintendo a du cœur pour les studios indépendants. L'entreprise japonaise le prouve lors de ses «Indie World Showcases», où même les petites équipes bénéficient d'une grande scène. Vous pouvez voir la présentation complète dans la vidéo intégrée ci-dessous. Dans cet article, j'ai résumé tous les jeux annoncés.

Bonne exploration et n'oubliez pas vos listes de souhaits !

«Winds of Viridia»

Un magnifique jeu en monde ouvert, inspiré des «jeux d'action-aventure classiques» (comprenez : «The Legend of Zelda»). Le «Mothbug», un compagnon animal, vous aide à explorer le monde du jeu et lors des combats. Avec cette petite créature, vous déclenchez des attaques spéciales dévastatrices et sautez dans les airs. Le style visuel rappelle les productions du Studio Ghibli. Une démo est disponible dès maintenant sur l'eShop.

Date : Début 2027

Sortie sur : Switch 2, PC

«Kitsune: The Journey of Adashino»

Ça a l'air vraiment génial. Je suis immédiatement tombé amoureux des personnages imaginatifs et des arrière-plans dessinés à la main. Dans le rôle d'une jeune renarde, vous explorez une île plongée dans l'obscurité avec une grenouille. Le tout est inspiré du folklore japonais. Je suis incroyablement impatient.

Date : Début 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PC

«City of None»

Le nouveau jeu de l'un des co-créateurs de «Celeste». La palette de couleurs du style pixel art marquant change selon l'environnement de jeu. Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquez de nouvelles capacités, à la manière typique d'un Metroidvania, vous permettant d'explorer davantage de zones et d'éliminer des monstres plus puissants.

Date : 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PC

«Threads of Time»

Un jeu de rôle classique au tour par tour, dans lequel vous voyagez à travers le temps pour recruter des héros de différentes époques. Les fans du style graphique HD-2D de Square Enix devraient apprécier.

Date : Été 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tenjutsu»

Un nouveau projet de Sébastien Benard, concepteur principal de «Dead Cells». «Tenjutsu» est un roguelite brawler avec des combats au corps à corps rapides et un accent mis sur des «coups satisfaisants». Les films et animes d'action ont servi d'inspiration au studio.

Date : 2027

Sortie sur : Switch 2, PC

«My Arms Are Longer Now»

Vous êtes un bras incroyablement long et vous commettez des vols incroyables. Qu'est-ce que les sympathiques développeurs de Toot Games ont bien pu prendre comme drogue ? Cela me rappelle «Thank Goodness You're Here», mais en encore plus décalé.

Date : 11 mars 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Witchbrook»

Un simulateur de sorcellerie en ligne pour jusqu'à quatre joueurs. Vous fréquentez une académie de sorcellerie, vous vous faites des amis, vivez des histoires d'amour et explorez le monde mystérieux de la ville de Mossport. Le jeu a été annoncé il y a une éternité (en 2016) – voyons si la sortie se concrétise enfin.

Date : 28 janvier 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Sword of the Sea»

Ce magnifique titre des créateurs de «Journey» et «Abzu» est sorti l'année dernière. Bientôt, les fans de Nintendo pourront également profiter de ce chef-d'œuvre visuel.

Date : 29 octobre

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, PC

«Dumpster Gang»

Les jeux de type « Friendslop » sont à la mode. Nintendo le sait bien et présente lors de l'Indie Showcase plusieurs titres chaotiques pour des soirées multijoueurs. Le premier du lot : «Dumpster Gang». Vous incarnez un raton laveur et pillez des poubelles et d'autres «trésors» avec votre bande.

Date : Mars 2027

Sortie sur : Switch 2, Xbox Series X/S, PC

«Super Battle Golf»

Même «Mario Golf» vous semble trop lent ? Alors jetez un œil à «Super Battle Golf». Jusqu'à huit joueurs tentent de mettre la balle dans le trou simultanément lors de matchs de golf chaotiques – avec, bien sûr, des objets loufoques, des bonus et d'autres sales tours.

Date : 25 mars 2027

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PC

«R.E.P.O.»

Ce jeu d'horreur coopératif a fait un carton sur Steam dès février 2025. Bientôt, les utilisateurs de Switch 2 pourront également chercher des objets maudits de grande valeur dans des niveaux générés de manière procédurale.

Date : 2027

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PC

«Spirit Crossing»

Les créateurs de «Cozy Grove» reviennent avec une simulation de vie MMO. Vous construisez une vie confortable au-dessus des nuages avec d'autres joueurs. J'aime beaucoup le style artistique – même si c'est un genre que je ne toucherais jamais (je n'ai pas le temps, bon sang !).

Date : 16 novembre

Sortie sur : Switch, Switch 2, PC

«Petal Runner»

Un jeu rétro dans un monde ouvert solarpunk. Vous transportez de petits animaux de compagnie numériques et accomplissez toutes sortes de mini-jeux. Kevin a testé le jeu à la Gamescom et a été enthousiasmé. Une démo est disponible dès maintenant sur l'eShop.

Date : 8 mars 2027

Sortie sur : Switch 2, PC

«Haunted Paws»

Vous incarnez un adorable petit chien et cherchez votre maîtresse dans un manoir hanté. Dommage que le jeu ne sorte pas pour Halloween. J'ai testé «Haunted Paws» à la Gamescom. J'ai particulièrement apprécié l'existence de boutons dédiés pour aboyer et faire pipi. Une démo est disponible dès maintenant sur l'eShop.

Date : Mai 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PC

«Slime Rancher 2»

Je n'ai jamais joué à «Slime Rancher». Devrais-je rattraper mon retard ? La bande-annonce du deuxième volet a l'air cool en tout cas. Le jeu est déjà sorti l'année dernière sur PC et consoles – les fans de Nintendo devront patienter jusqu'en janvier 2027.

Date : Janvier 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Raccoin: Chaos Max Edition»

«Balatro», qu'as-tu fait ? Depuis la sortie de ce roguelite de poker, des jeux similaires sur le thème des jeux d'argent poussent comme des champignons. Par exemple, le Coin-Pusher «Raccoin», sorti en mars dernier sur Steam. Bientôt, le raton laveur joueur arrivera également sur Switch 2 dans une «Chaos Max Edition». Une démo est disponible dès maintenant.

Date : 10 novembre

Sortie sur : Switch 2, déjà sorti sur PC

Dans un montage, Nintendo présente également d'autres titres indépendants qui sortiront bientôt sur Switch et Switch 2 :

«Bao Bao’s Cozy Cleaning Service» (disponible dès maintenant sur Switch, Xbox Series X/S, PC)

«Everything is Crab» (26 janvier 2027 sur Switch, Switch 2, déjà disponible sur PC)

«Finding Polka» (début 2027, déjà disponible sur PC)

«Floor Plan: Slap Out Of It!» (début 2027 sur Switch 2, PC)

«HYPERyuki: Snowboard Syndicate» (début 2027 sur Switch 2, PC)

«Lost and Found Co.» (début 2027 sur Switch, Switch 2, déjà disponible sur PC)

«Tanuki: Pon’s Summer» (10 novembre sur Switch 2, Xbox Series X/S, PC)

Nintendo Indie World Quels sont les jeux indépendants que vous attendez le plus ? Winds of Viridia Kitsune: Le voyage d'Adashino City of None Threads of Time Tenjutsu Mes bras sont plus longs maintenant Witchbrook Sword of the Sea Dumpster Gang Super Battle Golf R.E.P.O. Spirit Crossing Petal Runner Haunted Paws Slime Rancher 2 Raccoin: Chaos Max Edition Le service de nettoyage confortable de Bao Bao Tout est crabe À la recherche de Polka Floor Plan: Slap Out Of It! HYPERyuki: Snowboard Syndicate Lost and Found Co. Tanuki: L'été de Pon Voter

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