Nintendo Indie World Showcase (octobre 2026) : tous les jeux, toutes les bandes-annonces

Nintendo Indie World
Quels sont les jeux indépendants que vous attendez le plus ?
Nintendo présente de nouveaux jeux indépendants pour la Switch lors d'un « Indie World Showcase ». En plus de nouveaux titres, certains favoris indépendants devenus viraux font le saut du PC vers la console portable de Nintendo.
Nintendo a du cœur pour les studios indépendants. L'entreprise japonaise le prouve lors de ses «Indie World Showcases», où même les petites équipes bénéficient d'une grande scène. Vous pouvez voir la présentation complète dans la vidéo intégrée ci-dessous. Dans cet article, j'ai résumé tous les jeux annoncés.
Bonne exploration et n'oubliez pas vos listes de souhaits !
Un magnifique jeu en monde ouvert, inspiré des «jeux d'action-aventure classiques» (comprenez : «The Legend of Zelda»). Le «Mothbug», un compagnon animal, vous aide à explorer le monde du jeu et lors des combats. Avec cette petite créature, vous déclenchez des attaques spéciales dévastatrices et sautez dans les airs. Le style visuel rappelle les productions du Studio Ghibli. Une démo est disponible dès maintenant sur l'eShop.
Date : Début 2027
Sortie sur : Switch 2, PC
Ça a l'air vraiment génial. Je suis immédiatement tombé amoureux des personnages imaginatifs et des arrière-plans dessinés à la main. Dans le rôle d'une jeune renarde, vous explorez une île plongée dans l'obscurité avec une grenouille. Le tout est inspiré du folklore japonais. Je suis incroyablement impatient.
Date : Début 2027
Sortie sur : Switch, Switch 2, PC
Le nouveau jeu de l'un des co-créateurs de «Celeste». La palette de couleurs du style pixel art marquant change selon l'environnement de jeu. Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquez de nouvelles capacités, à la manière typique d'un Metroidvania, vous permettant d'explorer davantage de zones et d'éliminer des monstres plus puissants.
Date : 2027
Sortie sur : Switch, Switch 2, PC
Un jeu de rôle classique au tour par tour, dans lequel vous voyagez à travers le temps pour recruter des héros de différentes époques. Les fans du style graphique HD-2D de Square Enix devraient apprécier.
Date : Été 2027
Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Un nouveau projet de Sébastien Benard, concepteur principal de «Dead Cells». «Tenjutsu» est un roguelite brawler avec des combats au corps à corps rapides et un accent mis sur des «coups satisfaisants». Les films et animes d'action ont servi d'inspiration au studio.
Date : 2027
Sortie sur : Switch 2, PC
Vous êtes un bras incroyablement long et vous commettez des vols incroyables. Qu'est-ce que les sympathiques développeurs de Toot Games ont bien pu prendre comme drogue ? Cela me rappelle «Thank Goodness You're Here», mais en encore plus décalé.
Date : 11 mars 2027
Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Un simulateur de sorcellerie en ligne pour jusqu'à quatre joueurs. Vous fréquentez une académie de sorcellerie, vous vous faites des amis, vivez des histoires d'amour et explorez le monde mystérieux de la ville de Mossport. Le jeu a été annoncé il y a une éternité (en 2016) – voyons si la sortie se concrétise enfin.
Date : 28 janvier 2027
Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Ce magnifique titre des créateurs de «Journey» et «Abzu» est sorti l'année dernière. Bientôt, les fans de Nintendo pourront également profiter de ce chef-d'œuvre visuel.
Date : 29 octobre
Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, PC
Les jeux de type « Friendslop » sont à la mode. Nintendo le sait bien et présente lors de l'Indie Showcase plusieurs titres chaotiques pour des soirées multijoueurs. Le premier du lot : «Dumpster Gang». Vous incarnez un raton laveur et pillez des poubelles et d'autres «trésors» avec votre bande.
Date : Mars 2027
Sortie sur : Switch 2, Xbox Series X/S, PC
Même «Mario Golf» vous semble trop lent ? Alors jetez un œil à «Super Battle Golf». Jusqu'à huit joueurs tentent de mettre la balle dans le trou simultanément lors de matchs de golf chaotiques – avec, bien sûr, des objets loufoques, des bonus et d'autres sales tours.
Date : 25 mars 2027
Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PC
Ce jeu d'horreur coopératif a fait un carton sur Steam dès février 2025. Bientôt, les utilisateurs de Switch 2 pourront également chercher des objets maudits de grande valeur dans des niveaux générés de manière procédurale.
Date : 2027
Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PC
Les créateurs de «Cozy Grove» reviennent avec une simulation de vie MMO. Vous construisez une vie confortable au-dessus des nuages avec d'autres joueurs. J'aime beaucoup le style artistique – même si c'est un genre que je ne toucherais jamais (je n'ai pas le temps, bon sang !).
Date : 16 novembre
Sortie sur : Switch, Switch 2, PC
Un jeu rétro dans un monde ouvert solarpunk. Vous transportez de petits animaux de compagnie numériques et accomplissez toutes sortes de mini-jeux. Kevin a testé le jeu à la Gamescom et a été enthousiasmé. Une démo est disponible dès maintenant sur l'eShop.
Date : 8 mars 2027
Sortie sur : Switch 2, PC
Vous incarnez un adorable petit chien et cherchez votre maîtresse dans un manoir hanté. Dommage que le jeu ne sorte pas pour Halloween. J'ai testé «Haunted Paws» à la Gamescom. J'ai particulièrement apprécié l'existence de boutons dédiés pour aboyer et faire pipi. Une démo est disponible dès maintenant sur l'eShop.
Date : Mai 2027
Sortie sur : Switch, Switch 2, PC
Je n'ai jamais joué à «Slime Rancher». Devrais-je rattraper mon retard ? La bande-annonce du deuxième volet a l'air cool en tout cas. Le jeu est déjà sorti l'année dernière sur PC et consoles – les fans de Nintendo devront patienter jusqu'en janvier 2027.
Date : Janvier 2027
Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
«Balatro», qu'as-tu fait ? Depuis la sortie de ce roguelite de poker, des jeux similaires sur le thème des jeux d'argent poussent comme des champignons. Par exemple, le Coin-Pusher «Raccoin», sorti en mars dernier sur Steam. Bientôt, le raton laveur joueur arrivera également sur Switch 2 dans une «Chaos Max Edition». Une démo est disponible dès maintenant.
Date : 10 novembre
Sortie sur : Switch 2, déjà sorti sur PC
Dans un montage, Nintendo présente également d'autres titres indépendants qui sortiront bientôt sur Switch et Switch 2 :
Quels sont les jeux indépendants que vous attendez le plus ?
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher